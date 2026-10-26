Un accident rutier a avut loc luni, 26 octombrie, pe DN1 în localitatea Ciolpani, între un autobuz și o autoutilitară. În autobuz se aflau 37 de persoane. Cei doi pasageri ai autoutilitarei primesc îngrijiri medicale. O victimă a fost transportată cu elicopterul SMURD.

UPDATE - Una din victime, transportată cu elicopterul

Una din victime a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD, iar cealaltă cu o ambulanță de tip Unitate de Terapie Intensivă Mobilă (UTIM). Ambele victime conștiente.

Cele 37 de persoane ce se aflau în autobuz nu au solicitat transportul la spital.

Știre inițială

„Intervenim pe DN1 în localitatea Ciolpani, județul Ilfov, ca urmare a unui accident rutier produs între un autobuz și o autoutilitară. La sosirea primelor echipaje au fost identificate două victime încarcerate în autoutilitară.

Se acționează pentru extragerea acestora. Victimele sunt în stare de conștiență”, transmite ISU București-Ilfov.

Imagine de la locul accidentului Foto: Facebook/Orașul Ploiești

În autobuz erau 37 de persoane, iar, potrivit primelor informații, niciuna nu acuză probleme medicale.

„Intervenim cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, patru echipaje SMURD și un elicopter.”

Ambele victime din autoutilitară au fost extrase și se află în grija echipajelor medicale.