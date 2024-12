Un videoclip în care Călin Georgescu, candidatul independent la alegerile prezidențiale 2024, plagiază replicile reginei elfe Galadriel din „Stăpânul Inelelor” face furori pe rețelele sociale.

De această dată, Călin Georgescu și-a exersat profunzimea pe tema schimbării lumii.

„Lumea s-a schimbat. Nu mai este ce-a fost. Se simte asta în tremurul apei, în freamătul pădurii, în adierea vântului, în vibrația pământului“, spune Georgescu în tentativa de a-și seduce urmăritorii.

„Faza cu Stăpânul inelelor arată că, de fapt, totul e un număr de circ”

Internauții au pus în paralelă discursul plastic al candidatului cu replicile reginei elfe Galadriel, iar plagiatul e evident.

„The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air“. (Lumea s-a schimbat. O simt în apă, în pământ, în aer)”, spune, în filmul „Stăpânul Inelelor”, Galadriel, personajul trilogiei scrise de J.R.R. Tolkien, a cărei ecranizare s-a bucurat de un succes enorm.

„Poate ați văzut, poate nu, filmulețul în care Călin Georgescu recită frazele de început ale primului dintre cele trei filme Stăpânul inelelor. Las linkul în comentarii. Simplul fapt că a făcut așa ceva lămurește întrebarea dacă e nebun sau șarlatan. Acum devine clar, e șarlatan. Este absolut extraordinar cum reușește să se abțină și să nu izbucnească în râs când spune aberații cum e aia cu Decebal și marile preotese dace, aia cu latina izvorâtă din proto-română ori povestea cu Mihai Viteazul care a dat ordin să se vorbească limba română în Transilvania. Poți crede, până la un moment, că e cineva care s-a uitat prea mult la filmele lui Sergiu Nicolaescu. Dar faza cu Stăpânul inelelor arată că, de fapt, totul e un număr de circ. Link în primul comentariu” , a scris, pe Faceebok, Matei Udrea, în una dintre sutele de postări care au taxat plagiatul lui Georgescu.