Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România. Ce meserii sunt tot mai căutate

Persoanele care își caută loc de muncă au la dispoziție peste 30.000 de oferte la nivel național, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Zeci de mii de locuri de muncă sunt disponibile în România. Foto: Profimedia

Potrivit ANOFM, în evidențele agenției sunt înregistrate 30.677 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe oferte sunt pentru conducători auto de transport rutier, pentru care sunt disponibile 3.625 de posturi. Urmează lucrătorii comerciali, cu 1.611 locuri de muncă, manipulanții de mărfuri, cu 1.388 de posturi, și muncitorii necalificați în domeniul demolărilor și al lucrărilor de finisaje, pentru care sunt disponibile 1.346 de locuri.

Angajatorii mai caută agenți de securitate, pentru care sunt disponibile 1.140 de posturi, muncitori necalificați la asamblarea și montarea pieselor (994), curieri (993), muncitori necalificați la spargerea și tăierea materialelor de construcții (655), montatori de subansamble (638) și agenți de curățenie pentru clădiri și mijloace de transport (552).

Ce locuri de muncă sunt disponibile în funcție de studii

O parte din posturile vacante se adresează persoanelor cu studii superioare. ANOFM anunță 1.992 de astfel de locuri de muncă, pentru ocupații precum inginer, manager, economist, medic sau specialist în diferite domenii de activitate.

Pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale sunt disponibile 5.991 de posturi, printre care cele de agent de securitate, asistent medical generalist, agent de vânzări și agent de servicii pentru clienți. Alte 6.468 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor cu studii profesionale, angajatorii căutând printre altele, șoferi, sudori, lucrători comerciali, operatori la mașini-unelte cu comandă numerică și lăcătuși mecanici.

Cele mai multe oferte sunt pentru persoanele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale: 16.296 de locuri de muncă. În această categorie se regăsesc posturi de manipulant de mărfuri, curier și muncitor necalificat în construcții sau în activități de asamblare.

Joburi disponibile și în străinătate, prin rețeaua EURES

Pe lângă ofertele din România, persoanele interesate să lucreze în străinătate pot consulta și posturile disponibile prin rețeaua EURES România. Potrivit comunicatului ANOFM din 21 octombrie, angajatorii din Spațiul Economic European oferă 84 de locuri de muncă vacante.

Cele mai multe sunt din Norvegia, unde sunt disponibile 45 de posturi pentru lucrători în producție, în domeniul prelucrării somonului. În Republica Cehă sunt oferite 20 de locuri de muncă pentru operatori pe linia de producție și muncitori la asamblarea echipamentelor mecanice, iar în Olanda sunt disponibile 10 posturi de inspector veterinar.

Lista mai cuprinde patru locuri de muncă pentru lucrători agricoli în livezi, în Franța, un post de mecanic de atelier în Danemarca și un post de manager de mentenanță în Spania.

România, pe ultimul loc în UE la rata locurilor de muncă vacante

Deși angajatorii au declarat zeci de mii de posturi disponibile la nivel național, România are cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din Uniunea Eruopeană. Potrivit datelor Eurostat pentru trimestrul al doilea din 2026, indicatorul a fost de 0,5% în România față de 2% la nivelul Uniunii Europene și 2,1% în zona euro. Cele mai ridicate rate au fost înregistrate în Țările de Jos (4,1%), Belgia (3,3%) și Malta (3,1%).

Persoanele interesate pot consulta ofertele din România pe site-ul ANOFM, în secțiunea „Locuri de muncă vacante”, iar pentru posturile din străinătate pot accesa ANOFM EURES. Datele privind locurile de muncă disponibile sunt actualizate în timp real, în funcție de ofertele declarate de angajatori, de valabilitatea acestora și de repartițiile emise pentru ocuparea posturilor.