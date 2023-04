Paștele catolic, tradiții și obiceiuri. Care este cea mai cunoscută datină

Deși Paștele Catolic este sărbătorit la dată diferită față de cel Ortodox, tradițiile se aseamănă destul de mult. Sărbătoarea nu are o dată fixă, însă se celebrează anual primăvara. În acest an, Paștele catolic are loc duminică, 9 aprilie, cu o săptămâna înaintea celui ortodox.

Paştele este o sărbătoare a cărei dată este variabilă.Aceasta se calculează după o regulă a Sinodului Ecumenic de la Niceea, în anul 325. Astfel, s-a stabilit ca Paştele să fie serbat întotdeauna duminica. Această duminică va fi imediat următoare lunii pline de după echinocţiul de primăvară. Când data Paştelui iudaic (adica 14 Nisan) cade duminica, Paştele creştin va fi serbat duminica următoare, pentru a nu fi serbat la aceeaşi dată cu cel iudaic, dar nici înaintea acestuia.

Anul 2017 a fost ultimul an când Paștele catolic și cel ortodox au căzut în aceeași zi. Paştele este sărbătorit, în fiecare an, în duminica imediat următoare lunii pline de după echinocțiul de primăvară.

Diferenţa dintre Paştele ortodox şi cel catolic este dată de faptul că Biserica Catolică se raportează la echinocţiul de primăvară după calendarul gregorian, în timp ce Biserica Ortodoxă calculează acelaşi eveniment astronomic după calendarul iulian. Există astfel şi ani în care sărbătorile pică în aceeaşi zi, dar şi ani în care decalajul este mai mare de o săptămână. Românii au liber în prima şi a doua zi de Paşte, dar şi în Vinerea Mare.

Cele mai importante tradiții din noaptea de Înviere

Printre cele mai importante tradiții din noaptea de Înviere se regăsesc binecuvântarea focului, aprinderea lumânării pascale şi a celorlalte lumânări, cântările adresate lui Iisus Hristos, lecturile din Vechiul Testament, proclamarea evangheliei Învierii și împărtăşirea credincioşilor. În noaptea de Înviere la catolici are loc celebrarea solemnă a Vigiliei Pascale, prin care se exprimă trecerea de la moarte şi păcat la viaţa nouă în Isus Hristos Înviat.

În duminica Paştelui, Papa Francisc va rosti, în Piaţa Sfântul Petru, de la Vatican, în faţa a mii de credincioşi, în zeci de limbi tradiţionalul mesaj de Paşte şi binecuvântarea „urbi et orbi”. Alte tradiții nu au însă nicio legătură cu cele religioase, cum ar fi „vânătoarea de ouă” în grădini sau case.

Postul se ține evitând preparatele din carne

Înainte de sărbătoarea Paștelui, catolicii țin post timp de 4- 5 săptămâni. Acesta este diferit față de cel ortodox, întrucât presupune doar evitarea preparatelor din carne.

În dimineața Paștelui, înainte de micul dejun, toţi membrii familiei se spală pe faţă cu apa în care a fost pus un ou roşu şi un ban – simbolurile sănătăţii şi ale belşugului.

Un obicei ce se practică în ziua Paștelui la catolici este dăruirea și ciocnitul ouălelor. În Vinerea Mare, toți credincioșii aduc acasă, de la biserică, o crenguță de măslin. În Geneză, în Biblie, când apele potopului s-au retras, porumbelul s-a întors purtând în cioc o frunză de măslin. Acest copac a devenit simbolul păcii, iar porumbelul este reprezentarea păcii și a împăcării. Fructul său a fost emblema prosperității, a binecuvântării divine, a frumuseții, a puterii.

Oul reprezintă viața și renașterea

Felul lor tradițional de mâncare pentru masa de Paște este tot mielul, iar preparatele tradiționale nu diferă față de masa de paște a creștinilor ortodocși. În schimb, în unele regiuni de pe masa de Paște regăsim biscuiți care învelesc un întreg ou. Oul reprezintă viața și renașterea, iar învelirea lui reprezintă coroana.

Cea mai cunoscută tradiție catolică de la noi din țară este stropitul. Acest obicei provine din Germania, iar la început, stropitul se făcea doar cu apă. În prezent este folosit și parfumul.

Se spune că stropitul cu apă simbolizează purificarea. Iar pentru că apa provine din fântâni, ulterior a apărut și împodobitul cu ouă a fântânilor din satele populate de catolici.

În ce zile nu poate fi prăznuită Învierea Domnului

Paștele este sărbătoarea în care prăznuim "omorârea morții, sfărâmarea iadului și începătura altei vieți veșnice și săltând îl lăudăm pe Mântuitorul, pe cel unul binecuvântat și preamărit, Dumnezeul părinților noștri". Pentru ca acest lucru să se întâmple cu adevărat, trebuie să rostim "Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le".

Paștele poate fi prăznuit în fiecare duminică, cu câteva excepții: în duminica Rusaliilor, pentru că atunci se sărbătorește pogorârea Duhului Sfânt, în Duminica Floriilor, pentru că atunci este intrarea în Ierusalim și altă excepție este atunci când cade o mare sărbătore, precum Schimbarea la față, Ziua Crucii, Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, Botezul Domnului Hristos.