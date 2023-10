Soluțiile disperate ale românilor în fața scumpirilor la mâncare. „Așa mi-am asigurat hrana pentru toată familia”

Mâncarea e tot mai scumpă de la o zi la alta, iar tot mai mulți europeni se culcă flămânzi. În țările sărace ca România, situația e chiar mai grea, motiv pentru care oamenii caută soluții care de care mai disperate pentru a-și asigura hrana.

Inflația anuală din România a fost în septembrie a doua cea mai mare din Uniunea Europeană, cu 8,83%, după Ungaria (12,2%) și înaintea Slovaciei și Poloniei, ambele cu 8,2%. Asta înseamnă și prețuri tot mai mari într-o țară ca România în care, potrivit statisticilor Eurostat, populația e cea mai expusă sărăciei. Potriviti cifrelor Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene, în rândul statelor membre ale UE, cea mai mare pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială se înregistrează în România (34,4%), Bulgaria (32,2%), Grecia şi Spania (ambele cu 26%).

Nu este mirare că oamenii sunt practic disperați, în condițiile în care cea mai parte a veniturilor este dată pe hrană. Confruntați cu astfel de probleme, românii caută de multe ori și găsesc soluții ingenioase, care îi ajută să-și asigure mâncarea. Este și cazul unei persoane care a explicat pe grupul de Facebook „Buget de familie” la ce soluții a recurs pentru a se asigura că nu va flămânzi.

„Nu prea cumpăr multe din magazinele obișnuite și preferate de către majoritatea populației. Pentru baza alimentației, am o ladă frigorifică de peste 200 litri. Am grijă ca, în fiecare toamnă, să intre în ea o oaie tranșată (direct de la stână), câteva păsări de curte (găini, rațe, gâște), ceva carne de vită (tot din sursă artizanală de ogradă) și ceva mezeluri ardelenești. Porc nu consum foarte mult, deci nu stochez”, a explicat el.

Și-a luat carne, legume și brânză

Nu se oprește însă la carne, ci legumele își au partea lor importantă în această ecuație. „Pe lângă acestea, stochez hribi, vinete coapte în jar etc. Chiar dacă pare mult și oarecum scump, nu este deloc așa”, a adăugat el.

În continuare, el a explicat și prețurile cu care cumpără carnea. „Carnea de tăuraș/vițel o iau cu prețuri între 30 și 36 lei/kg (cea cu os e 30 și cea fără os e 36). Carcasa de oaie am luat-o ultima oară cu 22 lei/ kg. Tranșată direct la stână, porționată pentru fripturi și ciorbă (fără cap, organe și intestine cântărite/ acestea au fost gratis)”, a mai arătat internautul.

Și alte mâncăruri le-a luat tot de la stână. Previzibil, brânza a cumpărat-o tot de acolo și a luat o cantitate impresionantă. „Brânză am pus la butoi (100% oaie, direct de la stână) vreo 30 kg. Am luat-o cu 35 lei/ kg cu o lună în urmă. La păsări prețul cu care le iau oscilează între 27 și 35 lei/ kg (sacrificate și tranșate). Nu iau totul odată. Ci încep să bag în lada prin septembrie și o umplu până la saturație undeva pe la sfârșitul lui noiembrie. Astfel am asigurată mâncarea de baza pentru întreaga familie până în iulie-august anul următor. De acolo mâncăm eu, soția, copilul de 3 ani, tatăl meu (81 ani), un câine și două pisici", a mai scris el.