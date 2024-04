Secrete pentru o slăbire ușoară, spuse de un nutriționist. Ce trebuie consumat la micul dejun

Medicul nutriționist Vlad Roșca ne spune care sunt secretele pentru a slăbi fără să simțim foamea agresivă în timpul zilei. Aceste susține că micul dejun este cheia.

Vlad Roșca precizează că începutul este esențial, deoarece începutul poate decide continuarea.

„Acest lucru este valabil atunci când ne dorim pierderea în greutate, iar când spun începutul, mă refer la prima masă a zilei. Când ne trezim, stomacul nostru este gol, iar prin hrană acumulăm energie pentru următoarele activități din decursul zilei. Aceasta este teoria necesității micului dejun. Teoria mea este totuși alta. Prin micul dejun, introducem hrana necesară proceselor și țesuturilor, nu energie sub formă de combustibil reprezentată de carbohidrați. Aceștia reprezintă sursa de energie a corpului, este adevărat”, spune Vlad Roșca.

Mediucul mai ține să precizeze faptul că atunci când ne dorim pierderea în greutate e de la sine înțeles că vrem să scăpăm de niște „depozite de energie” acumulate, căci asta este de fapt grăsimea: „De aici rezultă că putem evita carbohidrații la micul dejun și să consumam energia din depozitele de care vrem să scăpăm, are sens, nu? Așadar recomand ca prima masă a zilei să nu conțină carbohidrați atunci când vrem să slăbim”.

Carbohidrații sunt pâinea sau dulciurile, de exemplu, dar nu numai.

Nutriționistul explică că acești carbohidrați sunt de 2 tipuri: cu absorbție rapidă (în general nesănătoși și nefolositori, căci cresc glicemia brutal) și cu absorbție lentă (cei care nu cresc glicemia brusc și oferă energie o perioadă lungă de timp - ovăzul, de exemplu).

Cei cu absorbție lentă sunt benefici pentru sănătatea noastră și pentru rezultate optime, cu toate acestea putem să ne lipsim de ei cât mai mult având în vedere că avem depozitele pe care trebuie să le utilizam ca să scăpăm de ele.

Vlad specifică faptul că grăsimea este rezultatul consumului de carbohidrați neutilizați, mai exact, am consumat prea mult și am folosit prea puțin. Astfel, corpul a stocat ce a rămas și a depozitat-o pe corpul nostru sub formă de rezervă energetică.

O sursă de proteină

Revenind la micul dejun, nutriționistul recomandă să consumăm o sursă de proteină - cum ar fi ouăle, câteva legume bogate în fibre și o sursă de grăsime sănătoasă (avocado, nuci, migdale etc).

Proteina este cea care oferă sațietate, iar nevoia de grăsime sănătoasă este pentru că aceasta face ca proteina să fie absorbită lent de către organismul nostru.

Fibrele sunt esențiale atunci când consumăm proteine, pentru că fibrele contribuie la digestia proteinelor, care este de regulă mai dificilă.

„Știința este puțin relativă și sunt conștient că de multe ori oamenii sunt derutați căci unul spune ceva, iar altul altceva. Și aici mă refer la faptul că unii colegi recomandă la micul dejun fructe, care sunt carbohidrați. Aceste fructe se digeră extrem de repede, stomacul golindu-se și cerând din nou de mâncare. Mai mult decât atât, nu induc sațietate, căci nu conțin proteine. Acest lucru în procesul de slăbire mi se pare un dezastru. Știința este puțin relativă, ea depinde și de mulți factori imposibil de implicat în acele studii (emoțiile, starea psihologică etc). Consider că filtrul propriu al fiecăruia reprezintă o bună confirmare mereu”, adaugă Vlad Roșca.

Acesta recomandă aplicarea studiilor pentru a le trece prin filtrul propriu astfel încât fiecare să poată confirma ceea ce este potrivit pentru el.

„În concluzie dacă vreți să pierdeți în greutate, micul dejun să conțină proteine, nu carbohidrați. Folosiți-vă energia din depozitele de care vreți să scăpați, înainte de a o folosi pe cea din alimente”, încheie Vlad.