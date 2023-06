Debut la UTA. Darius Iurasciuc, jucător de 17 ani lansat în cel mai important meci al clubului arădean FOTO VIDEO

A fost seară magică la Arad când UTA s-a impus în fața celor de la FC Buzău, 5-1, și a reușit să evite retrogradarea în liga secundă. Un moment important a fost și debutul lui Darius Iurasciuc, jucătorul de 17 ani considerat o mare speranță a fotbalului arădean.

Finalul meciului din seara de duminică, 4 iunie 2023, s-a trăit la intensitate maximă atât de către jucători, cât și de către cei din tribune care au năvălit în teren. S-a strigat numele tehnicianului Mirecea Rednic și s-au aplaudat deciziile luate. Chiar în ultimul meci din acest sezon, Rednic a oferit primul său debut ca antrenor UTA.

Alt debut a fost și cel al lui Darius Iurasciuc, la bază fundaș central, a intrat pe teren în minutul 84 al partidei de la baraj cu Gloria Buzău, la scorul de 4-1.

Darius Iurasciuc (17 ani) a fost aproape să debuteze și în sezonul trecut, când Ionuț Badea l-a luat în lot pentru meciul cu Dinamo din ultima etapă a play-out-ului, însă a rămas pe bancă.

„Am fost și anul trecut în lot, la meciul cu Dinamo și astăzi mi-am îndeplinit primul vis din cariera de fotbalist profesionist. De când am intrat în teren n-am mai simțit nimic, am fost într-o stare de extaz și am putut să alerg cât m-a ținut corpul. Domnul Rednic mi-a spus că mă va introduce la mijloc, în partea dreaptă, lângă Anton. Mi-a spus să joc cum știu, mi-a dat indicații și asta am încercat să fac” a declarat tânărul arădean.

Înainte însă de intrarea sa în teren, în pauza meciului, Iurasciuc alături de colegii din echipele U18 (vicecampioană a Ligii de Tineret) și U15 (locul 4 în Liga Elitelor) au avut oportunitatea de a-și prezenta trofeele publicului arădean.

Peste 11.000 de spectatori

Spectacolul din tribunele arădene l-au făcut duminică, 4 iunie 2023, cei peste 11.000 de spectatori. „Este un sentiment minunat să ai lumea în spate, să cânte, să te încurajeze, este super”, a mai adaugat Iurasciuc. El face parte din aceeași generație cu Rareș Pop, fotbalist care a devenit titular la UTA în acest sezon.

La finalul meciului, tehnicianul arădenilor, Mircea Rednic, a declarat: „Am avut emoții până ne-am așezat mai bine în teren. Sunt foarte fericit. Îi felicit pe jucători că au înțeles mesajul meu, să nu-i dezamăgim pe suporteri. Ne-au oferit un sprijin important azi. Sunt multe lucruri de pus la punct, nu vreau să vorbesc acum, e moment așa important, frumos”.