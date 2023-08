Vasile Bănescu, despre conflictul cu ÎPS Teodosie privind data Paștelui: „Este sinonim cu patimă, uneori“

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române a vorbit recent despre conflictul pe care l-a avut cu ÎPS Teodosie privind data Paștelui. Vasile Bănescu a spus că nu critică pe nimeni, însă argumentul adus este "nul și invalid din punct de vedere teologic".

Duminică, pe B1 TV, la emisiunea „Selectiv” cu Dan Bucura, Vasile Bănescu a făcut referiri la disputa pe care a avut-o cu arhiepiscopul Constanței referitoare la data sărbătoririi Paștelui.

„Cuvântul «pasiune» este sinonim cu «patimă», uneori. Există patimi inclusiv în rândul oamenilor Bisericii, în rândul nostru, al celor care compunem Biserica. Una dintre ele este mândria, tradusă uneori prin orgoliu. Eu nu voi rosti nume, nu este menirea mea să critic în mod direct pe nimeni (…). În ceea ce privește subiectul invocat și evocat acum de dumneavoastră, e o mare neînțelegere”.

ÎPS Teodosie respinge categoric ideea calculării datei Învierii Domnului (Paștele) după calendarul gregorian, așa cum cer unii intelectuali și oameni ai Bisericii. Iată ce a declarat pe 10 aprilie 2023:

„Adevărat este că noi sărbătorim Paștele după calendarul neîndreptat, că așa a hotărât Sinodul de la 1923, de la Constantinopol, când s-a îndreptat calendarul în parte de Răsărit. În parte de Apus s-a îndreptat calendarul în secolul al XVII-lea. Dar, acolo este Paștele adevărat unde vine Sfânta Lumină. Au catolicii Sfântă Lumină? N-au. Au alții Sfântă Lumină? N-au. Toți se adună la lumina ortodocsilor și strigă Adevărata Lumină a ortodocsilor. Dar nu îndrăznesc să vină că e greu la ortodocsi. Sunt posturi mari, aspre, metanii, rânduieli de slujbă mai lungi. Totul este simbolic, au lumină materială. Lumina care coboară la noi e realitate nu e simbol. Nu vreau să-i judec că nu e treaba mea, nu îi compătimesc”.

"Deci e o aducere la zi"

La rândul său, Bănescu spune că Biserica Ortodoxă Română a adoptat calendarul îndreptat, adică cel gregoarian.

„Așa cum, din păcate, nu se știe încă de vreme ce persistă subiectul, Biserica Ortodoxă Română a adoptat calendarul îndreptat. Există în lumea aceasta civilizată, au existat în istoria ei două tipuri de calendar, mă refer la lumea europeană, calendarul iulian, creat pe vremea Împăratului Iulius Cezar, corect la vremea sa, dar prin natura lucrurilor, astronomic vorbind, rămas în urmă cu 13 zile. A fost îndreptat în secolul XVI de Papa Grigore, de aceea se numește «gregorian»”, a continuat Vasile Bănescu.

„Deci e o aducere la zi, ca și cum ceasul ne rămâne în urmă, se întâmplă, și îl aducem la ora exactă. Asta s-a întâmplat în Europa civilizată, asta s-a întâmplat și în spațiul ortodox. Au fost Biserici care au acceptat calendarul îndreptat, ca și Biserica Ortodoxă Română, mai puțin niște Biserici, în frunte cu Biserica Ortodoxă Rusă”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

"De aceea, am reacționat"

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române spune că argumentul invocat de ÎPS Teodosie nu este valid: „Invocarea minunii aprinderii Luminii Sfinte la Ierusalim nu are nici cea mai mică legătură cu calendarul. Această minune s-ar produce independent de adecvarea la calendarul corect sau nu. Invocarea acestei minuni într-un mod cumva egocentrist – cu alte cuvinte, Lumina se aprinde doar pentru noi – este un lucru care are o conotație mai puțin creștinească. De aceea, am reacționat. Este un argument absolut nul, invalid din punct de vedere teologic, logic și de orice altă natură. Problema calendarului nu e o problemă de credință, nu e o problemă de teologie, e o problemă pur și simplu astronomică”, a mai declarat Vasile Bănescu.