Sfaturile unui specialist pentru cei care adoptă animale de la adăpost: Au anumite traume psihice

Persoanele care adoptă animale de la adăpost trebuie să fie foarte atente, deoarece acestea au, de multe ori, traume psihice, avertizează trainerul Szabo Zoltan. El oferă anumite sfaturi pentru noii proprietari.

„De exemplu, căţeii luaţi de pe stradă, deseori avem probleme destul de serioase pentru că sunt destul de instabili psihic şi emoţional. Parcă la câinii de pe străzi e puţin mai accentuat acest comportament pentru că sunt instabili şi dacă ajung într-un anumit mediu în care nu sunt stabilite anumite reguli, chiar este încurajat comportamentul dominant. Fără să îţi dai seama, dacă nu pui reguli în terenul câinelui tău, pur şi simplu încurajezi comportamentul dominant şi agresiv. Chiar şi un labrador poate fi dominant agresiv cu alţi câini sau să aibă reacţii agresive. Dacă acestea nu sunt controlate, apar multe probleme", a spus Zoli pentru Agerpres.

Educație incorectă

Specialistul subliniază că la câini pot apărea anumite probleme de comportament din cauza unei educații incorecte.

„Nu doar un câine care vede agresivitate şi la care este încurajat comportamentul agresiv sau are traume va deveni un câine agresiv, sau care nu primeşte suficientă iubire şi afecţiune”, mai spune acesta.

Potrivit antrenorului, câinii care primesc prea multă atenție sau afecțiune și nu li se modelează comportamentul și instinctele pot întâmpina probleme. „Un câine fricos are şanse mari să devină un câine agresiv pentru că frica va compensa cu agresivitatea şi câinele îşi va da seama că, dacă mârâie, îşi arată colţii şi muşcă, poate ţine departe pericolul şi va fi un câine periculos".

Dresajul

Scopul unui mic curs de dresaj este în primul rând pentru stăpâni, care trebuie să înveţe cum să comunice cu animalele, cum să stabilească limitele și cum să le înţeleagă limbajul.

„Câinele trebuie să consume energie, trebuie să aibă o relaţie corectă în care tu eşti liderul. Trebuie să ştii cum să comunici eficient cu câinele tău, ce aşteptări să ai de la el, care sunt limitele lui, posibilităţile lui şi ce nevoi fiziologice are. Tu îi dai tot, dar şi ceri să respecte anumite reguli, pentru că e un animal de haită, aşa funcţionează. Multe persoane fac greşeala că efectiv umanizează prea mult câinele, au aşteptări ca faţă de un copil sau om, şi nu are cum. Atunci putem comunica eficient cu un câine când noi învăţăm să comunicăm la nivelul lui şi învăţăm să putem citi perfect comunicarea lui, să cunoaştem perfect limbajul fizic, doar aşa vom putea convieţui cu un câine", a arătat Zoli.

Acesta a menționat și că unele persoane aleg să dreseze pe cont propriu animalele și recurg la ot felul de soluţii cum ar fi zgărzile electrice sau cele cu ţepi, însă nefolosite corect acestea pot agrava şi mai tare problemele.

„În foarte multe ţări se interzic deja anumite zgărzi, echipamente de corecţie, ca de exemplu zgarda cu ţepi, zgarda electrică, zgarda strangulantă pentru că traumatizezi câinele, e un act de maltratare împotriva animalelor. Din punctul meu de vedere, nimeni nu ar trebui să experimenteze cum se foloseşte o zgardă de corecţie, pentru că, dacă nu o foloseşte în mod responsabil şi corect, va traumatiza câinele şi nu va rezolva problema. Oamenii ar trebui să meargă la un specialist. E posibil că doar conştientizând ce greşeli a făcut în trecut, învăţând un model de comunicare eficientă, cum îl poate motiva, cum îl poate corecta, poate evita multe metode de constrângere. Sunt anumite situaţii când eu, ca şi specialist, nu am altă cale. Când vine un câine de trei ani, agresiv, care deja muşcă, cu tupeu sare la tine şi te muşcă, nu ai altă soluţie. Nu va merge cu iubire şi cu afecţiune, din păcate. Acolo n-ai altă soluţie decât să te lupţi cu câinele. Chiar şi un câine de talie medie e destul de puternic şi muşcă destul de bine", a spus trainerul.

O categorie aparte sunt câinii consideraţi ''periculoşi'', pentru care în unele state proprietarii au nevoie de teste prin care să arate că sunt capabili să îi gestioneze. În România este nevoie doar de înregistrarea lor la Poliţie.

