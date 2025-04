Iran: Doliul se transformă în furie după explozia imensă soldată cu 40 de morți

În Iran, doliul se transformă în furie după ce o explozie uriașă în cel mai mare port comercial a ucis cel puțin 40 de persoane și a rănit peste 1.000.

Explozia a avut loc sâmbătă dimineața în portul Shahid Rajaee. Mulți oameni s-au grăbit să doneze sânge la spitalele din întreaga țară.

O zi mai târziu, incendiile continuă să ardă, în timp ce un nor negru gros de substanțe chimice toxice planează deasupra zonei înconjurătoare.

Ministerul Sănătății a cerut locuitorilor din orașele din apropiere să rămână în case „până la noi ordine” și să poarte mai multe haine de protecție, scrie BBC.

În orașul Bandar Abbas, situat în apropiere, în sud, unde se află principala bază a Marinei iraniene, toate școlile și birourile au primit ordin să fie închise duminică pentru a permite autorităților să se concentreze asupra efortului de urgență, a declarat televiziunea de stat.

Un festival local desfășurat nu departe de portul Shahid Rajee, care trebuia să fie o sărbătoare, s-a transformat spontan într-o ocazie solemnă de comemorare a morților și de rugăciune pentru răniți.

Autoritățile au declarat luni o zi de doliu național, cu două zile suplimentare de doliu în provincia Hormozgan.

Aceasta reamintește faptul că, în timp ce Iranul a fost zguduit fizic de explozie - locuitorii aflați la o distanță de până la 50 km au raportat că au simțit efectele - țara este acum zguduită și de un joc din ce în ce mai dur al blamului.

Ambrey Intelligence, o companie privată de consultanță în domeniul riscurilor maritime, a declarat că, în opinia sa, incendiile intense care au putut fi observate propagându-se între containere înainte de explozie au fost rezultatul „manipulării necorespunzătoare a unui transport de combustibil solid destinat utilizării în rachetele balistice iraniene”.

Firma a declarat că, în opinia sa, containerele afectate conțineau combustibil solid destinat rachetelor balistice și că știa că o navă sub pavilion iranian „a descărcat un transport de perclorat de sodiu combustibil pentru rachete în port în martie 2025”.

New York Times a citat o persoană care are legături cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, vorbind sub rezerva anonimatului, care a declarat că ceea ce a explodat a fost perclorat de sodiu - un ingredient major în combustibilul solid pentru rachete.

Unii iranieni se întreabă dacă ar trebui să creadă speculațiile apărute pe rețelele de socializare, potrivit cărora armata și Gardienii Revoluției din Iran depozitau în port combustibil pentru rachete pe care îl importaseră recent din China - o afirmație care a fost negată de un purtător de cuvânt al armatei.

Mulți iranieni acuză autoritățile de incompetență și chiar mai rău, întrebând: Cum a fost posibil ca atât de multe materiale inflamabile să fie lăsate în port fără atenția cuvenită?

Aceasta este o întrebare pe care regimul iranian va trebui să o abordeze. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a vizitat duminică locul exploziei, declarând: „Am venit să vedem la fața locului dacă există ceva sau vreo problemă pe care guvernul o poate urmări”.

Pezeshkian ordonase anterior o anchetă privind cauza exploziei, trimițându-l pe ministrul de interne în regiune pentru a o conduce.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Reza Talaei-Nik, a declarat ulterior pentru televiziunea de stat că „în zonă nu a fost importată sau exportată nicio încărcătură pentru combustibil militar sau uz militar”.

Biroul vamal al portului a afirmat, într-o declarație transmisă de televiziunea de stat, că explozia a rezultat probabil în urma unui incendiu izbucnit la depozitul de materiale chimice și periculoase.

Există, de asemenea, întrebarea dacă economia Iranului ar putea fi afectată, având în vedere că portul gestionează aproape 80% din importurile țării.

Sâmbătă, autoritățile au avertizat cu privire la posibile penurii de alimente pe termen scurt, în condițiile în care portul nu va funcționa pentru o anumită perioadă.

O zi mai târziu, autoritățile minimalizau acest lucru, afirmând că explozia a afectat doar o parte a portului și că restul funcționează normal.

O imagine difuzată duminică de agenția de presă iraniană Tasnim arăta un elicopter care zbura pe un cer înnegrit de fum pentru a arunca apă în zona afectată, relatează AFP.

Alte imagini arătau pompieri lucrând printre containerele de marfă răsturnate și înnegrite și scoțând cadavrul unei victime. Autoritățile au închis drumurile care duc la fața locului.

Kremlinul a declarat că președintele rus Vladimir Putin a ordonat trimiterea mai multor avioane specializate în stingerea incendiilor în Iran pentru a ajuta la gestionarea consecințelor dezastrului.

Ministerul de Externe de la Beijing a declarat duminică pentru AFP că trei victime chineze se află într-o stare „stabilă” și că nu a primit alte informații privind victime.

Printre condoleanțele transmise se numără cele din partea Emiratelor Arabe Unite, Arabiei Saudite, Pakistanului, Indiei, Turciei, Organizației Națiunilor Unite și Rusiei.

Explozia a devastat portul în timp ce delegațiile iraniană și americană se întâlneau prin intermediul mediatorilor din Oman pentru discuții la nivel înalt privind programul nuclear al Teheranului, ambele părți raportând progrese.

Iranul a declarat că este dispus să limiteze programul său nuclear în schimbul relaxării sancțiunilor, dar a insistat că nu va înceta îmbogățirea uraniului. Iranul insistă că programul său nuclear este destinat uzului civil.