Seniorii nu sunt o povară socială ci o resursă pentru cei din jur, dacă li se oferi această șansă

Bătrânețea aduce cu sine însingurare și o schimbare a rolului în comunitate. Cum oferă sprijin vârstnicilor Fundația Regală Margareta a României

Vârstnicii au nevoie de suport în menținerea bunăstării emoționale

Există organizații care creează proiecte care vin în sprijinul vârstnicilor. O muncă consecventă și intensă în acest sens o desfășoară Fundația Regală Margareta a României, care luptă pentru a reda demnitatea oamenilor ajunși la o vârstă înaintată și pentru a crea oportunități pentru ei.

În viziunea organizației, mulți dintre seniori ar putea deveni o resursă pentru cei din jur, prin experiența lor de viață, dacă li s-ar oferi această șansă, în loc de a fi considerați o povară socială.

Implicarea în programul Fundației Regale a oferit șansa la o schimbare semnificativă în viața doamnei Vali. Are 69 de ani și este modelul de îmbătrânire activă. Soțul i-a murit în 1984, iar familia ei înseamnă acum fiica, ginerele și două nepoate din neam.

Doamna Vali a refuzat să fie marginalizată, dorindu-și să iasă din coconul bătrâneții. Ea ne arată cum poți să fii util și să ai o viață demnă și după pensionare. Pensionara s-a reinventat profesional și nu s-a lăsat pradă singurătății.

”Eu încă mai muncesc. În perioada 2006-2013, am lucrat și la o școală, ca profesor de masaj. Mi-am făcut mulți prieteni și sunt fericită că am putut ajuta mulți copii, atât copii tipici, cât și copii cu dizabilități, să se simtă mai bine, să se relaxeze, iar unora dintre ei să le pot oferi puțină speranță pentru zilele care urmau.”

Pentru doamna Vali vârsta a treia este mai mult decât o simplă etapă a vieții. Aceasta poate să devină o oportunitate de a învăța mereu și de a te bucura de liniște interioară.

”Bătrânețea pentru mine este benefică pentru faptul că la tinerețe nu am avut posibilitatea să citesc foarte mult, cum citesc acum. Mă bucur că am posibilitatea de a citi, că am timp să socializez și, prin natura meseriei de tehnician maseur, am întâlnit foarte mulți oameni, cu diferite niveluri de cultură, de la care am învățat multe. E o utopie să credem că știm totul, chiar dacă am ajuns la o anumită vârstă. Deci citesc, lucrez goblen și mă delectează, ascult muzică, iar pentru mine bătrânețea este o oază de liniște. Desigur, sunt problemele zilnice pe care nu le pot ignora și evita, însă, cu înțelepciune și credință în Dumnezeu, reușesc să le depășesc.”

→ Imaginea 1/8: Impodobire brad de catre copii si seniori voluntari la Centrul Generatii Sursa foto Fundația Regală Margareta a României

Singurătatea poate fi depășită prin conexiunea cu ceilalți și prin implicarea în proiecte care aduc oamenii împreună

Doamna Vali este o sursă inspirațională de optimism și reziliență pentru toți seniorii și nu numai. Prin povestea sa, ne arată că vârsta nu este un obstacol, ci o oportunitate de a împărtăși înțelepciunea și experiența de viață, de a se bucura de micile bucurii și de a contribui la comunitate.

Este un exemplu viu al faptului că fiecare etapă a vieții poate fi trăită cu plinătate și înțelepciune, și că fiecare individ are valoare și potențialul de a aduce schimbări pozitive în jurul său.

O lume mai bună pentru seniorii noștri înseamnă să fim mai toleranți cu ei, să fim empatici, să le acordăm mai multă încredere, să căutăm și să oferim soluții pentru a-i include în viața comunității.

Citește și: Fundaţia Regală Margareta a României susține de 15 ani Tinerele Talente din România

Fundația Regală Margareta a României include în programele sociale 4.000-5.000 de vârstnici în fiecare an, prin proiecte proprii sau finanțarea de servicii sociale în comunități din întreaga țară, oferind sprijin practic, emoțional sau material.