„Şi în România ai acces la orice câine, dar în alte ţări, dacă vrei un câine care se încadrează într-o grupă cu potenţial de periculozitate, tu ai nevoie de un examen, un test psihologic, ca un fel de port-armă, dar un fel de port-câine. Atunci într-adevăr dai dovadă că tu eşti un proprietar responsabil şi vei putea controla orice situaţie. Ştii ce ai cumpărat. Foarte mulţi cumpără de exemplu Akita, cu toate că sunt exemplare cu care poţi să dai examene şi sunt exemple pozitive, dar în mare parte este un câine cu personalitate puternică, dominant, nesociabil. Şi un crescător care nu este responsabil şi vrea doar să vândă puii spune că e ideal pentru familie şi arată poze şi filmuleţe cum se joacă cu copii, dar nu ştie cum a educat acel câine. În Germania cred că eşti obligat cu orice câine să te înscrii la o şcoală de dresaj autorizat ca să dai un examen pentru a plimba câinele pe stradă. Trebuie să dai dovadă că tu poţi controla acel câine şi eşti pregătit, ştii la ce să te aştepţi, adică dacă va fi agresiv ştii ce ai de făcut, dacă va fi dominant ştii ce ai de făcut, cum poţi preveni acest lucru, cum ar trebui să controlezi joaca cu el, cum să controlezi toată viaţa câinelui ca să nu ai treabă cu el", a mai spus Zoli.

Numărul câinilor maidanezi a crescut după pandemie

El susţine că numărul câinilor comunitari a explodat după pandemie. În perioada restricţiilor foarte mulţi şi-au cumpărat câini pentru a avea motive să iasă la plimbare şi pe urmă i-au abandonat.

„În perioada pandemiei au cam explodat vânzările de câini, foarte multă lume a cumpărat câini, a şi crescut preţul câinilor, am avut de exemplu anul trecut foarte mulţi la dresaj din acel val şi bineînţeles tot din acel val foarte mulţi câini au ajuns pe stradă pentru că şi-au dat seama că e foarte fain să ai câine cu care poţi ieşi la plimbare şi poţi justifica de ce eşti pe stradă în lockdown, dar pe urmă va fi foarte incomod, pentru că presupune responsabilitate şi activitate zilnică şi e destul de incomod pentru cineva care are o viaţă comodă şi nu îşi sacrifică timp şi energie pentru câine. În Satu Mare numărul câinilor de la adăpost e în creştere, din mai multe motive, dar primul e că sunt foarte mulţi oameni iresponsabili care îi abandonează", consideră Szabo Zoltan.

Acesta este de părere că în problema câinilor de pe străzi sunt responsabile atât autorităţile care gestionează situaţia, dar şi cetăţenii care îi abandonează sau îi hrănesc în diferite locuri.

„M-am întâlnit la cumpărături cu un prieten care a cumpărat conserve pentru câini. Mi-a zis că pe strada unde lucrează sunt nişte puiuţi şi el merge şi le duce mâncare. Mie nu mi se pare ok. Eu nu aş duce mâncare câinilor. Cei care vor cumva din milă să facă bine să meargă să facă voluntariat la adăpost, să facă donaţii. Nu e ok să le dai mâncare pe stradă pentru că acei câini vor fi teritoriali, vor proteja acel teritoriu, se vor organiza în haite şi nu e ok, mai ales acolo unde câinii se hrănesc la bloc, aruncând mâncare de la etajul 4 sau 7, fără a avea nicio legătură cu persoana respectivă, seara, când vii acasă, poţi fi atacat. Oamenii nu ştiu când pot ajuta eficient şi nu ştiu cât de mult rău pot face prin a hrăni câinii vagabonzi pe stradă. Asociaţiile de ecarisaj sunt suprasolicitate. Acum câţiva ani erau 300 - 400 de câini la adăpost, acum sunt peste 1.000. E super dificil. Doar cei care lucrează în domeniu ştiu cât de dificil este. Dacă nu îi grupezi bine se omoară între ei, se mănâncă între ei, pe urmă apar tot felul de epidemii care se răspândesc foarte repede", a atenţionat Zoli.

Deşi este iubitor de câini şi antrenor de 25 de ani, Zoli nu ezită să arate că în anumite situaţii, în ţările civilizate, se eutanasiază câinii fără stăpân.

„La dresaj se promovează partea frumoasă, un şezi, cum sare peste obstacol, dar atacurile câinilor, copiii care rămân fără scalp se interzic. Nu ai acces la astfel de informaţii. Oamenii cred că totul este roz. Din păcate, foarte mulţi trăiesc cu câini agresivi în casă", a conchis acesta.