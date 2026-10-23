 Reparăm electrocasnicele vechi sau cumpărăm altele noi? Cum ne dăm seama ce variantă ne costă mai puțin | adevarul.ro
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Reparăm electrocasnicele vechi sau cumpărăm altele noi? Cum ne dăm seama ce variantă ne costă mai puțin

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Repararea unui electrocasnic poate ajunge să coste aproape cât înlocuirea lui, mai ales dacă aparatul este vechi, iar piesele de schimb sunt greu de găsit. În cazul frigiderelor și al mașinilor de spălat, decizia trebuie să țină cont nu doar de costul intervenției, ci și de consumul de energie și de durata de viață rămasă a aparatului. În plus, tehnologiile moderne și ritmul rapid în care apar modele noi fac reparațiile tot mai dificile. Când merită să investim într-un aparat nou și în ce situații este mai avantajos să îl reparăm pe cel vechi?

femeie langa o masina de spalat
Repararea unui electrocasnic poate ajunge să coste aproape cât achiziționarea unuia nou. Foto: Pixabay

De ce electrocasnicele moderne sunt tot mai greu de reparat

„În momentul în care tehnologia avansează, iar clienții își doresc produse mai eficiente, mai moderne, cu mai multe opțiuni, care să ocupe cât mai puțin loc și care să fie și convenabile ca preț, producătorii ajung să creeze produse care nu mai pot fi reparate”, declară pentru „Adevărul” Adrian Asoltanie, expert în educație financiară.

Acesta explică faptul că aparatele moderne sunt construite cu tot mai multe componente electronice, senzori și circuite integrate, ceea ce complică intervențiile tehnice. În plus, lansarea frecventă a unor modele noi și dificultățile de aprovizionare cu piese de schimb pot face ca repararea unui electrocasnic să devină mai costisitoare sau chiar imposibilă.

„Toate lucrurile sunt extrem de sofisticate, cu senzori, cu plăcuțe de bază, cu cipuri, cu componente electronice foarte sofisticate, care pur și simplu nu pot fi reparate de omul obișnuit sau chiar de meșteri din domeniul respectiv”, spune el.

Când merită să investești într-un aparat nou

Consumul de energie este unul dintre factorii de care trebuie să ținem cont atunci când alegem între repararea unui electrocasnic și înlocuirea lui. În cazul frigiderelor, care funcționează permanent, un aparat nou, mai eficient energetic, poate reduce cheltuielile cu electricitatea. Economiile obținute în timp trebuie însă raportate la prețul de achiziție al noului aparat.

Adrian Asoltanie atrage atenția și asupra influenței publicității, care pune accent pe funcțiile spectaculoase ale noilor generații de electrocasnice: „Astea intră mai degrabă în zona de marketing, după părerea mea, dar de asemenea pot înclina balanța mai degrabă către un produs mai nou”, spune specialistul, referindu-se la funcțiile promovate prin inteligență artificială sau tehnologii prezentate drept al șaselea simț al aparatelor.

Înainte de înlocuirea aparatelor, consumatorul ar trebui să compare costul total al reparației cu prețul unui produs nou, ținând cont și de durata de utilizare estimată. Dacă aparatul este relativ nou, piesele sunt disponibile și defecțiunea poate fi remediată la un cost rezonabil, repararea poate fi mai avantajoasă. În schimb, defecțiunile repetate și intervențiile costisitoare pot justifica înlocuirea.

De ce un produs ieftin poate ajunge să coste mai mult

Prețul de achiziție nu spune întotdeauna cât va costa un aparat pe parcursul utilizării sale. Unele produse ieftine sunt cumpărate chiar cu așteptarea că, odată defectate, vor fi înlocuite.

„Te aștepți să se strice pentru că ai dat puțin pe el și ești pregătit mai degrabă să-l înlocuiești decât să încerci să repari produsul respectiv”, explică Adrian Asoltanie.

