Sejur în străinătate cu rucsacul: bagajul în avion a ajuns să coste cât zborul în sine. „Ne luăm haine de acolo”

Vremurile când plecam în vacanță în străinătate cu absolut tot, de la periuță de dinți și parfum până la ținute pentru fiecare zi de vacanță, au apus. Tot mai mulți români aleg să ia cu ei doar strictul necesar din cauza costurilor suplimentare uriașe pentru bagaje cerute de companiile aeriene.

Din ce în ce mai mulți turiști au ajuns să plece în sejururi, unele chiar și de zece zile, doar cu câteva schimburi și o pereche de încălțări în plus, ca să nu plătească taxele devenite uriașe, pentru bagaje, ale companiilor de zbor low-cost Așa că din ce în ce mai mulți oameni fac economie la buget, după ce tariful de zbor în sine a ajuns ieftin, iar bagajul scump.

Zborul, mai ieftin ca bagajul

Companiile low-cost au ajuns să practice prețuri uriașe chiar și pentru un banal troler mic, de cabină. Dacă adaugi și un bagaj de cală, prețul zborului către destinația de vacanță se poate tripla.

Cu ajutorul unei agenții de turism am făcut o simulare: perioada aleasă - a doua jumătate a lunii august, zborul cu plecare de pe aeroportul Henry Coandă, tarifele fiind dus- întors. Pentru Roma, una dintre destinațiile favorite de vacanță ale românilor, prețul zborului, dus -întors, pornește de la 100 de euro de persoană, doar cu bagaj de mână. Bagajul priority, cu un troler inclus, mai adaugă 90 de euro la cost, iar bagajul de cală costă încă 110 euro în plus.

Lisabona este o destinație scumpă de vacanță, pentru că doar o companie low-cost din România oferă curse directe către capitala Portugaliei. Un bilet dus-întors simplu costă 250 de euro, bagajul priority - 110 euro, iar bagajul de cală -160 de euro.

Zborul către romanticul Paris costă 245 de euro de persoană, doar cu bagaj de mână. Pentru trolerul de cabină pasagerul mai plătește 90 de euro, iar pentru bagajul de cală - 160 euro, practic turiștii ajungând să plătească, încă o dată, zborul.

Către Creta, zborul costă 320 de euro de persoană. Este foarte scump, mai ales dacă calculăm și bagajul priority- 130 de euro și bagajul de cală- 210 euro.

„Îmi cumpăr tricouri din străinătate la 2 euro bucata și când plec le las acolo”

Turiștii s-au repliat rapid și au decis să facă economii, ca să nu plătească, pe hainele vechi de acasă, cât nu merită. La o familie de patru persoane, costurile sunt foarte mari.

„Am văzut cazuri când biletul de avion era 35 euro dus - întors și bagajul de cală 120 euro. Păi de 120 de euro îmi cumpăr tricouri din străinătate, de doi euro bucata, și când plec le las acolo. Faceți calculul, eu zic că merită”, a declarat un turist.

„Eu am plătit 150 bagajul de cală, a fost mai mult decât biletul de avion. Folosiți rucsac, că ieșiți mai bine, chiar dacă se sesizează că dimensiunea este mai mare, se plătește 10-20 euro în plus”, este sfatul unui pasager.

„Nu prea ai nevoie de bagaj de cală dacă ai priority: îți poți lua o geantă de mână și un troler mic: dar dacă ai un rucsac încăpător intră foarte multe haine estivale. Eu cel puțin când merg cu avionul urăsc să am multe bagaje și prefer rucsacul, nu de alta dar trebuie să cărăm și bagajul copilului” , a afirmat un alt turist.

„S-au dublat prețurile pentru bagajul de cală. Anul trecut sau acum doi ani dădeam 75 de euro. Acum în luna mai, am dat 280 de euro pentru două bagaje de 20 și 26 kilograme. Și locul în avion s-a scumpit”, este opinia altui turist, care preferă însă să plătească pentru bagaj de cală, fiindcă i se pare complicat să meargă în vacanță cu multe bagaje mici.

„Dacă vreți ieftin, mergeți cu rucsac. Dacă vreți bagaje de cală, mergeți cu companii care au bagaje incluse. Cele low-cost din asta fac practic bani. Din 69 lei un zbor clar ar ieși pe minus”, spune un alt amator de vacanțe ieftine.

Explicațiile agenților de turism

„Este politică aplicată de companiile aeriene, pentru a fi cât mai verzi, să aibă o amprentă de carbon cât mai mică, cât mai puțină greutate la bord, și atunci acest preț este o metodă de a descuraja transportul de bagaje multe și voluminoase. Turiștii pot veni într-o agenție, să își optimizeze bugetul, pentru că sunt companii și companii, și să accepte cea mai bună variantă. De exemplu companiile de linie îți acceptă trolerul mic, gratuit. Tarifele oricum sunt diferite în funcție de perioadă și de destinație, așa că și prețurile bagajelor pot varia, în funcție de destinație și de cerere” a declarat Cristian Bărhălescu, administratorul unei agenții de turism.

„Avem mulți operatori low-cost pe piață care vând bilete de avion ieftine, însă încearcă să câștige bani suplimentar pe aceste servicii. Sunt destinații unde zboară o singură companie, deci nu are concurenți, deci își fac prețul lor inclusiv pentru bagaje. Așa că am văzut de multe ori turiștii plecând cu mâinile goale în vacanțe, pentru că toată lumea se uită la buget. Chiar și eu, pentru deplasări de două -trei zile, am plecat doar cu bagajul de mână”, a declarat Aurelian Marin, administratorul unei alte agenții de turism.