Secretele longevității, dezvăluite de un nonagenar din județul Arad care uimește prin vitalitatea lui

Se plimbă mândru cu bicicleta prin comună și spune că este cel mai bătrân bărbat din zonă, având 91 de ani. Vârstnicul din comuna Felnac, județul Arad, ne dezvăluie și care este secretul longevității.

Nu vorbim despre un om care la vârsta asta stă în pat, ci de unul care participă activ la ceea ce se întâmplă în comunitate. Luni, 14 august, acesta se afla cu bicicleta la Zilele Comunei Felnac.

„Nu am avut o viață ușoară. Eu nu am avut când eram copil nici curent, nici radio, nici bicicletă. Am lucrat la CAP, iar după pământul meu. Eu sunt dintre bărbații comunei cel mai învârstă, mai este o femeie mai mare ca mine. După mine urmează fratele meu care are 89 de ani”, spune Mihai Vuia.

Bicicleta pe care o are o poartă cu drag, mai ales că în copilărie nu a avut parte de una. Mașină spune că nu a condus niciodată, însă ne mărturistește cu bucurie că a avut tractor.

„Am lucrat pământul și am condus tractor, iar acum sunt mereu cu bicicleta. Mașină nu am apucat să conduc”, mai adaugă Mihai.

Soția i-a murit în urmă cu zece ani și are chiar și stră-stră nepoți.

Mihai este activ, vorbește lucid și și-a păstrat și zâmbetul pe buze, deși a avut o tinerețe cu lipsurile vremii. Ne vorbește și despre bătăi și bunuri confiscate. Cu toate că nu a avut o viață ușoară, Mihai și-a păstrat optimisul și zâmbetul. Lucruri care crede că îl țin în viață.

„Nu am fumat niciodată, iar de băut, doar câte un păhărel de răchie, dar și aia de 35 de grade, nu mai mult. Așa am reușit să mă mențin activ și la vârsta asta să pot merge prin comună”, mai mărturisește Mihai Vuia.

O parte dintre hainele tradiționale ale lui Mihai pe care le-a purtat în tinerețe se regăsesc acum în una dintre cele cinci căsuțe din lemn pe care Primăria Comunei Felnac le-a achiziționat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, program finanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală de către Uniunea Europeana și Guvernul României, pentru a le folosi la activități culturale și relaționale etnice. Beneficiarii acestor căsuțe sunt locuitorii comunei Felnac în totalitate.

Aflat la Zilele Comunei Felnac, Mihai Vuia, a socializat cu cei întâlniți în cale și chiar a schimbat câteva vorbe cu primaul localității, Ioan Malița.