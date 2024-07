E Budapesta peste București? Un vlogger celebru dă verdictul. „Sunt șocat de ceea ce văd, priviți câtă nesimțire aici” VIDEO

Un volgger celebru a vizitat Budapesta și a comparat-o cu capitala României, într-un clip postat pe You Tube. El a prezentat deopotrivă aspecte pozitive și negative și s-a arătat impresionat în multe privințe.

Vloggerul Cosmin Avram a prezentat Budapesta, într-un clip postat pe You Tube. Aproape 200.000 de oameni au vizionat videoclipul, iar circa 2.000 au comentat, în timp ce aproximativ 16.000 l-au apreciat.

„Mergi liniștit către centru și dai peste aceste lanțuri gigante sediul atât pentru poliția secretă comunistă cât și pentru cea nazistă de aici din Ungaria. Chiar dacă știu că voi deranja foarte multe persoane, foarte mulți naționaliști, eu o să-mi spun părerea pentru că... Salutare prieteni și bine v-am regăsit. Bine ați venit în Budapesta”, și-a început el clipul.

Cosmin a spus în continuare că se află pentru prima dată în Ungaria, despre care spune că „e una dintre cele mai controversate țări din Uniunea Europeană.”

Aventura sa a început din Piața Eroilor, unul dintre cele mai spectaculoase obiective ale capitalei ungare. De aici, românul s-a deplasat și în alte zone ale orașului și a prezentat Budapesta urmăritorilor săi.

„Poți să plătești cu cardul direct în autobuz. Nu e nevoie să cumperi bilet nota 10 pentru asta, chiar nu mă așteptam. Foarte multe clădiri interesante, foarte multe spații verzi, curățenie. Am ajuns de ieri, din câte am văzut până acum suntem plăcut surprinși de acest oraș. Arată incredibil aș putea spune. Venim din Cipru, după cum v-am mai spus, și pot spune că este peste toate orașele din Cipru pe care le-am văzut, chiar și peste alte orașe mari europene”, a mai spus el.

„Prima impresie contează”

Într-o primă fază, el a evitat să compare direct Budapesta și Bucureștiul. A făcut-o ulterior, totuși. „Nu vreau să fac încă o comparație între Budapesta și București, pentru că abia am ajuns, după cum v-am zis, și cu siguranță o să atrag un val de hate, dar imaginele vor vorbi de la sine. Pentru început pot să vă spun că avem parte de curățenie, locuri frumoase, spații verzi, spații mari și prețuri ceva mai ridicate, dar poate că este o impresie falsă, rămâne de văzut până la final ce vom găsi. Știi și voi cum este, prima impresie contează, iar încă de pe aeroport am fost întâmpinați așa cum trebuie.”

El a amintit că Guvernul de la Budapesta se opune vehement imigrației, motiv pentru care a intrat în conflict cu Bruxelles-ul.

„Un subiect sensibil și de interes atât aici cât și în toată Europa este cel al imigranților. Al imigranților ilegali. Ați văzut ce se întâmplă în Italia, în Grecia, pentru că am fost acolo, am făcut clipuri. Aproape toată Europa este împânzită, au început să apară din ce în ce mai mulți și la noi. Să ne înțelegem, eu nu am nimic cu acei oameni, atât timp cât ești corect, lucrezi sau ai o viață normală, este în regulă. Ungaria nu va accepta imigranți ilegali oricât de mult s-ar insista în acest sens la Bruxelles”, a adăugat Cosmin Avram.

Chiar dacă Ungaria este considerată de mulți „oaia neagră a Uniunii Europene”, având o politică nuanțată, ba chiar diferită în multe privințe față de directivele Bruxelles-ului, investițiile occidentale continuă să fie imense, iar obiectivele sale turistice sunt luate cu asalt de turiști din toate colțurile lumii.

„Orașul e impecabil”

„Orașul este plin cu turiști. Autocare peste tot, grupuri de turiști peste tot, iar asta cred că se simte atunci când vorbim de bugetul țării. Pentru că turiștii asta fac, aduc bani la buget într-un fel sau altul.Vreau să vă spun că acest parc este imens, avem foarte multe monumente istorice, avem chiar și o grădină zoologică. Nu avem cum să vizităm tot astăzi pentru că nu vrem să rămânem doar în acest loc. Ne vom opri puțin la acest castel pentru că arată frumos, este chiar pe marginea lacului”, a dezvoltat el.

După ce a vizitat o serie de obiective din zonele turistice ale Budapestei și s-a arătat impresionat de ceea ce a văzut, Cosmin a dat și peste celebri „homleși”, care nu lipsesc din marile orașe ale lumii.

„Avem un domn care doarme cu sticla de vin sau de bere la cap. Cel puțin acești oameni nu fac mizerie. Acest lucru este de apreciat. Orașul este impecabil. Am văzut foarte multe persoane care spală trotuarele.”

Apoi, a comparat curățenia și aspectul Budapestei cu haosul din București.

