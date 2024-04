Paștele în diaspora: ce tradiții respectă și la care renunță românii plecați în străinătate

Paștele catolic a fost în 31 martie, iar sărbătoarea ortodoxă va fi în 5 mai. Românii stabiliți în Vest vor avea un weekend ca oricare altul din punct de vedere al serviciului, dar vor sărbători.

Anul acesta, catolicii și protestanții au sărbătorit Paștele în ultima duminică din luna martie, în timp ce pentru ortodocși cea mai mare sărbătoare creștină abia urmează, în prima duminică din luna mai. Rareori diferența este atât de mare, ea fiind, de obicei, de o săptămână, iar uneori cele două biserici sărbătoresc Paștele chiar în aceeași zi.

În țară, românii au simțit mai puțin diferența, cu excepția Transilvaniei, unde numărul de creștini catolici este mai mare. Mult mai pregnant resimt faptul că Paștele se sărbătorește în duminici diferite românii din diaspora. Aceasta și pentru că românii nici măcar nu au zi liberă.

„Eu conduc o firmă în Terni, un oraș în apropiere de Roma. Aici avem trei magazine românești, chiar dacă e un oraș mic. De obicei nu cumpărăm produse gata de mâncat. Prefer să le fac în casă, așa cum am învățat de la mama și de la bunica. Avem chiar un prieten care are cuptor cu lemne, dar nu am timp în fiecare an să fac cozonacii în cuptorul cu lemne. De obicei îi facem acasă, pentru că facem sarmale, ouă roșii, drob, pască, tot ce făceam și în România. Săptămâna asta trag mai tare, poate reușesc să termin totul mai devreme, ca vineri să mă ocup de copt. După aceea, vom merge sâmbătă noaptea la biserică, la Slujba de Înviere, iar duminica o petrecem acasă, pentru că luni trebuie să fim înapoi, la muncă”, spune Mihaela, o sighișoreancă stabilită cu familia de mai mulți ani în Italia.

În Italia, magazinele cu produse din România nu sunt deloc o raritate. Aproape că nu există oraș în care să nu fie măcar un magazin de unde conaționalii să poată cumpăra oricând produse cu care au crescut. Mai ales de sărbători, românii își amintesc de casă și cumpără mai multe asemenea produse.

„Avem cozonaci de la o firmă din România, prăjituri tradiționale, ouă vopsite. Am reușit să facem rost de ouă albe, care se vopsesc foarte frumos și foarte rapid. Frigiderul e plin și zilele acestea aducem drobul, ca să fie proaspăt. Se pot face comenzi online pentru cozonac proaspăt și pentru pască. Încercăm să aducem cât mai multe la magazinele din Perugia și Bastia pentru toți românii”, spune nea Ion, patronul magazinului românesc din capitala Umbriei.

Dacă în țară Vinerea Mare și a doua zi de Paște sunt libere, în Europa de Vest acestea sunt zile obișnuite de muncă, astfel că românii trebuie să se organizeze mult mai bine, iar după o singură zi în care sărbătoresc, trebuie să fie apți de muncă încă de luni dimineața.

Astfel, obiceiul stropitului, întâlnit în special în Ardeal, nu mai poate fi respectat, din moment ce este o zi de muncă.