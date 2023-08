Klaus și Carmen Iohannis, în drumeție pe pe cel mai înalt pisc din România. Au făcut poze și au discutat cu turiștii

Klaus Iohannis a urcat, în weekend, împreună cu Carmen Iohannis, pe Vârful Moldoveanu. Aici s-au întâlnit cu mai mulți turiști care au făcut poze cu „familia prezidențială”.

Unul dintre cei care au publicat fotografia făcută cu președintele Klaus Iohannis este ultramaratonistul fără o mână, Levente Polgar, din Aiud. Acesta se afla în timpul unei competiții al cărei traseu trecea pe la vârful Moldoveanu.

„Traseul competiției de ieri la care am participat a urcat și pe Vârful Moldoveanu unde l-am întâlnit pe Domnul Președinte al României. M-a recunoscut imediat, am schimbat câteva vorbe, am vorbit și despre unele situații personale de la Aiud. M-a felicitat și încurajat. Vă mulțumesc frumos Stimat Domn Președinte al României pentru încurajare!”, a transmis Levi, sportidul fără o mână din Alba.

În imagine, președintele Iohannis apare echipat pentru drumeție pe munte, cu geacă și bocanci. Cu câteva ore mai devreme, Carmen Iohannis postase pe o rețea de socializare o fotografie de pe Vârful Moldoveanu. În imagine, soția președintelui apare ținând în mână steagul României. În fundal se poate observa cu spatele și președitele Iohannis.

Sportivul aiudean în vârstă de 42 de ani a terminat curse de peste 100 de kilometri, şi a parcurs România de la Est la Vest în două săptămâni. Un accident stupid din copilărie i-a mutilat mâna dreaptă, însă această nenorocire nu l-a împiedicat să devină un sportiv de performanţă.

Levi aleargă maratoane şi ultramaratoane cot la cot cu sportivi sănătoşi, pe care, uneori, îi şi depăşeşte în clasament. Se implică în diverse cauze ale asociaţiilor Persoanelor cu Handicap Neuromotor România şi „Little People Romania“. Acesta își câștigă existența din zugrăvit, meserie pe care o practică cu succes chiar dacă nu are mâna dreaptă.