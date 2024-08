Prețurile din SUA care l-au șocat pe un cunoscut vlogger român. „Ceva nu-i bine cu magazinul ăsta, mai ieftin ca în București” VIDEO

România e tot mai scumpă, iar prețurile din magazine cresc de la o zi la alta, deși autoritățile se laudă că le țin sub control. Un cunoscut vlogger român a avut o surpriză uriașă când a intrat într-un magazin din Statele Unite și a constatat că prețurile sunt comparabile cu cele din România. ba chiar mai mici în unele cazuri.

Cristi și Ralu, doi cunoscuți vloggeri români, au avut un loc când au intrat într-un magazin din SUA. Prețurile dintr-un supermarket din Tennessee sunt comparabile, ba chiar mai mici în multe cazuri decât în București, iar imaginile filmate de cei doi demonstrează acest lucru. În plus, americanii care au carduri de fidelitate plătesc mai puțin pe același produs.

„Aici nu ai cum să nu te îngrași”

„De exemplu, brânza asta e 5,29 dolari, însă dacă ai cardul ăsta, 3,99. O salată, 1.99, ceapă verde -99 de cenți. castraveți 99 de cenți, arată Cristi.

Mai departe, cei doi români aui constatat cu stupoare că plasticul, interzis în UE, e omniprezent în toate magazinele, restaurantele și hotelurile din Statele Unite. Iar mâncarea, în multe cazuri, e mai ieftină chiar decât în supermarketurile din România.

„O fasole de asta, ia uite. E 52 de cenți dacă ai card de aici, dacă nu e 1,29. Cum dictează tradiția, un Nescafe clasic, deși acum eram cu Nescafe gold, dar americanii nu au - 5 dolari și 19 cenți. Uite, 1,88 pastele de la Barilla”, a fost el luat prin surprindere de prețurile din magazin.

În ce privește alimentele procesate, el a constat că multe ingrediente care sunt nterzise în UE se folosesc foarte mult în SUA. „Aici nu ai cum să nu te îngrași”, a concluzionat tânărul.

Există însă și alimente mai scumpe decât în Europa și chiar decât în țară. „10 dolari această bucățică de somon. Deci somonul e scump peste tot”, a observat Cristi.

„Aici avem cărnații ăștia, Jonesville Brat, prețul nu îl găsesc. 12 dolari și 9 cenți. 12 dolari și 12 centi. Avem aici un kilogram de carne pentru burger, de carne tocată. Am un kilogram aproximativ, la 5.21 de dolari. Doamne, cât e de ieftin locul ăsta! Insist, ieftin pentru standardele americe, da? Ia uite, avem aici un Head & Shoulders din ăsta mare la 6.59 de dolari 2 in 1, e perfect. Face de toate ăsta. Făină 2,5kg - 4.89 dolari. Una dintre ele. Și fiți atenți, cantități, băieții. Siropul ăsta, 6,99 dolari. Asta e mai ieftină decât alte chestii. Mai avem aici niște carne, asta e de porc. 12,32 dolari. Ia uite-o măi bucata aia! Cârnații ăștia sunt 6.89 dolari. Hai să vedem pieptul de pui, că ăla nu lipsește de la nimeni, cum zic tot timpul. 7,43 dolari”, au fost doar câteva dintre produsele arătate în fața camerei video.

„E mai ieftin să-ți faci cumpărătorile în State decât în București”

Prețurile mici l-au descumpănit la un moment dat: „Bă! Bă, ceva nu-i bine cu magazinul ăsta, bă băiatule. Ceva nu-i bine aici. Cum ăștia au produse atât de ieftine față de restul Americii? Explicați-mi și mie. Uite, asta e 5 dolari frate, e mai ieftină decât la noi, ești nebun?”

„Coaste de porc Spare Ribs. Coaste de porc, 14,55 dolari pentru 1,7kg aproximativ. Chicken Wings de astea. Însă, la fel nu apare prețul pe ele. 10,99$. Bacon la 7 dolari fiecare, bucata asta. Și asta e mai ieftină decât la noi. Jambon. UA vă garantez. Eu chestiile astea le-am cumpărat în LA fiecare. 6$ aici și le-am cumpărat cu 9$ în LA. O ciocolată Lindt de 100 grame 3,39 dolari”, a adăugat el.

Laptele este ceva mai scump, dar compensează alte prețuri. „Aici mi se pare mereu că e dauna. În America, în Canada Laptele e 4.00$, frate. 4.49$. Chestii de astea, numai în butoaie foarte mari, peste tot. Uite, aici măcar este unul cu 3.19$ Un cofrag de oi între 4,49 și 5,99 dolari. Cărnații ăștia sunt 5 dolari Văd multe prețuri, 4-5 dolari. Foarte multe, foarte repetitiv. Brânză topită, dolari.Ce să vă mai arăt pe aici? Frișcă, 2,49 dolari” a mai spus românul.

