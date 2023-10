Concertul Regal Caritabil, spectacolul generozității și valorilor autentice în sprijinul tinerilor talentați români

180.000 de euro s-au strâns în cea de-a 14-a ediții a Concertului Regal Caritabil, de la Ateneul Român pentru sprijinirea tinerilor talentați. Adevărul, partener media

”De 15 ani investim în tinerii artiști” Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei, Președinte al Fundației Regale Margareta a României

Fonduri de 180.000 de euro, pentru sprijinirea tinerilor artiști talentați cu posibilități financiare limitate, s-au strâns cu ocazia celei de-a 14-a ediții a Concertului Regal Caritabil, ce a avut loc aseară, la Ateneul Român.

În prezența Majestății Sale Margareta Custodele Coroanei, Președinte al Fundației Regale Margareta a României și a Alteței Sale Regale Principele Consort, a Altețele Lor Regale Principesa Elena și Principesa Sofia și a celor 800 de persoane, sala Ateneului Român a fost din nou gazda unui spectacol-eveniment al generozității și valorilor autentice.

Prin generozitatea sponsorilor, donatorilor și a persoanelor care au achiziționat bilete, o nouă generație de tineri talentați vor fi susținuți prin burse, mentorat și promovare pentru a-și dezvolta darurile artistice.

Personalități din lumea artei și culturii, membri ai Corpului Diplomatic, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române și ai Bisericii Romano-Catolice, ai Guvernului României, membri ai societății civile, lideri de companii din România, reprezentanți mass-media, sponsori și susținători ai Fundației, precum și publicul doritor să susțină cultura românească, s-au reunit la Ateneul Român pentru a urmări extraordinarul recital susținut de voci de succes pe scenele lirice europene.

Tenorul Ioan Hotea și mezzosoprana Martiniana Antonie, fostă bursieră a programului Tinere Talente, alături de Orchestra Română de Tineret, dirijată de maestrul Gabriel Bebeșelea au fost protagoniștii regalului muzical oferit la București, susținând eforturile Fundației Regale Margareta a României de a oferi șansa unor tineri aflați la început de drum să își urmeze visul.

”Este o mare bucurie să ne reunim astăzi la Ateneul Român pentru Concertul Regal caritabil, eveniment cu tradiție organizat de Fundația mea în sprijinul burselor Tinere Talente. În vremurile tumultoase pe care le trăim, este necesar să ne unim forțele și să ne concentrăm energia pentru a crea o lume mai bună, o Românie mai stabilă și un viitor mai luminos, construit împreună cu generațiile tinere. Arta ne poate umple sufletul, ne poate face mai frumoși și mai senini, pe fiecare în parte și pe noi toți, ca națiune. România are nevoie de artă!

De 15 ani investim în tinerii artiști. Iar ei au răspuns acestei șanse cu extraordinar talent, spirit creator, atingând potențialul lor artistic. Mulți dintre ei își împlinesc visul profesional și ne bucură apoi cu darurile lor. Drumul în artă este greu, de multe ori inaccesibil pentru cei cu posibilități financiare limitate, deși ei fac eforturi și sacrificii. De aceea este nevoie ca oameni ca voi să sprijine această cauză nobilă! Mulțumim mentorilor, companiilor, donatorilor și voluntarilor care ne însoțesc în misiunea noastră! Compania Kaufland România este unul dintre partenerii care ne-au fost alături, încă de la început.

Concertul Regal caritabil este un extraordinar moment din an, când sărbătorim generozitatea și valorile autentice.”, a spus Majestatea Sa Margareta în discursul rostit în deschiderea Concertului Regal caritabil de miercuri.

→ Imaginea 1/15: Majestatea Sa Margareta, ASR Radu , ASR Sofia, ASR Elena și Interpretii Foto credit Daniel Angelescu

Publicul a fost purtat printre lucrările strălucitoare și pline de spirit ale lui Gioachino Rossini, cunoscut drept Mozart-ul italian: uvertura și două arii din operele sale comice La Cenerentola și Bărbierul din Sevilla, precum și tarantela plină de viață și de umor La Danza. A intrat apoi în lumea lui Georges Bizet, prin uvertura operei Carmen, apoi seducătoarea Chanson Boheme, după care festiva Farandola din suita L’Arlésienne.

Programul a continuat cu pasionata arie Salut! Demeure chaste et pure, din Opera Faust de Charles Gounod, urmată de câteva dintre cele mai populare arii din diferite țări și culturi, precum Granada de Augustin Lara, un omagiu adus orașului spaniol Granada, Di rigori armato il seno de Richard Strauss, o parodie a stilului de operă italian și Non ti scordar di me de Ernesto di Curtis, o melodie romantică și nostalgică.

