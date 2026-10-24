 Trafic deviat pe A1 după ce un container cu deșeuri din plastic a căzut de pe o mașină. Trei persoane au ajuns la spital | adevarul.ro
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Trafic deviat pe A1 după ce un container cu deșeuri din plastic a căzut de pe o mașină. Trei persoane au ajuns la spital

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Traficul rutier este deviat sâmbătă, 24 octombrie, pe Autostrada A1, la kilometrul 120, după ce un container cu deșeuri din plastic ar fi căzut de pe vehiculul care îl transporta, între localitatea Tigveni și intrarea pe autostradă. 

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Foto: Facebook/ePitești

Potrivit ISU Argeș, accidentul a avut loc pe Autostrada A1 Curtea de Argeș, sensul spre Vâlcea.

La fața locului intervin pompierii de la Detașamentul Curtea de Argeș cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, o autospecială transport personal și victime multiple, alături de o ambulanță SAJ.

"În autoturism se aflau patru persoane, acestea fiind preluate de către echipajele medicale. (...). Echipajele medicale au asistat patru persoane, ulterior, una dintre acestea refuzând transportul la spital. Paramedicii SMURD au preluat o victimă de sex masculin, în vârstă de aproximativ 29 de ani, care acuză dureri la coloana cervicală. Echipajul SAJ transportă la spital alte două persoane", transmite ISU Argeș, citat de news.ro.

În urma accidentului, trei persoane au suferit leziuni și au fost dus de urgență la spital.

„Din primele informații, se pare că un container cu deșeuri din plastic ar fi căzut de pe vehiculul care-l transporta”, transmite Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române.

În autoturism se aflau patru persoane, acestea fiind preluate de către echipajele medicale.

Din cauza accidentului, traficul rutier este deviat pe A1 de la km 120.

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