Iar dacă berea e ceva mai scumpă ca în Europa, mâncarea de toate felurile, dar procesată se vinde la prețuri foarte mici. „Dacă vrei mâncare de asta procesată, mănânci pomana, adică, uite și tu, 2 dolari, 1,89 dolari. Asta aici e mâncare ieftină, dar nu știi nici măcar că e mâncare înăuntru. Sosurile de la Chuck Daniel's, 5,49 dolari. Mamă, deci sosuri la fel, frate, dacă vrei să-ți iei sosuri și ketchup-uri și muștar și chestii de astea, ai raioane întregi. Bananele sunt 59 de cenți. Avocado, 89 de cenți. Bă, ceva nu-i bine aici! Uite și tu, cireșe, strawberries, 2.19 dolari. Bă, băiatule, ceva nu-i bine aici! Ceva e suspicios! E suspicios de ieftin. Stai să vezi la pepenele ăsta, 1,49. Ditamai... Plasa asta de mere, 1,49. Cred că în cinstea lui Justin Bieber o să luăm. Piept de curcan, 7,99 dolari, iar de ăsta, 4,99. Să-mi spuneți cei care locuiți în State, nu vi se pare că ceva e suspicios aici? Hai să ne uităm și puțin la brânza asta de import. O feta, 3, 99 de dolari. Băieți, s-a întâmplat minunea. E mai ieftin să-ți faci cumpărătorile în State decât în București!”, a fost concluzia lui Cristi.

Ce spun românii

Reacțiile celor care au vizionat clipul au fost dintre cele mai diverse. Aproape 150.000 de oameni au văzut clipul, iar aproape 10.000 și-au arătat aprecierea, iar peste 650 au comentat.

„Am ajuns în SUA prin programul Work and Travel doi ani la rând (verile 2022 și 2023) în zona Nevada si California - Lake Tahoe. E partea frumoasa a Americii să spun așa, zona turistică, peisaje geniale, multă natură, aproape deloc periculoasa, numeroase pârtii de ski, dar și foarte scumpă. Am prieteni care stau acolo de ani de zile și plătesc pe chirii și peste 3.000 de dolari. Dar până și în zona respectivă care e înconjurată de milionari pot să spun ca am găsit nenumărate produse mai ieftine decât în România la supermarket-uri precum Safeway, Raley’s, Walmart, Rite Aid etc”, a scris cineva.

„Preturile la mancare sunt așa și așa, comparativ cum au fost acum 2-3 ani. Pe langa mâncare sunt o groază de cheltuieli caress de domeniul sutelor, iar cand tragi linie... rămâi mai cu nimic. Deci – chirie – electricitate – apă-gunoi-telefon-cablu-internet, rata mașină-benzină, asigurare, asigurare medicală, reparații mașină (frânele pe spate la un Nissan Atima m-au costat 530 de dolari... Reparat aer condiționat mașină- 1.200 de dolari. Benzina mă duce la 100 de dolari pe săptămână. Distanțele sunt foarte mari, transporul public egal cu zero. Multe de adaugat, dar călătorie sprâncenată. Salutări din Phoneix-Arizona”, a scris altul.

„Trăiesc aici de 30 de ani și pot să spun că (virgulă) comparația asta nu e foarte realistă deoarece sunt mult mai multe lucruri ce tebuie luate în considerare: salariu v. chirie/mortgage, întreținerea casei, mașină, benzină, asigurare de sănătate, asigurare la casă, asigurare la mașină impozit pe mașină, impozit pe casă, telefon, internet, benzină etc. Realistic vorbind costul vieții s-a ridicat cu aproximativ 25% în ultimii 4 ani”, a comentat altcineva.

„În California de Sud avem Vallarta, Jons, Aldi și unele magazine armenești cu produse mai ieftine, iar unele de cea mai bună calitate ( de exemplu roșiile de la magazinele armenești au gust de roșii !) Prețurile sunt foarte acceptabile, mai ieftin decât în supermarketurile cunoscute”, a intervenit un alt internaut.

Există și alte lanțuri de magazine americane ieftine

„Exact la mijlocul SUA este cel mai ieftin. În state precum Texas, Missouri, Kansas, Oklahoma. Cea mai ieftină mâncare nu este la magazinele mari ci la cele medii, locale”, a spus alt român stabilit în America.

„Un magazin mare, ca cel pe care-l prezentați aici, Lion, este Walmart, unde orice este mai ieftin decât la Lion. Pe coasta de Vest, în Nord, magazine locale, de mărime medie, cu prețuri ieftine, sunt de exemplu, FoodMax, Safeway, Smart and Final etc. În general, în SUA, prețurile sunt direct proporționale cu salariile”, a adăugat altul.

„Cristi, încercați Aldi și Walmart dacă le găsiți. Mai sunt Dollar Tree, Dollar General și mai gășiți si altele. Amărâta aia de America pe care o defăimează o grămadă de neterminați este America unde se trăiește bine, dacă ești om normal, respecți legile și te respecți pe tine. Pragul de sărăcie este de 32.164 de dolari, deci 2.680 lunar. Ăștia săraci au o grămadă de beneficii, ajutoare de tot felul, gratuități, scutiri de taxe etc. Să fiți sănătoși! O floare pentru Ralu”, a explicat cineva.

„Eu locuiesc în Madrid de 20 de ani, dar când vin în România sunt cam șocat văzând diferența de prețuri între Carrefour din Spania și Carrefour din România. Și nu numai prețurile fac diferența ci și calitatea produselor”, a scris altul.

Au existat însă și opinii diferite. „Sunt și în România prețuri mai mici dacă ai card la magazinul respectiv, Carrefour este cel mai bun exemplu. Și Auchan. Și Lidl, și Kaufland... Sau mai bine zis, acum aplicațiile au înlocuit cardurile, că deh, trăim în timpurile digitalizarii”, a scris cineva.