Profesor de liceu din Arad, urmărit penal pentru luare de mită. A promovat elevi fără ca aceștia să participe la cursuri

Un profesor din Arad este acuzat că a luat mită de la 16 dintre elevii săi pentru a-i promova fără ca aceștia să participe la cursuri.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad au decis continuarea urmăririi penale împotriva unui profesor, acuzat de luare de mită în formă continuată pentru 16 incidente, relatează Glasul Aradului.

„În fapt, în calitate de profesor şi diriginte la clasele de seral la unul dintre liceele din judeţul Arad, în perioada anilor 2022-2023, suspectul I.I.-D. a pretins şi primit diferite sume de bani de la martorii A. D., F. D., C. D.-M., C. D.-A., N. T.-O., P. C.-T., C. A.-E., G. D.-V. şi S. M., elevi în clasele de seral, cărora le era profesor şi diriginte, în schimbul cărora ar fi facilitat promovarea acestora, constând în aceea că i-a notat fictiv, a omis să îi treacă absenți la materiile sale și a procedat la întocmirea referatelor pentru a le asigura acestora promovarea la toate materiile, fără ca elevii mai sus menționați să participe la cursuri”, se menționează într-un comunicat de presă.

Mai exact, dascălul nu a trecut în catalog absențele elevilor, la materiile pe care le predă, și a falsificat documentele necesare pentru a asigura promovarea lor la toate materiile, fără ca aceștia să participe efectiv la ore.

Nu au fost dispuse măsuri preventive, iar urmărirea penală continuă.