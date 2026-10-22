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Milioane de site-uri ar putea fi vulnerabile. Descoperirea făcută cu ajutorul inteligenței artificiale

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Inteligența artificială a ajutat cercetătorii să descopere vulnerabilități grave în PHP, un limbaj de programare utilizat de ani de zile pentru dezvoltarea a milioane de site-uri web. Defecțiunile ar putea permite atacatorilor să preia controlul asupra unor servere fără autentificare și să fure date sensibile, ceea ce a determinat autoritățile și companiile din întreaga lume să emită alerte urgente.

IA a descoperit vulnerabilități grave în tehnologia care stă la baza a milioane de site-uri.
IA a descoperit vulnerabilități grave în tehnologia care stă la baza a milioane de site-uri. Foto: arhivă

Vulnerabilitățile au fost identificate de cercetători de la companiile de securitate cibernetică Calif și Wiz, cu ajutorul unor instrumente avansate de inteligență artificială, capabile să analizeze codul informatic și să detecteze erori mai rapid decât metodele tradiționale. Problemele ar fi existat de ani de zile, însă nu fuseseră descoperite până acum.

PHP, prescurtare de la PHP: Hypertext Preprocessor, este utilizat pentru funcționarea unui număr mare de platforme, inclusiv magazine online, Wikipedia și site-uri construite cu WordPress. Compania Wiz a descris vulnerabilitățile drept cele mai grave descoperite vreodată cu ajutorul inteligenței artificiale, în timp ce OpenAI a calificat situația drept una dintre cele mai importante probleme de securitate din ultimii ani, relatează BBC.

Site-uri ale unor instituții publice, scoase temporar din funcțiune

Descoperirea a provocat reacții la nivel internațional. Organizația Wikimedia, care administrează Wikipedia, a dezactivat preventiv unele sisteme, iar instituții din Finlanda, Scoția și Țările de Jos au scos temporar din funcțiune anumite site-uri. Mai multe autorități locale și organizații publice din Scoția au luat măsuri similare.

Agenția Națională de Securitate a SUA a recomandat organizațiilor care utilizează PHP să își întrerupă temporar serviciile dacă nu pot instala imediat actualizările de securitate. Centrul Național de Securitate Cibernetică din Marea Britanie a avertizat, la rândul său, că administratorii trebuie să verifice dacă sistemele lor au fost compromise și dacă atacatorii au instalat mecanisme de acces neautorizat.

Dezvoltatorii PHP au lansat actualizări de securitate pentru remedierea vulnerabilităților și au îndemnat utilizatorii să le instaleze cât mai repede. Specialiștii avertizează că riscul unor tentative de exploatare ar putea crește în următoarele săptămâni, pe măsură ce detaliile tehnice devin publice.

Inteligența artificială poate ajuta atât apărătorii, cât și atacatorii

Experții spun că incidentul arată capacitatea inteligenței artificiale de a identifica rapid vulnerabilități care pot rămâne nedetectate timp îndelungat. Aceleași instrumente ar putea fi însă folosite și de atacatori pentru a dezvolta mai repede metode de exploatare.

OpenAI a anunțat că a lansat un program destinat verificării securității platformei PHP. Cercetătorii avertizează că site-urile administrate necorespunzător, în special cele ale organizațiilor mici, cu resurse limitate pentru securitate informatică, ar putea fi mai expuse.

Administratorii sunt îndemnați să instaleze imediat versiunile PHP care includ remedierile și să urmărească avertismentele furnizorilor de software. Utilizatorii obișnuiți ar trebui să fie atenți la eventualele recomandări de securitate emise de platformele pe care le folosesc și la mesajele de tip phishing care ar putea exploata teama provocată de incident.

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