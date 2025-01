Roccio Martinez, o tânără mutată în România din Cuba, a învățat limba română și își declară dragostea pentru țara noastră. Roccio e încântată de ceea ce a găsit aici și demontează un stereotip despre români și europeni.

Roccio a făcut facultatea în România și se simte excelent aici. Acum e și vloggeriță, iar pentru că a reușit să învețe destul de bine limba română o folosește în vlogurile ei. Într-un clip postat recent pe YouTube, tânăra vorbește despre ceea ce îi place cel mai mult în România și își declară dragostea pentru această țară.

„În videoclipul de azi o să vorbim despre lucruri care îmi plac în România. În primul rând, vreau să fac aici o paranteză, să zic ceva. Sunt lucruri care îmi plac mie din experiența mea personală. Nu înseamnă că ceea ce îmi place mie trebuie să fie pe placul tuturor, pentru că voi ați trăit altă realitate și toată lumea are gusturi diferite așa că este ceea ce spun ține de părerea mea personală, nu vreau supărare. Oricum, fiecare persoană este liberă să comenteze ce vrea cu respect. Eu sunt aici să citesc toate comentariile, să vedem cine este de acord cu mine”, a fost introducerea tinerei.

Anotimpurile care o fascinează pe Rocio

Pentru că vine dintr-o țară cu o climă caldă, dar în care nu există nimic altceva decât o vară eternă, Roccio s-a îndrăgostit de anotimpurile de aici. Îi plac deopotrivă primăvara și toamna și admiră modul în care an de an natura se reinventează și face trecere de la iarna cea rece și ostilă la primăvara verde, cu flori și plină de viață.

„Anotimpurile sunt printre lucrurile care apreciez foarte, foarte, foarte mult în România. Cum știți, Cuba este o țară în care practic este vară tot timpul. Știu că sunt foarte multe persoane care sigur vor aprecia această vreme, sunt sigură de acest lucru. Dar când trăiești într-o țară în care nu se vede altceva decât vara, nu se vede o primăvară, nu se vede o toamnă și nici o iarnă (...) Eu am petrecut de foarte multe ori Revelionul cu mânecă scurtă, fără nicio problemă. Este ceva normal având în vedere că este o insulă și este în Caraibe, unde este foarte cald. Este incredibil, e chiar surprinzător pentru mine și nu mi-a venit să cred când am început să trăiesc acest lucru, schimbarea de la iarnă la primăvară. Pentru mine a fost o minune, mă uitam afară și vedeam toți copacii uscați. E incredibil când începe primăvara, te trezești într-o zi și gata, afară sunt flori deja. Totul este plin și nici nu găsești explicație de unde au ieșit când ieri erau uscate. E ceva minunat, trebuie să spun că anotimpurile mele preferate sunt primăvara și toamna”, a spus tânăra.

Îndrăgostită de România profundă

Practic, fiecare zi i se pare diferită și se bucură de ceea ce vede și află nou în România. Și elogiază frumusețile naturii și peisajele patriei sale adoptive:

„Mereu mă simt ca un copilaș, iar după patru ani pot să spun că mă simt așa în continuare pentru că cred că în fiecare zi văd ceva care surprinde. Mă bucur de acest sentiment. Și sper să nu treacă niciodată pentru că îmi place foarte mult să mă bucur de fiecare detaliu, de chestii care poate pentru unii par foarte micuțe. În România superbe sunt peisajele, e frumoasă natura. Aveți toate peisajele de munte. Sunteți o țară foarte, foarte bogată din acest punct de vedere. Aveți munte, aveți mare, nu mai zic toate peisajele. Aveți castele, arhitectura este ceva din altă lume și este o țară care chiar merită descoperită. E păcat că nu este atât de cunoscută peste tot și că lumea preferă să călătorească în alte locuri.”

O fascinează portul popular, costumele specifice fiecărei zone din România și diversitatea de aici. Iar dacă mulți români detestă spiritul românesc, obiceiurile și tradițiile, Rocio le descoperă de la o zi la alta cu candoarea unui copil.

