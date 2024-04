Situația cumplită a unei românce din Italia evacuată în stradă cu doi copii mici. „Au fost zece zile cât zece ani”

O româncă din Roma a trecut prin momente îngrozitoare după ce s-a trezit într-o seară evacuată din casa în care locuia împreună cu cei doi copii. Pentru femeie, au urmat zece zile de coșmar.

O româncă din Italia a fost dată afară din casă, pe neașteptate, alături de cei doi copii. Totul s-a petrecut într-o seară, iar femeia s-a trezit pe strada unei metropole, singură, fără protecție, împreună cu copiii. În ajutorul ei au sărit mai mulți români, iar povestea de coșmar s-a terminat până la urmă cu bine.

Femeia a povestit totul pe grupul de Facebook „Voluntari în Europa” și le-a mulțumit celor care au ajutat-o inclusiv cu bani.

„Sunt o mamă cu doi copii minori, care a suferit subit o evacuare în Roma. Iuliana Gal cu anumiți voluntari din Roma ne-au luat noaptea de pe stradă și au plătit un b&b. Pentru 10 zile, Iuliana Gal, împreună cu o altă voluntară, doamna Monica Baciu, ne-au susținut zilnic din toate punctele de vedere, ne-au îndrumat, ne-au ajutat cu documentele și ne-au aranjat întorsul în țară. Doamna Iuliana Gal a plătit parțial din buzunarul ei transportul în România. Mulțumim din suflet pentru tot. Nu știu altfel cum ne-am fi întors acasă în România. Oamenii Înger există cu adevărat”, a scris femeia.

Povestea a provocat o emoție puternică pe grup, iar internauții i-au mulțumit lui Dumnezeu și celor care au făcut tot ce au putut pentru a o ajuta pe femeia aflată în necaz. În discuție a intervenit și binefăcătoarea ei, care a completat-o cu câteva informații.

Planul B

„A fost o luptă intensă in aceste zece zile lungi cât zece ani.... am bătut la toate ușile administratiilor publice de la Municipiul III din Roma, am contactat serviciul de urgență, Caritas, Biserici, am încercat orice soluție posibilă. Nimeni nu a dat o șansă acestei familii de a rămâne in Italia, nimeni nu a vrut să îi ajute”, a început ea.

În disperare de cauză, ea a trecut la planul B, iar de această dată a avut mai mult succes.

„Atunci am fost nevoiți să contactăm familiarii din România și să îi rugăm să le dea o șansă. Și astăzi au plecat spre singura mână de ajutor care li s-a oferit. Sper din toată inima să îi aștepte acolo cu brațele deschise”, a adăugat ea, după care le-a mulțumit celor care au contribuit alături de ea ca povestea să se încheie cu happyend.

„Mulțumesc aici in primul rând super voluntarei de la Roma, minunata Monica Baciu care mi-a fost și le-a fost alături in fiecare minut. Apoi, mulțumesc Adriana Muresan care, inimoasă si sensibilă cum este, ne-a fost alături din prima clipă ( și economic). Mulțumesc acelor Voluntari de la Roma care nu au rămas indiferenți la faptul că aveam în stradă o mamă cu doi minori, și au contribuit cu bani pentru B&B: Stan Nicolae, Mocanu Alina, Alexandra Ioana, Marianna Bisca, Karmen Pruteanu. Fără acești Oameni minunați, nimic nu ar fi fost posibil”, a încheiat ea.

Pro și contra

Au existat însă și voci care au pus sub semnul întrebării faptul că femeia ar fi fost dată afară și au dat frâu liber speculațiilor.

„Offf, dar cum poți arunca copiii în stradă? Ce fel de stat este Italia? Respect, pentru oameni cu suflet”, s-a necăjit o doamnă.

„Nu am auzit să fie cineva dată afară cu copiii. Alții au intrat abuziv și nu au putut cere protectie și ajutor să le dea o camer. Dar cine i-a dat? Tatăl? Că nu specifică?”, a comentat altcineva.

„Depinde, de obicei se face o evacuare după câțiva ani de zile în care nu ai plătit chirie etc... Nu te poate evacua nimeni peste noapte, mai ales cu copii”, și-a dat cu părerea o doamnă convinsă că toți italienii sunt buni.

„Nu știți situația care a fost, poate a stat cu români în aceeași casă și o fi dat-o afară”, a fost altă opinie. „Așa da, am înțeles. Dacă erau italieni nu îi dădeau afară”, a insistat doamna care nu se îndoiește de italieni.

„Dacă o femeie doar face copii, statul italian este obligat să-i ofere casă și bani sa trăiască așa toată viața? Întreb că nu știu care sunt regulile... și ar fi mai ușor, decât să meargă la munca, doar să facă copiii că statul le dă”, și-a dat altcineva cu presupusul.

„Dar ce, statul român îți dă casă, și îți plătește și chiria, îți dă să și mănânci gratis?”, a luat-o altcineva la rost pe doamna care i-a plâns de milă victimei.