În 2018, doamna Vali a intrat într-un asrfel de program. A văzut un afiș în autobuzul cu care călătorea. Era vorba despre un număr de telefon gratuit și confidențial, la care fiecare senior din țară poate suna și găsi alinare singurătății și răspunsuri la problemele ce îl frământă.

Fiind mereu în căutarea unor activități care să o țină activă, doamna Vali a sunat și dumneaei la Telefonul Vârstnicului – 0800 460 001. De atunci este în serviciul de reapelare săptămânală, un ritual așteptat cu multă bucurie, având un interlocutor săptămânal în fiecare sâmbătă, la aceeași oră și participă la activitățile de socializare organizate.

”Am decis să sun la numărul afișat, să mă înscriu și m-am bucurat că am fost primită în familia Fundației. Mă simt foarte bine de câte ori întâlnesc oamenii echipei, când socializez cu ei, pentru că sunt tineri și, desigur, chiar dacă eu sunt mai în vârstă, sunt situații care mă depășesc. Și atunci, de la ei învăț, aflu noutăți, ceea ce e minunat. Și voi rămân fidelă acestei comunități, pentru că îmi face multă placere. Sincer, îmi place să lucrez cu oameni serioși, cu tineri serioși, îmi place să abordez anumite teme, indiferent dacă sunt pe literatură, istorie sau subiecte medicale. Reapelarea săptămânală este ca o terapie, până la urmă, pentru că comunicarea asta înseamnă: tot timpul să fii activ, să împărtășești cu aproapele tău ceea ce simți și să transmiți din suflet.”

Participarea la evenimente, precum TeleClubul Seniorilor, recitalurile de muzică pentru seniori sau ieșirile la restaurant împreună cu alți vârstnici, i-a adus nu doar socializare, ci și prietenii sincere.

În prag de Sărbători, am întâlnit-o pe doamna Vali în acțiune la atelierul intergenerational de creație, unde, alături de alți seniori, a fost pentru o zi bunică a copiilor de la Centrul Generatii din București și au realizat împreună podoabe de poveste pentru Crăciun. Și ce minuni am văzut că pot face niște mâini dibace, mai ales când de-abia așteaptă să creeze din nou!

”Ce poate fi mai frumos?! Mă simt onorată să fiu invitată, am mai participat și este minunat. Noi ne inspirăm de la copii, copiii se inspiră de la noi și este un schimb benefic pentru ambele părți. Le-am adus copiilor și un mic cadou, căci Sărbătorile pentru copii înseamnă daruri.”

Când aducem în discuție seniorii singuri și casa goală de Sărbători a acestora, cu compasiune și înțelegere, doamna Vali transmite un mesaj de speranță și încurajare vârstnicilor care se simt singuri. Susține faptul că, deși pot simți singurătatea, nu sunt abandonați. Fundația Regală, alte organizații și comunitatea din jurul lor sunt acolo pentru a-i susține și a le aduce bucurie. Este sigură că singurătatea poate fi depășită prin conexiunea cu ceilalți și prin implicarea în proiecte care aduc oamenii împreună.

Oricine poate susține nevoile seniorilor, având la dispoziție mecanisme simple

Pentru a crea o relația sănătoasă cu generația în vârstă, trebuie să ne concentrăm mai puțin pe diferențe și mai mult pe valori comune. Comunicarea și schimbul reciproc între generații, aduce Lumina în viețile tuturor celor implicați. Important este să credem și să vedem că ceea ce ne aduce împreună este mult mai important decât ceea ce ne desparte.

· SMS cu textul SINGUR la 8844 pentru a dona 2 Euro lunar

· Direcționare a 20% din impozitul pe profit sau pe venit prin sponsorizare (https://sponsorizez.ro/ )

· Completare a Declarației 177 pentru redirecționare impozite pe profit sau pe venit, reținute deja pentru anul precedent - https://sponsorizez.ro/.