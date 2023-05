Lider, despre profesorii care au intrat la clasă, în prima zi de grevă generală: „Puteau să facă online”

Situația a fost confuză în școli, luni, 22 mai 2023, prima zi de grevă generală. Deși mesajul aproape șablon al dascălilor a fost „școala este deschisă, dar nu putem supraveghea elevii”, au apărut și profesorii care resping greva generală drept soluție.

Prima zi de grevă generală a însemnat o nouă zi liberă pentru majoritatea elevilor, părinții primind mesaje, încă de la sfârșitul săptămânii trecute, că „școala este deschisă, dar nu putem supraveghea elevii”, odată cu recomandarea ca elevii să rămână acasă.

Astăzi, în schimb, în anumite școli au existat profesori care au intrat la ore, elevii fiind în aceste școli chemați să participe. În același timp s-a întâmplat ca profesori care inițial au refuzat să semneze pentru grevă să se răzgândească și să solicite și aceștia participarea, a precizat liderul Sindicatului din Învățământul Preuniversitar Olt (sindicat afiliat la FSE „Spiru Haret”), prof. Ionel Barbu.

„Unii vor să beneficieze de acest drept de a face grevă, alții, după cum am constatat noi și ați constatat și dumneavoastră, nu vor. Altfel spus, prin comitetele de grevă constituite la nivel național, județean și la nivelul fiecărei unități, cei care fac grevă își exercită acest drept constituțional. Sunt nemulțumiți. La nivelul țării, cel puțin în Federația „Spiru Haret”, niciun membru care a semnat pentru declanșarea grevei nu a menționat că ar fi mulțumit de oferta propusă de către Guvern”, a precizat Barbu.

Chiar mai mult, în prima zi de grevă generală s-au alăturat membri, însă, e drept, au mai și renunțat alții, chiar dacă mult mai puțini.

„Numărul persoanelor care participă la grevă este în creștere, de la oră la oră suntem anunțați de comitetele de grevă că o parte din cei care nu semnaseră atunci când noi am declanșat procedura de referendum aderă la grevă. Este adevărat că avem și câteva cazuri de retrageri. Sunt colegi care sunt înscriși la grade și cărora le este teamă să nu aibă repercusiuni privind vechimea efectivă la catedră. Noi am discutat, am analizat, din punctul nostru de vedere nu ar fi niciun fel de risc, dar dacă omului îi este teamă, de ce să stea cu teamă”, a mai precizat Barbu.

Pentru cei care au ales să intre în continuare la ore, fără a avea un argument precum cel expus mai sus, din acest motiv părinții fiind derutați și spunând, unii, că le este deosebit de greu să-și aducă copiii la școală pentru o singură oră într-o zi, mai ales dacă vin de la kilometri întregi, colegii greviști au și alte propuneri.

„Asta este, din păcate greva deranjează. Sigur, noi ne-am fi dorim ca toți colegii noștri să fie în grevă, în așa fel încât lucrurile să fie foarte-foarte clare. (...) Greva este o situație excepțională, puteau să facă orele online. În ROFUIP scrie foarte-foarte clar că se pot organiza activități în regim online în situații excepționale. Or, greva este o situație excepțională”, a sugerat liderul celui mai mare sindicat al cadrelor didactice și nedidactice din Olt.

Negocierile purtate duminică, 21 mai 2023, s-au soldat fără niciun rezultat. Sindicaliștii spun că, devreme ce nu s-a mai anunțat nicio discuție, motivele de grevă rămân, prin urmare și marți profesorii vor fi în grevă generală. Ei sunt nemulțumiți pe de o parte pentru că oferta guvernanților în ceea ce privește creșterea veniturilor a fost cel puțin neserioasă, o sumă de 1.000 lei oferită debutanților nefiind nici pe departe o soluție.

Pe de altă parte, mai spun aceștia, nici măcar pe termen lung lucrurile nu sunt clare, pentru că nu li s-a putut prezenta sindicaliștilor un calendar clar cu privire la adoptarea unor măsuri care să-i mulțumească, și nici cifre.

„Ei spun că strâng materialele până pe 15 iulie, în condițiile în care noi le-am pus la dispoziție grila, împreună cu ministerul, cu trei luni de zile în urmă. După care, la 1 septembrie ar urma să intre în Parlament respectivul proiect de lege. Întrebați când ar produce efecte pentru salariați, răspunsul a fost incert. Atâtea necunoscute în ceea ce ne-au prezentat încât nu poți să te duci să-i spui membrului de sindicat că se vor strânge documente - pe care noi oricum le-am strâns și le-am depus la Ministerul Muncii, e vorba de acele grile -, că trebuie să aducă și celelalte sectoare bugetare, după care proiectul o să intre la 1 septembrie în Parlament, și nu se știe dacă produce efecte cu 1 ianuarie 2024, dacă va produce efecte într-o singură tranșă, cum ar trebui să fie...”, a mai spus liderul SIP Olt.

În județul Olt, cel mai mare sindicat din județ numără puțin peste 4.000 membri. Dintre aceștia, aproximativ 2.800 s-au aflat, luni, în grevă. În două școli din județ, Școala Strejești și Școala Poganu, a mai spus liderul SIP Olt, profesorii nu au fost în grevă, cursurile nefiind suspendate, deși și aici sunt dascăli care au calitatea de membru de sindicat, în timp ce în celelalte școli fie toți profesorii au participat la grevă, fie cea mai mare parte.