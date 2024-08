Se închide restaurantul clujean declarat de trei ori cel mai bun din România. O porție de pâinea și untul casei costa 29 de lei

Restaurantul clujean Baracca, declarat de trei ori cel mai bun restaurant din țară și deținătorul a numeroase premii, va fi închis. Vestea a fost șocantă pentru mulți clienți, mai ales că proprietarii au cumpărat, recent, o fermă de 70 de hectare pentru a asigura legume, fructe și carne bio.

„O veste proastă pentru ospitalitatea românească. Se închide Baracca! Aici am luat prima dată contact cu gastronomia înaltă și cu avangarda în România, în 2008”, a postat cunoscutul chef Adi Hădean.

Baracca este unul dintre cele mai bune restaurante din România. Acesta a ocupat în trei rânduri prima poziție în topul celor mai bune restaurante din România (2018, 2020, 2022) în cadrul „Romanian Hospitality Awards”, cel mai amplu proiect de identificare, promovare și premiere a excelenței din industria ospitalității de la noi. Evenimentul reunește un juriu format din peste 130 de antreprenori și profesioniști de top din HoReCa.

În 2018 și 2019, restaurantul a fost prezent în ghidul internațional Gault & Millau, unul dintre indicatorii de referință a calității în lumea HoReCa. Conceptul Gault & Millau a aparut pentru prima data în Franța în anul 1962, la inițiativa a doi jurnaliști pasionați de gastronomie, Henri Gault și Christian Millau, care au hotărât să lanseze un ghid independent al restaurantelor. Până în prezent, conceptul s-a răspândit în peste douazeci de țări, fiind un punct de referință în gastronomie pe toate continentele.

De ce se închide restaurantul. „Din fine dinning nu se fac bani nicăieri in lume”

Maria Duca, co-proprietarul și managerul restaurantului, a postat, zilele trecute, pe Facebook umrătorul mesaj:

„Acum 16 ani am început ceva ce nu credeam că va deveni ceea ce este acum Baracca L-am privit cum înflorește prin ochii mei dar cel mai important, prin privirile clienților noștri, cărora le mulțumesc că au crezut în acest proiect încă de când a început. In timp ce am crescut ca restaurant, am crescut și noi ca familie, de-a lungul anilor Baracca a reusit să obțină cea mai pasională, talentată și muncitoare echipă pe care mi-aș fi putut-o dori vreodată.”

Duca mulțumește colaboratorilor care au ajutat-o să-și împlinească visul:

„Toți acești oameni m-au ajutat să-mi formez visul în realitate, lucru pentru care voi fi mereu recunoscătoare. Momentele pe care acest loc ne-a permis să le trăim împreună sunt cele pe care le vom prețui pentru totdeauna”.

Managerul restaurantului anunță motivele pentru care se închide restaurantul:

„Totuși, după mulți ani în care am crescut, am început să recunosc că nu mai există spațiu pentru noi, asta m-a condus la decizia de a pune capăt definitiv acestei povești.”

Zeci de mesaje ale clienților care-și exprimau regretul cu privire la decizia de închidere a restaurantului au fost postate ca răspuns la mesajul Mariei Duca.

Unul dintre clienți, Florin Itu, a încercat să explice mai clar de ce se închide Baracca:

„Pentru ca din fine dinning nu se fac bani nicăieri in lume, din păcate, si fiecare om are o limita până la care e dispus sa aducă bani de acasă pentru un vis frumos, asta dacă nu vrea sa facă alte compromisuri. Ca fapt divers, El Bulli (considerat cel mai scump restaurant din lume, cunoscut pentru bucataria avangardistă și care s-a închis în 2011-nr) făcea mai mulți bani din vânzarea de cărți decat din restaurantul propriu zis, ceea ce long term era absolut nesustenabil, și drept urmare s-a închis deși era considerat cel mai bun restaurant din lume. Mai pune și stresul, lupta cu autoritățile, cu furnizorii etc și o sa ai o imagine mai clară. Oricine face fine dinning în condițiile actuale în Romania ar merita statuie din punctul meu de vedere”. Maria Duca a reacționat pozitiv la mesajul lui Florin, fără a da mai multe detalii.





Meniu fine dining: o porție de pâinea și untul casei – 29 de lei

Conform prezentării restaurantului, acesta are „o abordare liberă şi modernă. Bucătăria noastră se bazează pe un stil de gătit creativ, asociat şi susţinut de ingrediente atent selecţionate de la furnizorii noştri. Se pune accent pe tehnici de gătit care păstrează integritatea materiei prime folosite şi pe optimizarea valorilor nutritive. Rezultatul este o bucătărie contemporană care susţine o viaţă sănătoasă”.

