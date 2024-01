Regula celor trei P care te ajută să-ți atingi visurile. Țelurile propuse pentru Noul An îți setează mintea pentru progres

Pășim în noul an cu gânduri bune și cu obiective mărețe. Cum facem să le și transpunem în fapt este tot la îndemâna noastră. Un psiholog ne dezvăluie cum ar trebui să arate planul fiecăruia dintre noi, astfel încât să poată fi și pus în practică.

Psihologul Camelia Tița ne vorbește despre „scrisoarea magică”, acea listă de obiective pe care să ni le trasăm pentru anul care de-abia începe, după ce am făcut bilanțul anului care s-a încheiat.

Regula celor trei P

Atunci când ne gândim planul pentru anul care de-abia începe vom avea grijă să ne setăm obiective pentru fiecare domeniu important al vieții: profesional, familie, relații, dezvoltare personală, spiritualitate, financiar, relaxare. Pentru fiecare dintre acestea ne putem stabili obiective pe care ne propunem să le atingem în 2024.

Cheia este însă tocmai în modul cum formulăm aceste obiective, dezvăluie psihologul.

„Despre aceste obiective mai zicem noi că sunt visuri înzestrate cu aripi. Adică ne dau o direcție, ne setează mental, ne programează, ne motivează, ne mobilizează și ne crează o hartă pe care să ne orientăm în viața noastră în anul care începe”, spune psihologul.

Prezent, personal, pozitiv

Obiectivele trebuie să fie realiste, în primul rând, și să le putem măsura.

„Există o regulă, regula celor trei P: să le formulăm la timpul prezent, să le formulăm la modul personal (îmi stabilesc obiective pentru mine, nu pentru vecina sau pentru soțul) și în termeni pozitivi – fără negație, fără NU”, explică psihologa Camelia Tița.

Un alt ingredient al succesului stă în organizare și în cum vom reuși să nu ne risipim energia încercând să facem multe lucruri, fără a putea să acordăm fiecăruia timpul necesar.

„Putem să ne stabilim două-trei obiective pentru fiecare domeniu, nu să alergăm după nu știu câți iepuri. Ar fi cu precădere câteva esențiale și, făcând pași mici în direcția realizării, sigur că ele se împletesc, nu le iau pe rând să le realizez. Ele cumva ne setează o direcție”, mai spune psihologul.

Greșim, în schimb, atunci când alergăm pe multiple planuri.

„Sunt oameni care se duc și colo, și colo, și colo, fac de toate, dar se risipesc și nu realizează nimic de fapt. «Hai, că o ieși de colo ceva, de colo ceva...». Păi, nu are cum să iasă, pentru că îți risipești energia, nu acorzi timpul necesar fiecărui segment să dea roade și atunci alergi ca un zănatic, fără să ai sentimentul împlinirii. Și asta te demotivează, îți dă o stare negativă și sigur că n-o să ai rezultate. Obiectivele te mobilizează, îți dau o direcție și nu te lasă să o iei pe arătură”, mai spune Tița.

Dacă ne setăm obiective mult peste puterile noastre, de obicei doar pentru că privim „peste gard” și, spune psihologul, „ni se pare că iarba vecinului este mai verde”, vom aduna frustrare, gânduri negative, ne vom simți neîmpliniți.

Or, mai ales acum, la început de an, ar trebui să fim în primul rând recunoscători pentru ce am reușit.

„Să ne uităm mai mult la ce avem, să fim mai recunoscători, mai mulțumitori, să ne întoarcem privirea mai mult de la ce nu avem. Să privim partea plină a paharului, cum am zice noi, pentru că asta ne lipsește nouă. Ne comparăm mult cu ceilalți. (...) Știți cum văd oamenii? «Iarba vecinului e mai verde întotdeauna». Adică ce are vecinul e mai bun întotdeauna decât ce am eu. Din această percepție total eronată – pentru că eu nu știu ce e cu adevărat în ograda vecinului – apare nefericirea. Poate eu sunt mult deasupra și doar văd lucrurile distorsionat”, încheie psihologul.