Femei de succes din Vest, la conducerea unor proiecte importante ale Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin

Proiectele la nivel național ale CONAF vor fi de acum realizate și la Arad. Două doamne de succes ale urbei au ales să se implice și să demareze Maratonul de educație și în orașul de pe Mureș.

După ce preşedinta Asociației Cetatea Voluntarilor, Anamaria Popa, a fost laureată cu Premiul pentru restaurarea speranței în umanitate s-a gândit să facă parte din CONAF (Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin) și să se implice.

Ana împreună cu echipa ei a reabilitat 9 secții de spitale, a renovat și dotat 28 de grădinițe. A înființat prima creșă sportivă din România la Arad. Iar anul acesta are planuri în Sibiu, Sighetu Marmației, Oradea și Timișoara. Acum, Anamaria Popa este prim vicepreședinta filialei CONAF Arad.

La cârma filialei CONAF Arad este Ana Maria Dragoș, cea care ani de zile a condus forul cultural al județului. Totodată a fost și mult timp antreprenor.

„Am decis să fac parte din această organizație datorită proiectelor mari pe care le are la nivelul întregii țării. Îmi place să fiu un sprijin pentru ceilalți, iar ceea ce fac ei mă reprezintă. Mi-a plăcut foarte mult Cristina Chiriac când a venit la Arad să ne prezinte proiectele și am decis să fiu alături de ea”, a declarat Ana Maria Dragoș.

Alături de cele două sunt și alte femei de succes din Arad. Opt dintre ele vor demara Maratonul educației în zece școli din județ.

Proiectul este menit să aibă un impact național pentru susținerea educației, inițiativei antreprenoriale, digitalizării, inovației și dezvoltării durabile. Astfel, Maratonul pentru educație antreprenorială străbate România în diferite județe cu scopul de a ajuta tinerii elevi să își dezvolte gândirea antreprenorială, ca mai apoi să transforme problemele în oportunități de business.

Filiala de la Arad a fost înființată în anul 2022, dar făcă nici o activitate, abia acum când cele două Ane au ales să se implice se vor demara proiectele.

„Am fost onorată să iau parte, la recepția de constituire a filialei arădene a Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin. Am fost prezente la eveniment, femei din toate mediile sociale, de toate vârstele, femei care știu să se afirme și care militează și pentru celelalte doamne care, poate, încă, nu au curajul de a face un pas înainte. Aș dori să felicit toate doamnele prezente, pe fiecare în parte, pentru ceea ce reprezintă ele în acest oraș în care ne ducem viața și activitatea, cu toții. Fiecare sunteți si reprezentați un anumit palier în care sunteți extrem de active, extrem de serioase și extrem de implicate și aduceți plus valoare pentru Arad. Aveți toată admirația și respectul meu și al comunității academice pe care o conduc. Iar doamnei președintă CONAF Arad, Ana Maria Dragoș, îi doresc să ducă mai departe demersul început de doamna Cristina Chiriac, președinta CONAF, cu tot atâta energie, abnegație, implicare și cu bunul Dumnezeu înainte, așa cum face de fiecare dată, în fiecare proiect. Vă asigur de întreaga mea susținere. Mult succes, CONAF Arad", este mesajul prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, rector al Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad.

O altă femeie de succes din Arad, Geanina Pistru a precizat că sucursala de la Arad pleacă la drum alături de femei puternice: „rolul nostru în comunitate este foarte important, de la noi, femeile, pornește viața, educația și implicarea”.

Sunt și doamne din mediul privat care au ales să se implice cum este Aniela Mladin, directorul general Guala Pack Nădab, care a spus că a vrut să intre în această organizație de mult, deoarece i-au plăcut foarte mult proiectele: „eu am aflat de proiectele lor de ceva vreme și am vrut să mă implic. Le-am trimis un mail, dar nu am primit răspuns. Acum când mi s-a oferit ocazia să particip am fost foarte bucuroasă”.

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este prima organizație patronală care sprijină dezvoltarea și promovarea culturii antreprenoriale feminine din România. Are în componența sa două federații, nouă patronate, 15 asociații, 28 sucursale și peste 4.000 de companii.