Rezultatul muncii de aici este o „bucătărie contemporană care susţine viaţa sănătoasă şi experienţele care hrănesc în aceaşi măsură trupul şi sufletul.”

Prețurile conform meniului sunt:

Pâinea și untul casei – 29 de lei (130 de grame), gogoși umplute 59 de lei (150 grame), tartar de vită – 124 de lei (150 de grame), foie gras – 119 lei (180 de grame), file de pește alb – 148 de lei (250 de grame), supă de ceapă – 47 de lei, vită maturată 21 de zile – 169 de lei (300 de grame), Tiramisu Baracca – 46 de lei (250 de grame).

Restaurantul va fi închis definitiv începând cu data de 12 august.

Managerul îi invită pe toți cei care doresc să retrăiască această experiență pentru ultima dată să mai treacă o dată pragul restaurantului aflat în centrul Clujului.

„În ultimul rând mulțumesc din nou tuturor celor care au crezut în acest proiect la fel de mult ca și mine, acești ani trecuți au fost de neuitat”, a încheiat Maria Dunca, managerul restaurantului Baracca.

Au refuzat aplicațiile de rezervări și livrarea la domiciliu: „nici cel mai mic compromis”

Într-un interviu dat publicației Capital - în 2023 - Maria Dunca a recunoscut că a avut parte de sprijin atât moral, cât și financiar din partea familiei pentru a ține restaurantul pe linia de plutire:

„Pasiunea culinară, alături de o dorință intrinsecă pentru excelență au fost ceea ce ne-a călăuzit dintotdeauna și ne-a motivat permanent să devenim o versiune și mai bună a nouă înșine. Pe lângă toate acestea aș adăuga faptul că nu facem nici cel mai mic compromis în ceea ce privește calitatea materiei prime sau a serviciilor noastre. Acest privilegiu îl datorăm și faptului că Baracca este o afacere de familie, a cărei susținere, atât morală cât și financiară, atunci când nevoia o impune, am primit-o necondiționat și care s-a dovedit a fi o piatră de temelie solidă de-a lungul anilor. (…) Îmi doresc să îmi păstrez energia de până acum, aceleași valori care să ne țină împreună, același respect pentru clientul nostru.”

Maria Dunca a susținut că nu dorește să facă compromisuri în ceea ce privește conceptul restaurantului, motiv pentru care Baracca nu va face niciodată livrări la domiciliu și nu va adopta modalitățile digitale de rezervare, deoarece „interacțiunea directă cu clientul, posibilitatea pe care o ai să îi răspunzi la toate întrebările ținând cont chiar și de tonul vocii lui, încă fac o diferență uriașă pentru noi”.

Investiție de milioane de euro – au cumpărat clădirea și o fermă de 70 de hectare

Vestea închiderii restaurantului Baracca este cu atât mai șocantă cu cât, în 2023, în interviul citat, Maria Dunca a susținut că s-au făcut investiții de milioane de euro pentru a menține continuitatea restaurantului:

„În ultimul an, întreaga industrie a trecut prin multe schimbări, care nu se opresc aici și care proiectează pentru noi toți un viitor plin de provocări. Restaurantul nostru funcționează într-o clădire istorică din centrul orașului Cluj Napoca, chiria fiind acel cost fix, care mai ales în perioadele dificile – cum a fost anul 2021, a creat o presiune financiară asupra noastră. Datorită angajamentului față de oaspeții noștri în a le oferi de fiecare dată o experiență deosebită, am luat decizia, alături de un investitor privat, să achiziționăm clădirea, atât pentru a asigura continuitate în ceea ce facem cât și pentru a ne extinde portofoliul de servicii HoReCa”.

Clădirea care găzduiește restaurantul se află în centrul Clujului, pe strada Napoca, iar prețul unui asemenea imobil este extrem de mare.

Antreprenoarea a anunțat că se lucrează la un concept, respectiv la un plan de renovare a clădirii și la o forma/formulă nouă cât mai curând.

„De asemenea, în aceeași structură investițională am achiziționat recent o fermă agricolă de 70 hectare în vecinătatea imediată a orașului Cluj. Pe lângă transformarea acesteia în furnizorul nostru bio de legume, fructe și carne, intenționăm dezvoltarea unui village ecologic care să îmbine într-un mod armonios conceptul farm-to-table cu servicii hoteliere premium, într-o ambianță autohtonă transilvăneană.”