Zimbrul găsit decapitat în Bistrița-Năsăud ar fi putut avea rabie. Avertisment pentru braconieri

Cazul zimbrului găsit mort și decapitat în județul Bistrița-Năsăud, la începutul lunii octombrie, ridică și o posibilă problemă de sănătate publică. Autoritățile sanitar-veterinare nu exclud ca animalul să fi avut rabie, iar persoanele care au comis fapta ar putea avea nevoie de vaccinare preventivă.

Foto: Daniel Rosengren

Șeful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bistrița-Năsăud, Ioan Bogolin, a declarat marți, în ședința Colegiului Prefectural, că suspiciunea de rabie nu poate fi eliminată. Acesta a recomandat ca persoanele implicate în braconaj să solicite cât mai repede măsuri medicale preventive.

„Suspiciunea de rabie nu se poate elimina, din păcate, de aceea, dacă se află persoanele care au intervenit, cu ghilimelele de rigoare, ar fi bine să procedeze în cel mai scurt timp la prevenția specifică”, a afirmat Ioan Bogolin, potrivit Agerpres.

Potrivit șefului DSVSA, două persoane care îi administraseră tratament medicamentos zimbrului cu câteva zile înainte de braconaj, după ce animalul prezentase semne de îmbolnăvire, au început deja tratamentul preventiv împotriva rabiei.

Raportul final privind cauza morții zimbrului urmează să fie încheiat cel târziu miercuri, după sosirea rezultatelor analizelor toxicologice. Documentul va fi transmis organelor de anchetă.

Poliția verifică imaginile surprinse de camerele de supraveghere

În paralel, polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor responsabile. Adjunctul șefului Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, Claudiu Jurcan, a precizat că au fost audiate persoane și au fost verificate camerele de supraveghere instalate în zona forestieră în care a fost găsit animalul.

Ancheta se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud. Urmărirea penală a fost începută in rem, ceea ce înseamnă că cercetările vizează deocamdată fapta, nu o persoană anume.

Zimbrul fusese observat în luna septembrie în mai multe localități de pe Valea Ilvelor și provenea din exemplarele eliberate în libertate dintr-o rezervație din județul Neamț. Animalul mai fusese văzut și pe teritoriul județului Suceava.

Cadavrul a fost descoperit în seara zilei de 8 octombrie, pe raza comunei Ilva Mare. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru braconaj.