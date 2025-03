Românul speriat de animalul cumpărat on-line: „Când îi dau drumul, intră în casă și ne mușcă continuu. Dărâmă și trântește tot”

Site-urile de vânzări on-line au un public numeros, însă mulți români nu au educația necesară pentru astfel de afaceri, arată experiențele relatate de românii nemulțumiți de modul în care au decurs tranzacțiile.

Vânzările on-line au crescut exponențial în ultimii ani în România, iar site-urile de tip „piață” în care românii pun la vânzare bunuri sunt populare. Numeroși români au povestit experiențele stranii prin care au trecut în acest tip de comerț on-line.

Unul dintre ei a relatat că și-a dorit un animal de companie, însă a primit un animal sălbatic, de care a ajuns să se teamă.

„Am cumpărat un dihor de pe un site de vânzări și s-a dovedit a fi jder. Acum că a mai crescut a devenit foarte agresiv și nu răspunde la certat sau recompense. Veterinarul mi-a spus să mai am răbdare cu el, că o să-i treacă, dar sincer mi se pare prea violent pentru un animal de casă și se vede că este animal sălbatic. Acum îl țin pe balcon, într-o cușcă, dar când îi dau drumul intră în casă și ne mușcă continuu, deci nu am de ales decât să îl țin acolo. Noaptea îl aud cum se trezește și umblă prin tot balconul, trântește și dărâmă tot ce este acolo. În anunț oamenii au scris că vând dihori”, se plângea unul dintre cumpărătorii de pe un astfel de site de vânzări, pe platforma Reddit.

Ulterior, a relatat acesta, a găsit o asociație care se ocupă cu protejarea animalelor sălbatice, care l-a preluat și l-a asigurat că va fi eliberat în natură.

Români dezamăgiți de interacțiunea cu clienții lor

Alți români se plâng că au fost înșelați de cumpărători. Unul dintre ei spune că a fost vizitat de un escroc după ce a pus în vânzare un telefon.

„Unii te sună și îți spun că se grăbesc și pot veni în zece minute la tine. Au tot felul de texte, că e copilul la școală, că au dificultăți financiare, îți spun asta pentru că vor să negocieze la preț. Se uită la telefon, îți dau banii pe el, apoi se fac că regretă și se răzgândesc. Îți cer banii înapoi, dar îți returnează, dacă nu ești atent, un telefon fals îl locul celui al tău”, a povestit acesta.

Un alt român spune că a încercat să vândă un breloc, dar a fost înșelat cu un lucru mărunt.

„Omul care m-a sunat a vrut, pe lângă breloc, și un sticker cadou. Le-am pus pe ambele într-un pachet. Am primit apoi notificarea că a refuzat pachetul. Când l-am primit acasă, am observat că lipsea stickerul. I-am scris clientului acest lucru și mi-a spus că s-a răzgândit, dar stickerul era totuși cadou, nu?”

Unii români spun că după ce s-au întâlnit cu clienții pentru a le da bunurile vândute, aceștia le-au spus că le oferă mai puțini bani decât s-au înțeles la început, la telefon.

„Am vândut o tabletă cu 300 de lei, pe care o cumpărasem cu 450 de lei. M-a sunat unul și mi-a spus să scot anunțul că o cumpără el repede, la prețul afișat. Am zis, super, este chiar ușor. Când ne-am întâlnit, i-am adus tableta cu toate accesoriile. Era ca nouă. Omul a scos banii repede, mi i-a pus în mână cu 30 de lei mai puțin, spunându-mi că atâta are la el. Am acceptat fără să îmi dau seama pe moment că voia să mă înșele”, povestește unul dintre aceștia.

Lipsa de seriozitatea, reclamată de numeroși români

Un alt român se declară și el dezamăgit de atitudinea multor cumpărători. Fiecare își urmărește propriul interes și, adesea, oamenii recurg la minciuni pentru a-și crea avantaje.



„Am vrut să vând un telefon și am primit mesaje dacă vreau la schimb lemne de foc. Apoi am găsit unii care voiau să negocieze 30 - 50 la sută din prețul menționat. Alții au încercat să găsească tot felul de defecte produsului, ca să nu dea banii ceruți. Apoi sunt cei cu care vorbești de un preț, iar când te întâlnești cu ei spun că nu au toți banii la ei. Cu unul m-am înțeles la telefon, dar când ne-am întâlnit mi-a spus că are cu 100 de lei mai puțin la el, pentru că vrea să ia telefonul pentru un copil sărman și dacă tot am venit, să i-l dau așa”, a povestit acesta.

Modul în care se încheie conversațiile între vânzători și clienți se numără printre lucrurile cele mai enervante semnalate de utilizatorii site-urilor de vânzări.

„Mă sună și mă anunță că vor să treacă să ia obiectul și apoi nu mai dau de ei. Sau întreabă dacă prețul este negociabil, dar după ce le răspund Da, nu mai zic nimic. În general cine este interesat sună, dar marea lor majoritate cei care îmi scriu, nu cumpără. Pun foarte multe întrebări, începând cu clasica: mai este valabil? Apoi, deși eu le răspund că este, nu mai zic nimic. Alții continuă conversația cu tot felul de întrebări inutile sau care își au răspunsul chiar în textul anunțului”, scrie un român.