La polul opus, anumite echipamente profesionale și produse din gamele superioare sunt proiectate astfel încât componentele să poată fi înlocuite separat.

„În general, produsele din gama mai premium vor avea această opțiune de reparare. Vor fi gândite din start cu această posibilitate de service, de piese de schimb și, de asemenea, produsele profesionale, cele care sunt folosite de profesioniști în construcții sau în alte domenii”, este de părere specialistul. 

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Totuși, un preț mai mare nu garantează automat o durată de viață mai lungă. Disponibilitatea pieselor, garanția și posibilitatea de service trebuie verificate pentru fiecare model.

Cât de mult contează durata de viață a produsului

Specialistul vorbește și despre schimbarea așteptărilor consumatorilor, într-o piață în care apar permanent generații noi de produse.

„De ce să folosești materiale de cea mai bună calitate când comportamentul consumatorului îți spune că își schimbă telefonul la 2 ani de zile sau la 3 ani?”, întreabă acesta.

De asemenea, Adrian Asoltanie amintește și de conceptul de uzură planificată, prin care durata de utilizare a produselor poate fi influențată de deciziile de proiectare și de materialele folosite. Acest lucru nu înseamnă însă că orice aparat defect a fost construit intenționat să se strice.

Pentru cumpărător, calculul începe cu un diagnostic și un deviz de reparație. La acestea se adaugă vechimea aparatului, consumul de energie și riscul altor defecțiuni. Înainte de a plăti, merită verificat și dacă produsul beneficiază încă de garanție.

Decizia cea mai avantajoasă nu este neapărat cea care presupune cea mai mică plată imediată, ci aceea care permite folosirea aparatului în condiții bune, la un cost total cât mai redus.

Cât costă reparațiile în Europa și ce se schimbă pentru consumatori

Costul ridicat al reparațiilor îi determină pe mulți europeni să renunțe la electrocasnicele defecte și să cumpere altele noi. Potrivit unei analize publicate de Euronews pe 8 septembrie 2026, rata de reparare a aparatelor defecte este de numai 18% în Franța și 15% în Belgia. Publicația prezintă și exemplul unei mașini de spălat a cărei reparație costă 280 de euro, sumă pentru care poate fi cumpărat un aparat nou.

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Problema nu se limitează la electrocasnicele mari. O verificare realizată în iunie 2026 de organizația europeană a consumatorilor BEUC, în șase țări din Uniunea Europeană, a identificat o baterie de schimb pentru un aspirator fără fir care costa 281 de euro, echivalentul a 56% din prețul inițial al aparatului. În cazul unor telefoane din gamele superioare, ecranele de schimb depășeau 400 de euro, fără manoperă și transport.

Potrivit unui sondaj european din 2025, citat de Euronews, 61% dintre consumatorii care au renunțat la repararea unui produs după expirarea garanției au invocat costul prea mare. Un studiu realizat în Franța de agenția ADEME arată că oamenii tind să aleagă repararea atunci când aceasta nu depășește 20–30% din prețul inițial al produsului. Procentul reflectă comportamentul consumatorilor, nu un prag universal de la care o reparație devine nerentabilă.

Uniunea Europeană încearcă să încurajeze repararea produselor printr-o directivă pe care statele membre trebuiau să o transpună și să o aplice începând cu 31 iulie 2026. Noile reguli obligă producătorii anumitor categorii de bunuri să ofere servicii de reparații într-un termen rezonabil și la prețuri rezonabile. De asemenea, atunci când consumatorul alege repararea în locul înlocuirii unui produs în cadrul garanției legale, beneficiază de prelungirea acesteia cu 12 luni.

Aplicarea măsurilor nu este însă uniformă. Potrivit Euronews, în septembrie 2026 doar zece state membre respectaseră termenul de transpunere a directivei, România nefiind printre acestea. În plus, legislația europeană nu stabilește un plafon concret pentru costul reparațiilor, astfel că interpretarea noțiunii de „preț rezonabil” rămâne o provocare.

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