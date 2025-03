Obiceiuri ce-i scot din sărite pe români: „Se urcă pe tine cu căruciorul. Gustă fructe, pipăie legume”

Numeroși români au relatat pe rețelele sociale că au trecut prin situații stânjenitoare în timp ce se aflau la cumpărături în supermarketuri și au fost martorii obiceiurilor deranjante ale altor clienți.

Invitați să relateze despre ce îi deranjează cel mai mult atunci când merg la cumpărături în supermarketuri, numeroși români și-au povestit experiențele neplăcute de care au avut parte, pe rețelele sociale.

Au găsit o mulțime de produse desfăcute

Lista situațiilor stânjenitoare cuprinde nemulțumiri legate de cei care desfac produsele de pe rafturi și apoi le abandonează ori gustă din alimente și băuturi, punându-le apoi la loc, de igiena unor clienți, dar și de comportamentul angajaților magazinelor.

„Într-un supermarket, am vrut să cumpăr rezerve pentru un odorizant de baie. Am vrut să iau o cutie, dar nici bine nu am ridicat-o, că m-am trezit cu toate rezervele peste tot, pe jos. Înaintea mea au fost mai multe persoane „binevoitoare” care au desfăcut ambalajele și le-au lăsat așa pe raft. Este un odorizant la 8 lei, nu am idee la ce se așteaptă oamenii aceștia care deschid cutiile. Înțelegeam așa ceva dacă erau doar una - două cutii deschise, dar dacă erau toate desfăcute. Am văzut ambalaje deschise în mai multe supermarketuri: geluri de duș, șamponuri, creme deschise. Este o regulă nescrisă că dacă să desfaci astfel de produse, doar pentru a le mirosi? Nu poți să le cumperi și atât?”, se întreabă o utilizatoare a platformei Reddit.

Numeroși români și-au amintit la rândul lor situațiile deranjante de la cumpărături, provocate de alți clienți.

„Nu uit sticlele de balsam pe care oamenii le deschid să își bage ei nasul acolo în toate, deodorantele spray probate, am văzut și pastă de dinți deschisă pe rafturi. Unii umblă cu mâinile pe toate fructele și legumele, tot pipăindu-le. Alții rup roșiile de pe ciorchine cu toate că se vând la ciorchine sau mănâncă fructele cu scuza că doar le gustă. Alteori am văzut sticle cu apă sau sucuri desfăcute de cei însetați și lăsate apoi pe rafturi”, scrie un alt român.

Un client se declară nemulțumit de oamenii care gustă dulciurile de la vitrina cu produse de patiserie, iar unii dintre ei se comportă ca și cum acest lucru ar fi normal. Spune că nu ar trebui nici măcar atinse cu mâinile goale, fără mănuși.

„Am văzut pe cineva care a scăpat o chiflă pe jos și a pus-o la loc cu celelalte, în loc să o arunce în coșul unde arunci mănușile. Altul, tot într-un supermarket, a vrut să ia câteva gogoși cu ciocolată, iar una dintre ele a căzut pe jos, deci pe unde au călcat vreo mie de oameni. În loc să o lase măcar acolo, a ridicat-o și a pus-o mai în spate, pe același raft”, povestește altcineva.

Un alt român se declară deranjat de cei care blochează culoarele magazinelor cu căruciorul de cumpărături sau lovesc cu acesta pe cei din fața lor, atunci când se află la casa de marcat.

„Unii oameni se urcă peste tine sau îți suflă în ceafă, când tu încă aștepți să ajungi în fața angajaților de la casă. Se împing în tine ca să avansezi, chiar și când este coadă. Atunci când tu ești grăbit ,vei găsi oameni care se opresc să stea la povești cu casiera, ori care blochează complet culoarul, oprindu-se la povești”, spune un altul.

Certuri în fața supermarketurilor

Alți internauți s-au plâns însă de viteza cu care se mișcă angajații de la casele de marcat ale supermarketurilor.

„Mă zgârie pe creier să îi văd cum se grăbesc de parcă ar fi la Formula 1. Nici măcar nu apuc să bag produsele în traistă, că deja încep să scaneze produsele următorului client”, remarcă acesta.

Un alt român susține că s-a săturat de cei care se bagă în fața lui la coadă, care aleargă și se ceartă care să ajungă primul în față, când este deschisă o casă nouă și cei care se ceartă cu angajații, invocând diverse nemulțumiri ca scumpirea alimentelor sau funcționarea caselor de marcat cu servire proprie.

„La cumpărături, observ o lipsă generală de bun simț, respect și politețe, la o bună parte dintre români”, susține un internaut.

Alți români se plâng că au ajuns implicați fără să vrea în scandaluri, pentru locurile de parcare din fața magazinelor, alteori cu cei care cerșesc aici și, mai nou, în fața aparatelor de returnare a ambalajelor reciclabile.

„Am vrut să las vreo 10 ambalaje, ca să nu mai ocupe locul degeaba în casă. Am ajuns la aparate, din patru, erau doar două funcționale. Erau două cozi, stăteam liniștită la coadă și m-am trezit cu o femeie cu doi saci mari de ambalaje, care s-a băgat în fața mea și a unei bătrâne. M-am enervat și era vizibil, iar ea mi-a trântit un: „Hai, faceți coadă la celelalte două, că poate le repară, c-aici stau eu”. Menționez că la celălalt aparat funcțional erau doi oameni, din grupul ei, a și nu părea că știu cum să folosească aparatul, deoarece o tot chemau pe o doamnă să le ofere ajutor”, își amintește o tânără.