Un alt vânzător a povestit că a încercat să vândă rame de tablouri, iar clientul i-a dat adresa de livrare, însă după ce a predat pachetul curierului, cumpărătorul nu a mai fost de găsit. „Tipul căuta exclusiv să ne piardă vremea și mie și curierului”, crede acesta.

Un alt român, cu experiență în vânzări, le recomandă românilor să nu aibă prea multe așteptări de la cei care se arată interesați de anunțuri și să accepte negocierea prețurilor.

„Totul este negociabil, atunci când se vând produse second-hand. Puneți câțiva lei în plus la fiecare produs, pentru a face reduceri, pentru ca oamenii să aibă satisfacția că au obținut un preț bun”, scrie acesta.

Sfaturi pentru vânzătorii on-line

A vinde înseamnă a ști ce motivează oamenii, informează platforma de marketing Mailchimp. Specialiștii agenției oferă o serie de recomandări celor care vor să își asigure venituri din vânzările on-line. În primul rând, vânzătorii sunt sfătuiți să își identifice publicul țintă.

Începeți cu produsul sau serviciul pe care îl oferiți. Înainte de a intra în legătură cu potențialii clienți, enumerați caracteristicile și beneficiile a ceea ce încercați să vindeți. Detaliați exact modul în care fiecare caracteristică face viața cuiva mai ușoară și apoi identificați cine ar avea această nevoie.

„De exemplu, dacă vindeți căști de biciclete pentru copii, produsul dumneavoastră oferă liniște părinților. Acei părinți sunt piața țintă. Probabil că au peste 30 sau 40 de ani și își doresc căști care au cote mari de siguranță și sunt suficient de cool încât copiii lor le vor purta”, arată Mailchimp.

Identificați potențialii cumpărători. Cu cât puteți obține mai multe detalii despre clientul țintă, cu atât mai bine. Odată ce aveți o idee de bază despre cine vă va cumpăra produsul, descrieți-le cât mai detaliat posibil.

„Gândiți-vă în termeni demografici - măsurabili, faptici care definesc oamenii în grupuri. De asemenea, identificați caracteristicile „psihografice” ale publicului dumneavoastră. Acestea sunt caracteristici mentale și emoționale, cum ar fi valorile, alegerile de stil de viață, interesele personale și atitudinile. Pentru fiecare caracteristică pe care o identificați, luați în considerare ce puncte de vânzare ale produsului sau serviciului dumneavoastră se potrivesc cu aceasta. Adunați toate aceste informații într-un profil de cumpărător. Profilele cumpărătorilor sunt, în esență, schițe de caractere ale clientului țintă și funcționează”, arată specialiștii

Luați în considerare cumpărătorii dumneavoastră existenți.

„Dacă sunteți deja în afaceri, întrebați-vă ce au în comun clienții actuali. Ce produse sunt cele mai populare? Când cumpără? Dacă afacerea dumneavoastră are o prezență online, puteți explora analize pentru a găsi răspunsuri la aceste întrebări”, arată specialiștii în vânzări.

Faceți cercetări înainte de a începe vânzările. Oamenii cumpără ceva doar dacă cred că vor sau au nevoie, arată site-ul agenției de marketing. Cheia pentru a vinde oricărei audiențe este să înveți ce prețuiește publicul tău și apoi să-ți ajustezi argumentele de vânzare pentru a se potrivi acestora.

Un ajutor îl pot oferi rețelele sociale, dar și cercetarea on-line.

„Căutați publicații în care oamenii discută despre marketing, alte companii care vând pe piața țintă și cum o fac, recenzii despre produsele și serviciile concurenților dumneavoastră, rezultatele Google pentru „date demografice ale cumpărătorilor X”. Aceste căutări vă vor oferi suficiente informații pentru a începe cu unele vânzări direcționate”, informează site-ul.

Reguli de vânzare a produselor second-hand

Când sunt puse în vânzare on-line produse second-hand, autoritățile de reglementare a siguranței produselor de consum și specialiștii în vânzări recomandă celor care vând să ofere cumpărătorilor cât mai multe informații, astfel încât aceștia să poată face achiziții în cunoștință de cauză, informează .

De asemenea, le recomandă să înțeleagă responsabilitățile față de consumatori în calitate de vânzători. Trebuie să verifice dacă produsul este sigur și dacă respectă normele de siguranță, consumatorii având dreptul să știe dacă ceea ce cumpără sunt lucruri de o calitate acceptabilă, sigură, dacă sunt durabile și fără defecte.

Vânzătorii sunt sfătuiți să ofere informații exacte și veridice ale produsului, astfel încât acestea să se potrivească descrierii și scopului pentru care este achiziționat. Ele includ informații despre prețuri, imagini și descrieri clare a ceea ce vindeți, inclusiv în ce privește defectele și uzurile produselor, informații privind siguranța produsului, respectarea standardelor obligatorii de siguranță, precum și valoarea, beneficiile, calitățile sau performanțele lor.

De asemenea, cei care vând trebuie să ofere datele de contact și să păstreze evidențele cu cei cărora le-au vândut produsele. Să se asigure că numele, datele de contact și adresa sunt clar vizibile clienților.