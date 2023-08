Fiul înstrăinat al regelui Thailandei, revenire-surpriză după 27 de ani. Cum ar putea prelua succesiunea

Cel de-al doilea fiu înstrăinat al regelui Thailandei s-a întors la Bangkok, pentru prima dată în aproape trei decenii, într-o vizită neanunțată care i-a surprins pe mulți. Revenirea sa a ridicat, totodată, întrebări cu privire la planul de succesiune.

Imaginile cu Vacharaesorn Vivacharawongse, surprinse în timp ce sosea discret, duminică, pe aeroportul Suvarnabhumi și vizitând, ulterior, locuri din capitală, au fost distribuite, la scară largă pe rețelele de socializare, notează The Guardian.

Apariția lui vine într-un moment dificil pentru familia regală thailandeză, deoarece fiica cea mare a regelui Maha Vajiralongkorn se află în spital, încă din luna decembrie. În ianuarie, palatul a declarat că prințesa Bajrakitiyabha Narendira Debyavat a suferit o aritmie cardiacă severă, rezultată din inflamația după o infecție.

De la sosirea sa, Vacharaesorn, în vârstă de 42 de ani, al doilea fiu cel mare al lui Vajiralongkorn și a doua soție a lui, Sujarinee Vivacharawongse, a călătorit prin Bangkok. Cei doi au vizitat Wat Phra Kaew, un templu din incinta Marelui Palat, precum și un altar în centrul orașului și un centru de îngrijire a copiilor proveniți din familii defavorizate.

El a declarat presei, marți, că a avut parte de o primire călduroasă.

„Am fost plecat de mult timp, 27 de ani. Este un vis devenit realitate că m-am întors. Când m-am uitat pe fereastră înainte de a ateriza, am fost încântat. Chiar dacă sunt de mult timp în străinătate, nu am uitat niciodată că sunt thailandez. Nu am uitat niciodată cât de importantă este cultura noastră.”, a povestit el.

Palatul nu a comentat sosirea lui.

Vacharaesorn și cei trei frați ai săi locuiesc în străinătate de la mijlocul anilor 1990, după ce prințul moștenitor de atunci și-a anunțat divorțul de mama lor, Sujarinee, un fost actor, acuzând-o public de adulter. Sora lui s-a întors mai târziu în Thailanda și a fost crescută ca membru al familiei regale.

Vacharaesorn, care a devenit avocat în SUA, nu are un titlu regal formal.

Pe X, site-ul cunoscut anterior ca Twitter, #SonOfTenReturnToThailand, referindu-se la titlul regelui, Regele Rama X, a fost în tendințe de la sosirea sa. Unii au salutat revenirea lui Vacharaesorn și au spus că a avut o manieră umilă când a vorbit cu membrii publicului.

Reîntoarcerea sa, deloc întâmplătoare

Cu toate acestea, Thaluwang, un grup de protest, a declarat pe rețelele de socializare că, în loc să aștepte întoarcerea sa, ei așteaptă abolirea monarhiei. În 2020, tinerii studenți au condus proteste în masă pentru a cere o revizuire a puternicei familii regale.

Alții au remarcat că doresc să afle numărul plăcuței de înmatriculare a șoferului lui Vacharaesorn, spunând că s-ar putea dovedi de bun augur pentru următoarea tragere la loterie.

Vacharaesorn a sosit într-un moment în care Thailanda este blocată într-un impas politic, liderul partidului care a câștigat cele mai multe locuri la alegerile din mai, Move Forward, fiind blocat de la preluarea mandatului de către senatul numit de armata.

Sosirea lui Vacharaesorn marchează o perioadă delicată pentru monarhie, deoarece prințesa Bajrakitiyabha, în vârstă de 44 de ani, considerată de mulți drept un succesor potrivit, rămâne în spital.

În cea mai recentă declarație, din ianuarie, palatul a spus că a rămas inconștientă și că medicii au continuat „să îi furnizeze medicamente și să folosească echipamente pentru a sprijini funcțiile inimii, plămânilor și rinichilor”.

Pavin Chachavalpongpun, profesor asociat la Centrul pentru Studii din Asia de Sud-Est, de la Universitatea din Kyoto, a spus că vizita lui Vacharaesorn nu a fost întâmplătoare.

„Acesta este pentru a deschide o posibilitate de succesiune regală”, a spus el, menționând că ieșirile sale în Bangkok au similarități cu activitățile regale.

Vajiralongkorn, care a divorțat de trei ori, are șapte copii. Cu puțin timp înainte de ceremoniile de încoronare din 2019, el s-a căsătorit cu regina Suthida, fosta sa gardă de corp.