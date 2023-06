Galeria spectaculoasă pregătită pentru meciul UTA-Gloria Buzău: „Cum noi niciodată nu v-am părăsit nu o faceți nici voi”

Apreciații suporteri ai UTA Arad vor face spectacol în tribune și în seara de sâmbătă, 4 mai 2023, la meciul dintre UTA și Gloria Buzău (returul barajului pentru Liga 1), care va începe la ora 21.00.

Astfel, pe Arena „Francisc Neuman” peste 10.000 de suporteri vor fi alături de elevii lui Mircea Rednic.

UTA trebuie să câștige în fața celor de la Gloria Buzău, în manșa secundă a barajului de promovare/retrogradare în Superliga. Asta, după ce în tur scorul a fost 0-0, pe terenul buzoienilor.

„Am oprit în lot doar 20 de jucători, cei care vor evolua cu Buzău. Ceilalți, care nu sunt implicați în acest meci, nu s-au antrenat cu noi. Nu am vrut să facem caterincă, așa cum spunem nou, vreau concentrare, ceea ce nu am avut la meciul de la Buzău. Returul e important, pentru că e vorba de menținerea în prima ligă. Noi, jucătorii, orașul, merităm echipă în Superliga României. Sunt ferm convinsă că vom rămâne pe prima scenă a fotbalului românesc”, a declarat Mircea Rednic.

Acesta a vorbit și despre atmosfera din tribune. „În atmosfera care se creează la Arad nu ai cum să nu reacționezi, indiferent cum te numești. Dacă nu o faci, nu ești fotbalist, mai bine te lași de fotbal. Băieții să fie fericiți că nu sunt în altă parte, acolo unde suporterii sunt mai agresivi”, adaugă antrenorul.

„Șansele noastre sunt intacte după prima manșă”

La rândul său, tehnicianul Gloriei, Adrian Mihalcea a declarat: „ Nu știu cât a contat absența mea de pe margine în meciul tur, dar, dacă revenirea mea la nivelul gazonului le dă un imbold jucătorilor, nu pot decât să mă bucur. Ideea este că șansele noastre sunt intacte după prima manșă, ba chiar pot spune că avem o doză de curaj importantă după cum s-a jucat în urmă cu o săptămână. Sigur, UTA rămâne favorită, joacă acasă, e echipa de Liga 1, dar am văzut că se poate. Câteodată, în fotbal, ca și în sport, acel 1 la sută de șansă la victorie poate deveni mai important decât 99 la sută”.

Comisia Centrală de Arbitri a trimis la Arad să oficieze la centru un ecuson FIFA, Radu Petrescu, el urmând să fie ajutat de Mircea Grigoriu (ambii din București) și Imre Bucsi (Sfântu Gheorghe). Rezervă: Rareș Vidican (Satu Mare). În camera VAR se vor afla Marcel Bârsan (București) și Stelian Slabu (Brașov). Toți aceștia vor fi observați de Octavian Șovre (Satu Mare). Delegat de joc: Felix Grigore (București).

Echipa

Cel mai probabil, UTA va juca în această seară în formula: Iacob – Vukcevic, Chindriș, Hoxhallari, Abeid – Batha – R. Pop, Ubbink, Roger, Postolachi – Keseru. La dispoziție mai sunt: Kucher, Iurasciuc, Dobrescu, Stahl, Anton, Otele, Barbosa, Isac și Negoescu.

Suporterii mereu alături

Ramona Elena, suporter înflăcărat, a trasmis următorul mesaj:

„Astăzi este cea mai importantă zi pentru noi arădeni, vreau doar să transmit un simplu mesaj jucătorilor: nu contează că plecați, că rămâneti, că sunteți străini, că sunteți români, noi suporterii care am fost mereu în spatele vostru v-am susținut oriunde ați jucat, pe ploaie, pe soare am fost acolo! Voi aveți datoria fata de noi, de atâtea suflete care astăzi sunt acolo pe stadion, să ne faceți bucuria să rămânem unde este locul nostru în Liga 1!!! Cum noi niciodată nu v-am părăsit nu o faceți nici voi! Doamne-Ajută să ne bucurăm la final”.

Ramona spune că se așteaptă să fie un meci foarte captivant, spectaculos pe alocuri, cu multe goluri. Succesul nu este un accident. Este muncă grea, perseverență, învățare, studiu, sacrificiu și, mai ales, dragoste pentru ceea ce faci să înveți să faci.

„Astăzi în pieptul tuturor trebuie să bată o singură inima de culoare alb-roșie. Astăzi jucătorii vor da cezarului ce este al cezarului și suporterilor ce este a lor. Astăzi UTA rămâne în Liga 1”, mai spune Ramona.