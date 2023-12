Polul sărăciei și cel mai atractiv loc pentru peste 10.000 de băcăuani, în fiecare duminică: târgul de la Șerbănești FOTO

Amatori de chilipiruri, oameni cu venituri mici, bișnițari, samsari auto, gură cască și vânzători de mașini și obiecte second hand se adună duminică în târgul de la Șerbănești, din municipiul Bacău.

După numărul de oameni care-și caută treabă aici, câteva mii, acesta este cel mai atractiv loc al orașului reședință de județ.

Unul dintre cele mai căutate locuri de băcăuani, duminică de duminică, este Târgul de la Șerbănești, loc în care sunt expuse peste 1500 de mașini second- hand iar cei care încearcă să le vândă aici provin din toată Moldova. Inflația accelerată din ultimii ani a dus la o scumpire în lanț, care a afectat și domeniul auto, mașinile noi scumpindu-se, în medie, cu peste 20%.

Nici cei care vând mașini second hand nu s-au lăsat mai prejos și au scumpit autoturismele, astfel încât aceeași mașină veche se vinde mai scump acum decât în urmă cu un an. ”Nu am vândut nimic nici azi, nici săptămânile trecute. Oamenii nu au bani sau sunt prea multe mașini la mâna a doua pe piață. Sunt foarte multe firme, care au parcuri auto în jurul municipiului, cu sute de mașini vechi, care le vând în rate”, a spus un vânzător care are trei autoturisme la vânzare.

Obiecte îndoielnice, contrafăcute, pentru buzunarul oricui

Cei mai mulți dintre băcăuani preferă duminică dimineață o plimbare prin târg iar intrarea, pentru cei care vin pe jos, este de la baza Podului Șerbănești, printr-o vale formată din digul canalului de fugă al Bistriței și un gard neîngrijit.

Aici fiecare se uită, dându-și coate în mulțime, după ceea ce caută: un far vechi de mașină, haine, pantofi, cuțite sau chiar potcoave. În mormanele de pe jos găsești baiț de dat gardurile, vin de origine incertă, undițe scorojite dar la preț ridicat precum și obiecte electrocasnice, unele din ele nefuncționale sau de unică folosință.

Aici este polul sărăciei, unde vezi bătrâni care vând ce mai au prin casă, pentru a-și suplini pensia care-i ține la un nivel de subzistență. O altă categorie de vizitatori sunt băcăuanii care peferă duminica, în mod tradițional, grătarul, micii, cârnații și ceafa de porc. Se fac cozi la unitățile de tip fast food, iar fumul și mirosul de carne ajunge departe.

Fiecare comerciant care expune produse spre vânzare obiecte sau mașini are de plătit o taxă, aprobată de Consiliul Local Bacău, către administrația târgului: 16 lei pentru o mașină pe zi, abonament parcare 105/ lună, 3,2 lei pe metrul pătrat pentru cei care expun alte obiecte folosite, etc.

Cu toate acestea, târgul nu oferă nicio facilitate și nici condiții de igienă. Fosta administrație locală a reușit să asfalteze câteva alei, dar nu pe întreaga suprafață a târgului. În rest, pietriș pământ și multe gunoie.

→ Imaginea 1/5: Targul Șerbănești Bacău FOTO MA (6) jpg

Pe locul neîngrijt al târgului, Dedeman vrea să construiască cel mai modern proiect imobiliar al Bacăului

Atât în 2022, cât și anul acesta, compania Dedeman a făcut demersuri către Primăria Bacău pentru a achiziționa terenul unde este amplasat actualul târg, care se va muta pe un amplasament de aproape 7 hectare, pe DN11, în apropiere de centura municipiului Bacău. Compania a depus și un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru ”Dedeman Campus”, oarecum asemănător cu Palas Iași. În acest spațiu pitoresc, învecinat cu Bistrița și Lacul Bacău- Insula de Agrement, vor construite blocuri de locuințe moderne, zone de agrement, spații de joacă, fântâni arteziene, un centru comercial dar și un hotel.