„Trebuie să spun că nu cunosc foarte mult din România. Dar îmi place foarte mult să caut informații, să mă uit să văd ce aveți. Și apreciez foarte mult aici în România că vezi de toate și practic într-o singură țară poți să teduci și vezi toate feluri de peisaje. Este incredibil de frumos în România. E o țară atât de legată de obiceiuri (...) Eu sunt îndrăgostită de ia populară, îmi place extrem de mult fiecare detaliu. Totul e făcut manual cu elemente naturale. Am și văzut că firme de mode foarte cunoscute s-au inspirat în iile populare din România și mi se pare extraordinar (...) Nu-mi venea să cred cât de multă diversitate există și cât de bogată este România în acest aspect. Pe lângă obiceiurile voastre, îmi plac și cultura, tradițiile, mai sunt și sărbătorile. E foarte frumos cum sărbătoriți și cum aveți acest spirit de sărbătoare”, a completat ea.

Apreciază educația din România

Dacă educația și sistemul de învățământ sunt printre cele mai criticate în țară, Rocio Martinez vede lucrurile cu totul altfel.

„În ce privește educația, știu că sigur nu toată lumea va fi de acord cu mine. Știu acest lucru, dar va repet, este din punctul meu de vedere. Și având în vedere ce am trăit eu aici, dar și ce am trăit în Cuba, eu sunt foarte mulțumită de educația din România. Am avut oportunitatea să fac aici o facultate, am avut profesori care au fost chiar excepționali și sunt foarte mulțumită cu educația de aici. Sigur că am observat și că sunt probleme. Adică sunt probleme, dar ca peste tot”, a mai spus tânăra.

Ea spune că a fost surprinsă și de ospitalitatea românilor. Deși europenii au faima unor oameni reci în țara ei, ceea ce a descoperit aici a convins-o că lucrurile nu stau așa.

„Îmi place foarte mult în România și m-a surprins atât de mult ospitalitatea oamenilor. Eu vin din cealaltă parte din, așa cum știți, iar acolo se spune... știți stereotipurile, pentru că toate popoarele au stereotipurile lor. Acolo se spune că în general europenii sunt mult mai reci, mult mai distanți. Și că sunt oameni foarte independenți, oameni pe care nu îi interesează nimeni. Eu am venit din România și părerea mea este că România nu are nicio legătură cu acest stereotip. Nu știu cum e în restul Europei, dar în România nu e cazul. De când am venit aici m-am simțit atât de bine primită! Oamenii au fost interesați să vorbească cu mine, iar dacă am nevoie de ajutor m-au ajutat, iar unii încercau să vorbească limba spaniolă ca să mă facă să mă simt bine”, a adăugat ea.

Mai mult, în opinia tinerei, românii seamănă destul de mult cu cubanezii în multe privințe.

„Mie îmi place să interacționez cu lumea, să vorbesc, să ajut dacă pot. Și aici chiar am observat că este un popor foarte, foarte apropiat la obiceiurile din țara mea. Și ospitalitatea oamenilor de aici este ceva din altă lume, este ceva care chiar a rupt stereotipurile care le aveam eu despre europeni”, e părerea sa.

Elogiu democrației

Rocio vine dintr-o țară care nu s-a scuturat încă de trecutul ei comunist, astfel că democrația din România i se pare extraordinară.

„Apreciez și libertatea de a mă exprima, libertate de a trăi sigur, dar și libertatea de a trăi cu un loc de muncă sigur. Libertatea de a susține o familie, libertatea să te duci la un magazin unde să găsești tot ce ai nevoie fără nicio problemă, libertatea să te duci la spital chiar dacă poate spitalele de aici nu sunt în cele mai bune condiții în comparație cu alte țări europene, dar ai această siguranțăcă o să găsești un tratament de bază sau o să ai medicamentele de bază”, a mai spus Rocio Martinez.