 Adolescentă de 14 ani, ademenită prin metoda „Loverboy” și exploatată sexual în Oradea. Un tânăr de 26 de ani a fost arestat | adevarul.ro
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Adolescentă de 14 ani, ademenită prin metoda „Loverboy” și exploatată sexual în Oradea. Un tânăr de 26 de ani a fost arestat

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Un tânăr de 26 de ani a ajuns în arest preventiv, după ce anchetatorii au stabilit că ar fi exploatat sexual o fată care avea 14 ani la începutul perioadei investigate. Bărbatul este acuzat că ar fi atras-o într-o relație sentimentală, apoi ar fi determinat-o să întrețină raporturi sexuale contra cost, în apartamente închiriate în Oradea. El ar fi găsit clienții și ar fi păstrat banii obținuți.

Adolescentă de 14 ani, exploatată sexual în Oradea.
Adolescentă de 14 ani, exploatată sexual în Oradea. Foto: Arhivă

Dosarul este instrumentat de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea, notează ebihoreanul.ro. 

Potrivit informațiilor comunicate de Poliția Bihor, faptele cercetate s-ar fi desfășurat în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026, apoi în lunile iulie și august 2026. În acest interval, adolescenta ar fi fost exploatată în mai multe locații din Oradea.

Anchetatorii susțin că tânărul ar fi speculat vulnerabilitatea fetei, inclusiv situația din familia acesteia, și ar fi determinat-o să creadă că între ei există o relație de iubire.

În informarea autorităților se arată că bărbatul ar fi transportat-o și ar fi cazat-o în apartamente închiriate în regim hotelier, unde ar fi avut loc întâlnirile cu persoane interesate de servicii sexuale.

El ar fi gestionat organizarea activității: ar fi închiriat spațiile, ar fi publicat anunțuri online și ar fi stabilit prețurile cu potențialii clienți. Pentru a purta discuțiile, ar fi folosit telefonul adolescentei și ar fi imitat o voce feminină, prezentându-se drept aceasta.

Polițiștii precizează că banii proveniți din prostituția practicată de minoră ar fi ajuns la tânăr.

În urma investigațiilor, procurorii DIICOT Oradea l-au reținut pe suspect luni, 20 octombrie, apoi l-au prezentat Tribunalului Bihor, cu propunere de arestare preventivă.

Tânărul a cerut să fie cercetat în arest la domiciliu sau sub control judiciar. Judecătorul a respins aceste solicitări și a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Acesta este cercetat pentru viol asupra unui minor, în formă continuată, și două infracțiuni de trafic de minori, încadrate juridic distinct. Decizia instanței poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

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