„Chiar dacă știu că voi deranja foarte multe persoane, foarte mulți naționaliști, eu o să-mi spun părerea pentru că asta este. Cam așa funcționează pe acest canal. Până acum orașul este mai curat și arată mai bine decât Bucureștiul sau foarte multe zone din București. Nu vreau să discut despre alte capitale europene. V-am spus și la început. Este peste multe capitale europene din toate punctele de vedere. Știu cum sună, dar aceasta este realitatea. Nu vreau să ridic în slăvi această țară sau acest oraș. Pur și simplu sunt șocat de ceea ce văd aici, de ceea ce am găsit aici. Nu mă așteptam la aceste lucruri pentru că recunosc că am venit cu o altă așteptare. Mă gândeam că o să găsesc un oraș banal. Dar nu, nu este așa”, a mai spus el.

Mulți oameni fără casă

Chiar și prezența unor cerșetori și apariția oamenilor străzii nu l-au făcut să-și schimbe opinia.

„Avem și aici cerșetori, văd și oameni ai străzii. Doar că în momentul în care un oraș excelează la alte capitale, aceste mărunțișuri pot fi trecute cu o vederea. Nu te deranjează atât de tare, nu ești atât de deranjat. Cel puțin așa funcționează la mine. Când văd peste tot curățenie, mi se schimbă starea de spirit. Previți cum arată aceste zone peste tot. Am văzut curățenie până acum. Clădiri foarte frumoase, îmi place foarte mult arhitectura. Sunt și clădiri care sunt abandonate. Cu toate acestea, nu arată a clădiri abandonate, cel puțin nu toate. Chiar discutam cu Andreea în acest moment, ne gândeam la ultimele 10 orașe pe care le-am vizitat și cred că Budapesta este peste toate, fără doar și poate. Cel puțin aceasta este prima impresie, aceasta este atmosfera, ca să nu spun vibe-ul creat.”

Au urmat alte obiective turistice despre care vloggerul a dat o serie de detalii, dar inevitabil a ajuns la un moment dat la periferie, în afara zonei tutistice. Aici, a observat din nou mulți oameni ai străzii, dar și curățenia care l-a impresioant de la început.

„Au și ei foarte multe sări de pariuri, loto, văd peste tot, jocuri de noroc. Am luat-o puțin prin spatele blocurilor, ne-am depărtat de zona turistică. Este curat și pe aici și vedem ceva mai mulți oameni ai străzii, cred că sunt pentru că îi văd dormind pe trotuar, pe jos, pur și simplu”, a punctat Avram.

Un oraș scump

Tot aici a dat peste o agenție imobiliară și a constatat că prețurile caselor nu sunt deloc mici.

„Am dat peste o agenție imobiliară, vedem câteva apartamente spuse la vânzare, doar că sunt foarte mari, Aici văd 600 de metri pătrați, 214, 400, acesta are 93 de metri pătrați, 3 camere cred, 235 de milioane de forinți. Văd un altul rezonabil de 3 camere, 118 metri pătrați, 391 de milioane de forinți. 235 sunt undeva la 650 de mii de euro, așa că în zona centrală este ceva mai greu să te atingi de aceste apartamente.”

A admirat apoi perlele Dunării, dar s-a arătat deranjat de specula din zonă, unde până și un litru de apă sau suc costă mult.

„Priviți puțin câtă nesimțire și la acești oameni. 890 de forinți o sticlă de 2 litri de suc, iar o sticlă mică de apă 600, pentru că oamenii au nevoie de apă aici. În condițiile în care într-un supermarket normal costă 130 de forinți o sticlă de 2 litri de apă. Nu ai încotro trebuie să cumperi, ei știu asta și profită, profită la maxim. Pe mine acest lucru mă deranjează pentru că pur și simplu ești luat de fraier. Adică o sticlă mare de 2 litri costă 120-130 de forinți, iar pe o sticlă mică, o sticluță mică, aici plătești 600. În primul parc ne-a cerut 1.000, așa că se poate și mai rău. Acum, dacă nu ai încotro, cumperi. Dacă cunoști zona, nu cumperi, mergi 300-400 de metri mai departe și găsești la un preț corect. Știu că acest lucru se practică peste tot, dar pe mine mă enervează peste tot. Ajungem și la ultimul obiectiv turistic din acest vlog. Am urcat foarte mult”, a subliniat el.

Ajuns la Bastionul Pescarilor, Cosmin a admirat priveliște și clădirile superbe din zonă, după care a vorbit despre prețuri și a întâlnit o mireasă din România.

„Acum, dacă e să raportăm prețurile de aici la cele din România, să știți că situația nu este atât de tragică pentru că și la noi prețurile au luat-o razna. Nu știu dacă este mai ieftin aici sau în România, încă nu am reușit să-mi dau seama. Poate până la finalul aventurii în această țară o să trag o concluzie, rămâne de văzut”, a mai afirmat Cosmin Avram.