Experiența artistică a fost întregită de colecția de lucrări de artă, expusă în rotonda Ateneului Român, realizată de tinerii artiști vizuali, bursieri ai programului Tinere Talente, sub îndrumarea mentorului conf. univ. dr. Ion Anghel, în perioada Taberei de creație interdisciplinară de la Balcic, din luna august a acestui an.

Fondurile strânse din sponsorizările și donațiile atrase la Concertul Regal vor susține o nouă generație de muzicieni și artiști vizuali, cu vârste între 14 și 24 de ani

Tot în foaierul central au fost expuse obiecte caritabile în ediție limitată, iar doritorii le-au putut procura printr-o donație, susținând, astfel, programul Tinere Talente, precum:

• brățara Margareta regală – inspirată de figura emblematică a Majestății Sale

• gravurile unicat Margareta și Ateneu create de bursierii artiști vizuali

• cărțile de la editura Curtea Veche, a căror valoare a fost donată integral programului Tinere Talente

· insigna Fundației – un însemn purtat cu mândrie de susținători

Fondurile strânse din sponsorizările și donațiile atrase la Concertul Regal vor susține o nouă generație de muzicieni și artiști vizuali, cu vârste între 14 și 24 de ani, care provin din familii cu venituri modeste, prin programul național Tinere Talente ediția 2024, selecția națională urmând să fie lansată în luna noiembrie.

Înainte de începerea spectacolului, în foaierul elegant al Ateneului Român, realizatoarea de televiziune Valentina Băințan a invitat publicul din fața televizorului la un talk-show pentru a-i cunoaște pe o parte dintre bursierii programului Tinere Talente, dar și pentru a intra în atmosfera festivă a Concertului Regal Caritabil prin intermediul invitaților din zona artistică și culturală - maestrul Marin Cazacu – violoncelist și profesor, Director al Filarmonicii George Enescu și mentor Tinere Talente, Zoli Toth - artist conceptual, mentor Tinere Talente, conf. univ. dr. Ion Anghel – UNARTE, Facultatea de Arte Plastice, mentor Tinere Talente, Mugurel Mărgărit – Director executiv al Fundației Regale Margareta a României, Cristina Uruc – director ARTEXIM, organizator Concurs și Festival George Enescu, fost bursier Tinere Talente, Ion Ioniță – revista Historia.

România are nevoie de artă, iar tinerii talentați al căror suport financiar este scăzut, au nevoie de susținere.

De-a lungul timpului, fondurile strânse din sponsorizări și donații de 1.900.000 de euro au fost investite în viitorul artistic al României. 410 burse au fost acordate până acum tinerilor talentați aflați la început de drum, care provin din familii cu venituri reduse, iar cu sprijinul mentorilor și a promovării susținute, aceștia au reușit performanțe extraordinare pe plan național și internațional. Programul Tinere Talente este recunoscut ca Cel mai bun Program de artă și Cultură din România, de 4 ori laureat la Gala Societății Civile, inclusiv în 2022.

Organizat anual, începând din 2008, de către Fundația Regală Margareta României, Concertul Regal Caritabil are loc în mod tradițional pe 25 octombrie, în ziua de naștere a Regelui Mihai I al României, fondator al Fundației alături de Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei române. Fiecare ediție a concertului aniversar a adus pe scena Ateneului Român cei mai valoroși muzicieni ai momentului și mari orchestre, în susținerea tinerilor talentați artiști români.

Co-producători: TVR Cultural, Radio România Muzical

Partener: Kaufland România

Sponsori: B&B Collection - Kultho, PPG România - Oskar, Dedeman, PEPCO Retail, Enayati Medical City, Ferrero România, PSC Group, Dove România, Casa Siqua, Easy Print Services, Foto Experience, Film Experience, Emotion Philms Production

Sponsori in-kind: Nespresso, Aqua Carpatica, Chateau Purcari, InterContinental Athenee Palace București, Alina Cernătescu Fashion.

Parteneri media: Europa FM, Radio România Cultural, Radio România Actualități, Radio Trinitas, RFI România, Radio Clasic, Agerpres, Forbes, Forbes Life, Historia, Revista BIZ, Haute Culture, Zile și Nopți, Adevărul, ziarul cotidian diplomatic Nine O’Clock, Revista CARIERE, Phoenix Media, Insight TAROM, IQads, SMARK, The Institute, The Diplomat, Societatea Muzicală, CSR Media, Revista Cultura, Zenith Media, mediaTRUST România

Cu sprijinul: Filarmonica George Enescu, Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”