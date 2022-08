Voluntarii, leacul miraculos pentru drama din orfelinate

O asociație nonguvernamentală recrutează 1.600 de voluntari pentru a lucra cu copiii internați în centrele de plasament care au nevoie ca de aer de oameni care să le fie sprijin, care să-i înţeleagă şi să le dea încredere. Practic, prin programul educaţional „Ajungem MARI“, Asociația Lindenfeld se luptă să aducă o schimbare semnificativă şi vizibilă în vieţile a mii de copii aflaţi în sistemul de protecţie.

Sunt peste 45.000 de copii şi tineri aflaţi în sistemul de protecţie în România. Aproximativ 9.000 de copii intră în sistem în fiecare an, ca urmare a abandonului sau a diverselor tragedii care le lovesc familiile, iar cei mai mulţi dintre ei au suferit traume emoţionale ce au nevoie de multă muncă și ajutor pentru a putea fi depăşite. Din cauza acestor traume, copiii instituționalizați nu mai au puterea să-şi observe şi să-şi atingă potenţialul. De aceea, o mână de oameni se luptă să schimbe ceva în viețile acestor micuți.

Camelia are 25 de ani, este din Brașov, studentă și voluntar în programul „Ajungem MARI“. A ajuns aici în urma unui anunț citit pe o pagină a unui grup de Facebook, s-a înscris, a urmat o perioadă de pregătire, a fost testată psihologic și apoi trimisă „pe teren“, să lucreze cu copiii internați în centrele de plasament. Nu i s-a părut dificil, mai ales că, anterior, mai făcuse voluntariat și la Crucea Roșie, precum și la o asociație pentru tineri din Iași, în timpul liceului.

Fiecare zi arată altfel

„Nicio zi de voluntariat nu seamănă cu alta. La început am avut emoții până să-i cunosc pe copii. Am făcut voluntariat în cadrul centrului din Dacia și ne întâlneam în fiecare săptămână, duminica“, spune tânăra. Înainte stabileau planul de activități, în funcție și de nevoile copiilor. „Poate aveau nevoie de ajutor la teme sau pur și simplu petreceam timpul împreună jucându-ne. Dacă era foarte frumos afară ieșeam să jucăm fotbal“, povestește Camelia despre cum decurgeau întâlnirile.

În toată această ecuație, adaugă ea, contează foarte mult și ce-și doresc copiii: „Cei cu care am lucrat eu aveau între 12 și 17 ani, erau foarte isteți, foarte curajoși, foarte veseli. Ei au nevoie să construiască o relație de prietenie cu tine, să fii un model pentru ei, să le spui care a fost experiența ta de viață, cum ai făcut tu în anumite situații. Este un băiat care are talent la pictură, și mie îmi place să pictez, și am făcut schimb de idei, am adus pânze, am pictat împreună, i-am povestit de tehnicile pe care le-am învățat eu la atelierele la care am luat parte când eram în liceu. Am vorbit cu ei despre teatru, despre cărți, despre orice. E ca și cum te-ai întâlni cu un prieten foarte bun și-i povestești despre tine“.

Pentru Camelia, experiența voluntariatului a fost una care a îmbogățit-o personal. „Am învățat de la acești copii în primul rând să fim curajoși, să trăim viața din plin, să ne bucurăm de micile plăceri ale zilei, de faptul că astăzi este frumos afară și putem să pictăm sau să modelăm în curte, sau să ne uităm la păsări. Practic, te învață să fi tu însuți, autentic“, conchide Camelia.

E nevoie de puțin ca să schimbi

Copiii din centrele de plasament au nevoie ca de aer de oameni care să le fie sprijin, care să-i înţeleagă şi să le dea încredere, explică Emilia Mocan, directoarea programului educațional „Ajungem MARI“. Sunt peste 45.000 de copii şi tineri aflaţi în sistemul de protecţie în România. Aproximativ 9.000 de copii intră în sistem în fiecare an, ca urmare a abandonului sau a diverselor tragedii care le lovesc familiile, iar cei mai mulţi dintre ei au suferit traume emoţionale ce au nevoie de multă muncă și ajutor pentru a putea fi depăşite.

Aici, pot da o mână de ajutor voluntarii. „Este nevoie de mult, dar totuşi de puţin ca să schimbi lumea unui astfel de copil. De opt ani, voluntarii «Ajungem MARI» îi pregătesc pentru o viață independentă în momentul în care părăsesc sistemul de protecție, fac cu ei teme, meditații, merg cu ei în excursii și tabere şi exersează bunătatea zi de zi“, adaugă Emilia Mocan.

Programul recrutează și anul acesta 1.600 de voluntari care se pot înscrie pe www.ajungemmari.ro. „Activăm în București și în 24 de județe. Toți cei care lucrează ca voluntari primesc într-o primă etapă, după înscriere, materiale informative despre specificul activității cu copiii din centre, despre traumă și despre cum se lucrează cu acești copii. Apoi sunt testați – pentru a vedea ce au reținut din ce li s-a spus – inclusiv din punct de vedere psihologic, iar cei care trec în etapa următoare intră într-un program de pregătire. Ultima etapă este semnarea contractului de voluntariat de 8 luni. Important este să aibă 16 ani împliniți, nu avem limită superioară de vârstă. Noi avem voluntari de toate vârstele, de la 20 de ani și până la 60 de ani, pensionari. E vorba de dorința de a ajuta și de implicare“, mai spune directoarea.

Pe lângă ajutorul dat la teme, voluntarii îi însoțesc pe copii la activitățile recreative din afara centrelor, în excursii, la cursuri vocaționale de teatru și dans sau la vizite de orientare profesională, în cadrul anumitor companii unde învață ce ar presupune un anumit job, completează Emilia Mocan. Ceea ce este important să știe un voluntar este că acești copii au nevoie de stabilitate în viața lor, de încredere că dacă își pun nădejdea în cineva, acel cineva nu va dispărea brusc din viața lor.

Program

Orice modul de voluntariat dedicat copiilor şi tinerilor aflaţi în sistemul de protecţie – centre de plasament, centre de zi, centre în regim de urgenţă, apartamente de tip familial – durează 8 luni, din 15 noiembrie 2022 până în 30 iunie 2023, timp de două ore pe săptămână.

„Sunt puține centre unde voluntarii pot veni sau pot participa la activităţi online după ora 18.00, de aceea majoritatea voluntarilor aleg să meargă la copii în weekend. Dacă lucrezi în ture, putem găsi soluții de implicare alături de alți voluntari”, ajungemmari.ro.

„Să fii voluntar «Ajungem MARI» este o mare responsabilitate, dar şi o extraordinară bucurie. Nu ai nevoie de vreun talent special, nici de multe facultăţi sau să operezi pe cord deschis. Vei lucra însă cu inimi fragile şi suflete mari, aşa că ai nevoie de empatie, de dorinţa de a avea impact în mod real și de asumarea acestei responsabilități”, ajungemmari.ro.