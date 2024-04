Școala cu clopot din România. Are 33 de kilograme, la fel ca anii Mântuitorului la răstignire VIDEO

O școală de prestigiu din municipiul Arad are unul dintre cele mai interesante clopote. Acesta este realizat la inițiativa unui preot într-o turnătorie din Germania condusă de o femeie.

În jurul clopotului este și o poveste interesantă mai ales că are 33 de kilograme, exact câți ani avea Mântuitorul când a fost răstignit.

Vorbim despre Colegiul Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal” din Arad, prestigioasă instituție de învățământ din țara noastră.

Liceul Pedagogic „Dimitrie Țichindeal” a fost întemeiat în 1812 de către Dimitrie Țichindeal ca „Preparandia“ din Arad. Importanța sa a fost majoră datorită lipsei unei școli în limba română, în întreaga Transilvanie.

La început au fost înscriși 78 de elevi, iar cursurile erau ținute de către 4 profesori: Dimitrie Țichindeal, care era și director, Iosif Iorgovici, Constantin Diaconovici Loga și Ioan Mihuț. Pe lângă dascăli, aici au fost pregătiți și preoți până în 1822 când a fost înființat Institutul Teologic din Arad.

Partea interesantă este că inițiativa de a avea un clopot mai aparte a aparținut tot unui preot, unul care a fost elev la școala amintită și care a și predat Religie, o perioadă.

„Inima” vizibilă a școlii

„Este primul clopot de acest gen făcut pentru o școală, într-o turnătorie din Germania condusă de o femeie și anume de Cornelia Mark Maa. Este vorba despre Turnătoria de clopote Eifeler Glockengiesserei de lângă Bonn. Din păcate, acum este închisă. Am avut această inițiativă, deoarece era un clopot foarte vechi la școală, eu fiind elevul școlii voiam ceva cu tradiție. Bunicul meu a fost și el elev al acestei școli, la fel și soacra mea, și soția, care este și profesoară. Și fetele mele au absolvit această instituție de învățământ. Fiind atâtea generații care am învățat aici am zis să facem ceva care să devină „inima” vizibilă a școlii. Am discutat cu directorul, am avut dezbateri și așa am ajuns să îl montăm. Eu m-am ocupat de proiect și montaj. Clopotul are 33 de kilograme, ca vârsta Mântuitorului când a fost răstignit. Totodată are chipul fondatorului școlii Dimitrie Țichindeal, care a fost și el preot”, declară preotul Călin Eugen Dragoș, care slujește în localitatea arădeană Olari.

Deși au trecut ceva ani de la instalarea lui, și acum cei care intră în școală îl admiră. Cei mai bucuroși de un astfel de clopot sunt elevii. Înainte era unul mic, clasic. Acum totul este automatizat și are un sunet puternic.

„Acest clopot este reprezentativ pentru școală, el a fost donat de o Asociație, prietenă a școlii. Cel care s-a ocupat de confecționarea lui este preotul Călin Dragoș, care este și el absolvent al școlii. Ne mândrim cu el, deoarece are siglele școlii, sigla producătorului și chipul lui Țichindeal. Este clopoțeul școlii, dă semnalul eleviilor. S-a dorit ceva autenic, de tradiție și asta s-a obținut”, a precizat prof. Sorin Haiduc, directorul Colegiului Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal”.