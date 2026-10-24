 Cine este profesorul din Vaslui care a venit la școală cu un briceag ca să se apere de elevii „atacatori” | adevarul.ro
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Cine este profesorul din Vaslui care a venit la școală cu un briceag ca să se apere de elevii „atacatori”

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Un profesor de la Școala „Adrian Porumboiu” din comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui, s-a prezentat la ore cu un cuțit miercuri, 21 octombrie. Acesta a susținut că a recurs la acest gest de teamă față de elevi, făcând referire la cazurile recente de la Bistrița și Pitești.

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Foto: Wikipedia

Potrivit publicației Vremea Nouă, este vorba despre Cătălin Afrăsinei, profesorul care a solicitat în trecut ordine de protecție împotriva mai multor persoane publice, printre care Adrian și Corneliu Porumboiu, Gigi Becali, Ilie Dumitrescu, Gabriel Liiceanu și Andrei Pleșu.

Potrivit relatărilor din presă, acesta susținea că ar fi fost urmărit și amenințat, acuzații care au stat la baza demersurilor sale judiciare.

Ulterior, a fost transferat, tot în 2025, de la Liceul „Ștefan Procopiu” la Școala Gimnazială „Adrian Porumboiu”. Acesta a fost suspendat după ce mai mulți elevi au reclamat comportamentul său la ore.

Recent, profesorul s-a prezentat la școală cu un cuțit, pe care i l-ar fi arătat directoarei. În urma incidentului, aceasta a sesizat Inspectoratul Școlar și Poliția.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar au confirmat că profesorul Cătălin Afrăsinei s-a prezentat la ore cu un briceag, calificând situația drept gravă. Aceștia au precizat că vor decide ce măsuri vor lua în funcție de rezultatele anchetei poliției, menționând că profesorul a fost vizat anterior de numeroase sesizări, dar a trecut până acum toate evaluările psihologice.

„În cazul de la Muntenii de Jos, profesorul a mers la ore cu cuțitul acela asupra lui și, am ințeles că l-a arătat inclusiv elevilor. Doamna directoare a școlii a stat de vorbă cu el, după ce s-au sesizat părinții.

L-a întrebat de cuțit și profesorul Afrăsinei a recunoscut că-l are asupra lui și chiar l-a arătat. Directoarea a sesizat poliția și Inspectoratul Școlar și, din câte știu, a fost deschis un dosar penal. De asemenea, o anchetă internă a fost demarată și de noi și, până la finalul acesteia, cadrul didactic a fost suspendat din activitate”, spune inspectorul general al ISJ Vaslui.

Motivul pentru care a venit cu briceagul la școală

Inițial, profesorul a mărturisit că a venit cu arma la școală pentru a se apăra de elevii „atacatori”, după care a susținut că îl folosește la dat noroiul jos de pe pantofi.

Polițiștii din Vaslui i-au confiscat arma și au întocmit un dosar penal.

„La data de 21 octombrie 2026, Secția 1 Poliție Rurală Vaslui a fost sesizată direct de către un cadru didactic cu privire la faptul că, în incinta unei instituții de învățământ din localitatea Muntenii de Jos, județul Vaslui, un alt cadru didactic ar purta asupra sa un obiect tăietor-înțepător.

În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au depistat persoana indicată, un bărbat, de 56 de ani. În urma controlului efectuat asupra genții de mână pe care acesta o avea asupra sa, a fost găsit un obiect tăietor-înțepător.

Obiectul a fost ridicat, iar în cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.”

IPJ Vaslui a precizat că cercetările se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, pentru stabilirea circumstanțelor incidentului și luarea măsurilor legale.

Polițiștii au subliniat importanța sesizării rapide a oricărei situații care ar putea pune în pericol siguranța comunității școlare.

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