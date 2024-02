Un oraș din vestul României va deveni epicentrul pasiunii pentru robotică și inovație

Aradul va deveni, timp de trei zile (23-25 februarie 2024), epicentrul pasiunii pentru robotică și inovație, deoarece va fi gazda unei competiții regionale la care vor participa 40 de echipe din țară și străinătate.

Este vorba despre Competiția Regională de Robotică Turneul de Ligă First Tech Challenge Arad din Cadrul Sezonului 8 al FIRST Tech Challenge România.

Evenimentul este organizat de Asociația „Nație prin Educație”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Arad și Universitatea „Aurel Vlaicu”.

Astfel, în perioada 23-25 februarie 2024, comunitatea pasionată de știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM) va aduna în orașul de pe Mureș 40 de echipe de elevi și mentori din Arad, Dolj, Hunedoara, Mehedinți, Vâlcea, Olt, Gorj, Caraș-Severin, Timișoara și câte una din Ungaria, Cipru și Cehia.

Programul educațional FIRST Tech Challenge a devenit un reper în domeniul roboticii din România, reunind peste 3800 de elevi și peste 700 de mentori și voluntari într-un efort comun de antreprenoriat și inovare.

„Suntem încântați că Aradul este gazda celei de-a 3-a competiții regionale de robotică din acest sezon competitional 2023/2024. Aradul este un oraș SMART, care oferă tinerilor un mediu propice pentru a-și pune în valoare creativitatea și abilitățile tehnice. Competiția va aduce împreună echipe din multe judete din România, subliniind încă o dată importanța educației STEM și impactul pe care acest tip de proiecte îl au asupra dezvoltării”, a declarat Octavian Dragoș Botoșan, mentor al echipei Delta Force a Liceului Național de Informatică din Arad.

Sub umbrela temei CENTERSTAGE℠ by RTX, Campionatul Național de Robotică Școlară FIRST Tech Challenge reprezintă o platformă unică, unde tehnologia se împletește cu arta, transformând fiecare încercare într-un adevărat spectacol contra-cronometru.

„Suntem mândri să facem parte din acest parteneriat. Universitatea Aurel Vlaicu susține inovația, cercetarea și creativitatea și suntem încântați să fim alături de acești copii extraordinari. Mult succes fiecărei echipe care va fi prezentă aici, la Arad, la competiția regională de robotică”, a declarat rectorul UAV, Ramona Lile.

„Copiii talentați și inovatori de la Delta Force sunt mândria Aradului și facem tot ceea ce putem pentru a-i sprijini în demersurile lor. Mă bucur enorm că a 3-a Regională de Robotică din acest sezon competițional se organizează în acest an la Arad, cu toate că sunt sigur că printre cei mai determinanți factori a fost faptul că echipa de renume mondial Delta Force se află aici. Le urez bun venit tuturor echipelor românești și internaționale aflate în aceste zile la Arad. Îi felicit pe organizatori, pe mentori și nu în ultimul rând pe părinți pentru toată munca, efortul și susținerea de care dau dovadă constant. Sunteti cu totii câștigatorii unui viitor frumos la care lucram impreuna!” a declarat Călin Bibarț, primarul municipiului Arad.

Asociație non-profit

„Nație Prin Educație” este o asociație non-profit fondată de Dana Războiu, fosta jurnalistă TVR, care promovează și susține educația STEM pentru elevii de liceu și mentorii lor, încă din anul 2016. Asociația susține elevii prin resurse materiale, organizarea unor cursuri online, tabere de vară, schimburi educaționale și culturale, delegația română pentru World Championship and FIRST Global robotic Olympics, având ca scop crearea de oportunități educative pentru elevii de liceu.

„Sunt mândră că am ajuns în sezonul 8 de FIRST Tech Challenge. România crește un milimetru și datorită Nație Prin Educație. Copiii care vin la robotică, robotiștii mei cum le spun eu, sunt inteligenți și frumoși, curajoși și creativi. Sunt foarte mândră de ei și de profesorii care sunt mentori în programul nostru de robotică. Sunt recunoscătoare, de asemenea, partenerilor noștri care ne ajută să organizăm cel mai mare program de educatie in antrepenoriat si robotică din România. Succes tuturor copiilor! Eu sunt din Arad si ma bucur ca organizam si la Arad o competitie atat de mare si importanta!” spune Dana Războiu, fondator al asociației „Nație Prin Educație”.

Sezonul FIRST Tech Challenge Romania CENTERSTAGE este compus din patru competii regionale si Campionatul Național din martie 2024. După care urmează Campionatul Mondial din aprilie 2024 din Houston, SUA, la care se vor califica cele mai bune patru echipe românești.