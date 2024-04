Experiența nefericită a unui român într-un paradis turistic din Caraibe. „S-a mai întâmplat să nu apară sub nicio formă ”

Un român a povestit experiența neplăcută prin care a trecut în Bahamas, unul dintre paradisurile turistice din Caraibe. Practic, aceasta i-a pus în pericol întreg sejurul.

Bărbatul a povestit că se afla în Bahamas, însă a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a vrut să achite cazarea la hotel. A relatat totul într-o postare pe grupul de Facebook „Vacanțe do it Yourself”.

„Bună ziua! Mi-au fost refuzate două carduri pentru plată, pe Booking, la un hotel din Bahamas. Unul Wise-Visa și celălalt Revolut-Mastercard. Aveți idee dintre dumneavoastră de ce? Cardurile Revolut și Wise sunt ok în Bahamas, Panama, Costa Rica, Columbia și Brazilia? Sau este nevoie de un altfel de card? Vă mulțumesc mult!”, a scris el.

Nu e un caz singular

Reacțiile nu au întârziat, iar cei mai mulți i-au spus că nu au întâmpinat niciun fel de probleme în aceste țări. O doamnă a venit însă cu o posibilă explicație și a spus că a întâmpinat o problemă similară.

„Vă apare tranzacția ca fiind refuzată de Revolut? Mi s-a întâmplat să fie refuzat din cauza location services. Practic Revolut vede că sunteți în România (sau altă țară), iar tranzacția este efectuată din altă țară (eu am pățit în State și Mexic). Însă în aceste cazuri, vedeam tranzacția ca fiind refuzată (în transactions era tăiată și apărea fie not a usual merchant fie location services banned this transaction - în funcție de motiv dădeam trust merchant sau opream location services din aplicația Revolut până se luau banii)”, a început ea.

A continuat apoi și a povestit ce experiență a trăit chiar ea. „Mi s-a mai întâmplat tranzacția să nu apară sub nicio formă în Revolut, asta din cauză că nici măcar nu se încerca tranzacția pentru că era cumva fără CVV și nici măcar nu ajungea la revolut. În astfel de cazuri a funcționat cardul virtual Revolut, cel pentru online shopping”, a spus femeia.

Altcineva i-a făcut o recomandare și i-a indicat o altă posibilă sursă a problemei. „Verifică restricțiile cardului, gen limita de tranzacționare sau chiar utilizarea pe internet fără CVV. Poți plăti prin intermediul booking, hotelul din Bahamas cu Revolut, alta este problema”, a scris acesta.

Se întâmplă și în alte țări

Alți internați au descris alte probleme asemănătoare. „În Brazilia, acum câțiva ani, cardul soțului de Revolut nu mergea decât cu un anumit tip de pos. El avea Visa, al meu era Masterclass și mergea fără probleme peste tot”, a spus o altă doamnă.

„Și mie mi-a fost refuzat Revolut-Mastercard făcând plata în altă țară din România. Am încercat de mai multe ori și mi-a mers după vreo 3 încercări. Și la fel, în Italia mi-a fost refuzat Visa-Electron. Nu știu ce să zic”, a scris altă internaută.

Și asta nu este tot. Alții au povestit experiențe la fel de neplăcute, în străinătate.

„Bună. Mie mi-a fost refuzată plata întrucât hotelul cerea în mod expres card de credit, nu de debit”, a spus cineva. A completat-o altă doamnă: „E posibil. Aici în Canada / America nimeni nu are Revolut! Toată lumea are carte de credit (câte 2-3 Visa, Amex, Mastercard). Cartea de debit nu garantează că sunt și bani pe ea, cred că asta e ideea lor.”