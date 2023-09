Până unde ar fi gata să meargă tinerii pentru un ban. „Ei profită că ne lăsăm copiii să fie exploatați”

Tot mai mulți adolescenți români caută soluții pentru a câștiga bani, iar unii dintre ei și-ar dori locuri de muncă cu program redus, pentru a nu abandona studiile.

Ani la rând românii au ascultat povești despre cum muncesc tinerii în Vest, încă din liceu, dar și despre modul în care chiar oamenii de afaceri prosperi își trimiteau copiii să muncească, pentru a ajunge să cunoască valoarea banului.

Azi, la mai bine de trei decenii de la Revoluție, tot mai mulți tineri români au înțeles că banii nu vin fără efort și caută soluții pentru a-i câștiga cinstit. Numai că, spun mulți dintre ei, nu prea există astfel de oportunități în România, iar banii pe care îi poate câștiga un adolescent sunt de regulă foarte puțini.

Un tânăr de 16 ani s-a decis să facă ceva pentru a câștiga bani, iar pentru că soluțiile se lasă așteptate, a apelat la grupul de Facebook Buget de Familie, unde a postat un mesaj.

„Bună seara, am 16 ani și aș vrea să încep să-mi fac proprii mei bani și nu știu de unde să încep. Nu mă pot angaja undeva momentan. Aveți vreun sfat?”, a întrebat adolescentul.

100 de lei pentru fiecare noapte de muncă

„Am auzit că magazine gen Zara angajează tineri noaptea să le aranjeze hainele. Are fii-meu un coleg care a zis că-i dau 100 pe noapte”, a răspuns cineva. Răspunsul ei a provocat o adevărată dezbatere între membrii grupului. „100 lei pe noapte mi se pare o bătaie de joc, eu nu aș lăsa copilul meu și nici eu nu aș merge pe banii ăștia”, a intervenit o altă mamă.

„100 ron pe noapte în mână este un salariu minim pe economie și este o remunerație ok”, a parat administratorul grupului.

„Nu uitați că orele de noapte se plătesc extra cu 25% și ei profită pentru că noi ne lăsăm copiii să fie exploatați pentru aceste sume de nimic, de asta și se plătește în țara asta așa prost. Nu vreau să creez polemici, dar salariul minim este cea mai mare bătaie de joc ( pentru cei care nu au studii sau nu știu altceva gen o meserie mergi oriunde să câștigi o pâine, dar nu un copil”, a revenit mama revoltată.

Pro și contra

„Adică salariul minim pe economie, așa bătaie de joc cum spuneți că este, este ok pentru cineva care nu are studii? Ce urât! Adică alții pot fi exploatați, dar nu și copilul meu”, a fost altă opinie.

„Este foarte puțin pentru, mai ales pentru o muncă ocazională. Iar noaptea se plătește un spor când ai contract de muncă, există reglementări pentru câte nopți poți lucra maxim, ești protejat dacă te îmbolnăvești, și astea sunt doar ce îmi vine în minte acum. Munca asta de noapte este la limita legalului, pentru a jongla diverse. Am fost și eu cândva la inventariere de la H&M când merita, adică pe lângă job, lucram o noapte și primeam cam 10% într-un salariu. 10 ani mai târziu aveau aceeași suma pe noapte și mi s-a părut aberant. Mai ales că nu era o muncă ușoară, trebuia să ai atenție la detalii, să știi să te coordonezi, etc etc. Munca de noapte nu o recomand nimănui, mai ales unui copil”, a punctat altă femeie. „Adică e puțin 3.000 pe lună... ca și necalificat, ești ruptă de realitate sincer”, a atacat un alt internaut.

„Cum să fie bătaie de joc 100 lei pe noapte? Pentru 40 de ore de noapte, adică 5 ture, am luat 146 lei. După socoteala dumneavoastră ar fi trebuit să iau 500 lei. Din păcate lucrurile nu stau așa”, a intervenit altcineva.

„Dacă nu faceți ture de noapte, nu mai veniți cu tot felul de teorii! Turele de noapte nu se plătesc cu bani mulți, așa cum aveți impresia. Eu muncesc de 17 ani așa și nu m-am îmbogățit” și „M-am uitat într-un fluturaș de-al meu. Eu fac nopți de vreo 28 de ani. Și în iulie, pentru că am fost și în concediu, am făcut doar șase nopți și am primit spor de noapte 644. Atât ne da statul. Și am studii superioare” au fost încă două din numeroasele mesaje care au curs pe acest subiect.

Alte sfaturi

Au existat și alte opinii, dincolo de dezbaterea provocată pe grup. „

„Eu în facultate jonglam între promoții în magazine, împărțeam pliante sau băgăm reviste în cutii postale sau mai mergeam pe la castinguri și apăream în reclame, emisiuni din astea de divertisment figurație simplă, public spectator. Nu erau mulți bani, dar mai câștigam și eu ceva să nu cer numai la mami. Prin ultimul an de facultate și primul de master m-am angajat la hotel, dar lucram doar ture de noapte ca ziua să ma pot duce la cursuri la facultate. Este foarte greu știu, dar de acolo luam bani frumușei. Mult succes”, a spus o tânără.

„Uite că la figuratie si public nu m-am gandit. Mulțumim!”, a observat administratorul grupului, moment în care a intervenit altcineva. „Plătit foarte prost la figuratie, nu mai știu cum e acum, dar la primul sezon din X Factor am luat 30 lei pe 10 ore, sau ceva de genul. Din care 50 lei a fost amenda la RATB că nu am avut bilet si un sandwich obosit. Poate acum se plătesc mai bine”, a punctat alt membru al grupului.