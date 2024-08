Surpriza totală a unui american mutat în România. „Problema e că acolo pur și simplu nu ne putem permite să trăim” VIDEO

Un american mutat în România a făcut un videoclip în care vorbește despre avantajele și dezavantajele pe care le are aici și a comparat costul vieții din București cu Atlanta, Georgia sau Los Angeles.

Americanul a postat clipul pe You Tube, iar în două săpămâni a adunat aproape 50.000 de vizualizări, aproape 3.500 de aprecieri și aproape 1.000 de comentarii.

Bărbatul spune că viața în România este mai ușoară, iar costurile sunt mult mai mici decât în America. Chiriile sunt în București la un sfert față de SUA, susține el, dar asta nu este tot.

„Problema principală este că pur și simplu nu ne putem permite să trăim acolo, în America, din salariile actuale. În prezent mă aflu în București, în România. Locuiesc într-o zonă mai luxoasă, iar costul vieții în comparație cu Atlanta, Georgia sau Phoenix, Arizona sau Los Angeles este de un sfert. Un sfert. Poți închiria un apartament aici pentru 500 de dolari pe lună. Vine complet mobilat și când spun complet mobilat, mă refer la complet mobilat. Tot ce îți trebuie sunt doar haine. Restul îți este asigurat. Astăzi, chiria medie în America a ajuns la 2.000 de dolari pe lună”, spune el.

Americanul spune că trăiește în București, într-o zonă frumoasă și laudă transportul public. România e locul unde se poate trăi, mai spune el.

„E o zonă foarte frumoasă. Totul este curat. Nu sunt gropi. Nu sunt corturi peste tot. 500 de dolari pe lună mâncarea. Transportul public e bun, costă doar un dolar sau doi să folosești transportul public. Dacă vă deplasați cu Uber, taxiurile private, acestea costă doar câțiva dolari, nu 20 de dolari ca în America. De fapt, vă puteți permite să trăiți. Vă puteți permite să experimentați viața acum. Iar aceste economii suplimentare duc la ceva incredibil numit echilibru între viața profesională și cea privată. Faptul că nu trebuie să muncești ca un câine pentru a ajunge la sfârșitul lunii îți permite să ai mai mult control, să iei decizii mai bune cu privire la câte ore vrei să lucrezi, cât timp vrei să investești în afacerea ta, cât de mult echilibru vrei să ai cu viața personală față de viața profesională”, adaugă americanul.

El spune că în România s-a realizat și are controlul propriului destin și se bucură de libertate financiară.

„Să ai controlul asupra destinului tău înseamnă să schimbi jocul mental. Să nu trebuiască să te trezești în fiecare dimineață pentru a fi certat de un șef, pentru a ponta undeva, pentru a fi calul de bătaie al cuiva, pentru a nu sta când poți pleca în vacanță, pentru a trebui să întrebi, pentru a nu te stresa dacă ai nevoie de cineva care să aibă grijă de copiii tăi pentru că sunt bolnavi sau orice altceva se întâmplă în viața ta. Aceasta este libertatea financiară. Americanii sunt în căutarea acestui echilibru. Ne-am săturat să fim sclavii corporațiilor“, a mai spus americanul

Clipul a devenit viral, iar cei mai mulți dintre cei care au postat i-au dat dreptate. Nu puțini au fost cei care au mărturisit că au plecat sau urmează să plece din Statele Unite ale Americii din cauza scăderii abrupte a nivelului de trai.

„Bunicii mei au venit din Grecia pentru o viață mai bună în America, în 1914. Eu și soția mea ne gândim să ne mutăm înapoi în Grecia. Sunt 100% de acord cu acest om”, a confirmat unul.

„50% dintre americani cred că visul american a murit. Ceilalți 50 la sută sunt în negare”, a scris cineva. „Din păcate, Europa de Vest merge la fel ca și SUA”, i-a dat altul dreptate.

„Libertatea și prosperitatea au părăsit America. Înlocuiți acești termeni cu lăcomie și corupție! Bunicii noștri care au luptat și murit pentru această țară se întorc în mormânt”, a spus altcineva. „În aproximativ 50 de ani, cărțile de istorie filipineze, poloneze și thailandeze vor vorbi despre refugiații americani care au venit să găsească dragoste și noi oportunități”,a prevestit cineva.

„Visul american se trăiește acum în străinătate

„Visul american în 2024 se trăiește acum în străinătate. Visul american în 1954 a fost un gard alb, o soție acasă etc”, a fost altă opinie. „Visul american a murit în anii 50, imediat după ce și-a dat seama că trebuie să concureze cu cinele TV și cu reluările „Leave It to Beaver”. Se pare că a trăi într-o bulă după un gard alb nu a fost atât de durabil pe cât credeam. Cine se aștepta...”, a confirmat altul.

„Locuiesc în Manhattan. Renunț la contractul de închiriere în octombrie și mă mut în străinătate. Nu stiu inca unde ma duc. Dar va fi mai bine decât SUA, asta e sigur”, a scris alt internaut. „După ce v-am văzut videoclipurile, am remușcări. Născut și crescut în București, am plecat în SUA în 87, la vârsta de 20 de ani. Amintiți-vă, România la sfârșitul anilor 80 era un loc oribil, nu puteai trăi acolo. Oh, cum s-au schimbat lucrurile...”, a scris un român mutat în SUA.

„Bo, trebuie să vorbesc cu tine o oră sau două. Eu și mama mea de 72 de ani (50 de ani) ne mutăm la București. Suntem americani și ne-am săturat. Aș dori să vă plătesc pentru o oră sau două din timpul și cunoștințele dumneavoastră. Vrem să locuim în cartierul tău. Am un cont X și te urmăresc, spune-mi dacă pot să-ți trimit un DM și să stabilesc ceva. O muncă minunată și inspirată, frate!”, a fost mesajul unui american care vrea și el să se mute în România.