„Secretul” transmis de actorul Bob Rădulescu elevilor clujeni. Discursul pe care orice tânăr trebuie să-l asculte

Discursul emoționant al actorului Bob Rădulescu ținut în fața elevilor unui liceu unitarian din Cluj-Napoca a ajuns viral pe rețelele sociale. El le-a spus că de alegerile de acum va depinde viața lor peste 20 de ani și nu s-a referit la alegerile electorale.

Elevii Liceului Unitarian János Zsigmond din Cluj-Napoca au avut, zilele trecute, o întâlnire de excepție cu trei dintre cei mai iubiți comedianți ai țării: Mircea Bravo, Bogdan Bob Rădulescu și Nicu Bendea.

Discursul emoționant al actorului Bob Rădulescu a ajuns viral pe rețelele sociale, având peste 1.000 de comentarii și 1,5 milioane de vizualizări.

Îndrăgitul artist a susținut că nu se află acolo, nici el, nici colegii săi de scenă, pentru a le da lecții. „Nu, că nu sunt în măsură. Eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru întrebări, dar la vârsta de 45 de ani vă las, cu o certitudine absolută, una”, a spus el.

Bob a făcut o comparație a evoluției omului în viață cu masa de Crăciun: „Ați mâncat de Crăciun vreodată pireu cartofi cu carne și cu salată de varză? Cartofii pe care i-ați mâncat de Crăciun cu familia când au fost culeși din pământ? Toamna. Când au fost săpați și îngrijiți? Vara. Și când au fost plantați, semănați în pământ? Primăvara. Am 45 de ani și tot ce am și fac acum culeg ce am semănat aici și aici, din ziua în care am intrat la școală, respectiv la liceu”.

„Mama și tata n-o să fie lângă voi, din păcate”

Bob Rădulescu i-a pregătit pe elevii, care-l priveau cu interes, de un viitor în care tot ceea ce au acum va dispărea.

„Mama și tata n-o să fie tot timpul lângă voi, din păcate, că asta e viața, n-o să fie, vă spun eu, care n-o mai am nici pe mama, nici pe tata. Prietenii vin și pleacă, colegii vin și pleacă, profesorii vin și pleacă”.

Actorul le-a explicat de cine va depinde dacă vor fi bine sau rău în viitor.

„Vă rog să mă credeți din experiența mea, la 45 de ani: că veți fi în locul în care voi alegeți să fiți. Unii dintre voi, de azi în 20 de ani veți fi „foarte bine”. Unii dintre voi veți fi…no, „așa și așa”. Unii dintre voi veți fi „rău”. Cei care veți fi „foarte bine”, „bine”, „așa și așa” sau „rău” veți fi exact unde alegeți să fiți. Nimeni altcineva nu alege pentru voi. Pașii pe care îi faceți de astăzi pentru viața voastră sunt semințele pe care le plantați în voi și în cei din jur. La 40 de ani o să vă uitați înapoi la viața voastră și veți fi exact în locul în care ați ales să fiți”, a detaliat Bob.

„Nimeni și nimic nu poate să vă ajute să reușiți sau să eșuați în viață decât alegerile voastre” – a completat el.

„Unii fac alegeri care îi duc la un eșec din care nu se mai pot ridica”

Un singur lucru le dorește Bob: „să aveți noroc să nu vi se întâmple ceva peste puterea umană de înțelegere. Destinul alege ce se întâmplă. Deci îmi doresc să aveți noroc.”

Rădulescu nu le-a spus elevilor ce alegeri să facă, ci doar a subliniat că de aceste alegeri va depinde unde vor fi în următorii 20 de ani.

„Alegeți să fiți bine peste 20 de ani, dar aia înseamnă că trebuie să alegeți astăzi fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare pas, fiecare încercare. A zis Mircea mai devreme că din fiecare eșec a învățat ceva. Asta înseamnă că a avut un eșec din care s-a putut ridica. O fost alegerea lui. Unii dintre oameni fac alegeri care îi duc la un eșec de la care nu se mai pot ridica. Alegeți să fiți bine și să faceți bine în jurul vostru, alegeți că de voi depline. Atât. Mulțumesc frumos”, a concluzionat el.