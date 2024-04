Păcănelele vor fi interzise în localitățile mici, dar Bucureștiul rămâne „Las Vegasul Europei”: „Practica a devenit o normalitate”

Este oficial! Păcănelele vor fi interzise în localitățile mici, inclusiv în stațiuni turistice populare. Psihologul Mihai Copăceanu, specializat în adicții, a explicat pentru „Adevărul“ cât de mult va ajuta noua lege.

Controversata lege care interzice păcănelele în localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori, chiar și în unele stațiuni turistice, a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis și va intra în vigoare în următoarele zece zile.

Psihologul Mihai Copăceanu, specializat în adicții, a explicat pentru „Adevărul“ cât de mult va ajuta noua lege. „Chiar dacă interzicerea jocurilor de noroc în comunitățile mici poate avea un impact pozitiv în prevenirea suferinței cauzate de dependență, este dificil de estimat cât de mult va influența acest lucru“, consideră psihologul.

„Intervențiile sunt necesare atât la nivel individual, cât și la nivel de societate. În plus față de reglementarea strictă, o măsură eficientă este reducerea disponibilității jocurilor de noroc. Cu cât sunt mai puține jocuri în comunitate (sau deloc), cu atât se va juca mai puțin. Australia, de exemplu, a implementat linii telefonice de consiliere gratuită disponibile 24/7 pentru jucători, iar Marea Britanie a elaborat strategii naționale pentru a reduce efectele negative ale jocurilor de noroc“, adaugă Mihai Copăceanu.

Există îngrijorări că noua lege nu abordează în mod eficient problema dependenței de jocuri de noroc online. Sorin Constantinescu, consultant în domeniul jocurilor de noroc şi fost consilier guvernamental, a spus despre noua lege că „nu rezolvă fenomenul dependenței sau jocului minorilor la aparate“.

„Sunt foarte multe site-uri nelicențiate în România pe care oamenii pot să joace lejer aceleași păcănele care le jucau până acum în baruri și, în plus, dacă oamenii din Parlament aveau bune intenții, scoteau toate tipurile de jocuri, nu scoteau doar păcănele. Au rămas și pariurile, au rămas și loteriile, adică sunt o grămadă de posibilități în continuare de a juca jocuri de noroc la țară“, a spus acesta, potrivit Radio România.

Se estimează că numărul dependenților de jocuri de noroc este de aproximativ 100.000, potrivit unui studiu, dar specialiștii consideră că numărul real al fi mult mai mare.

„În România, din păcate, practica jocurilor de noroc a devenit o normalitate printre tineri în ultimii ani. În opinia mea, din cinci băieți, cel puțin doi au experimentat jocurile de noroc cel puțin o dată. În fiecare clasă de liceu, există cel puțin un coleg dependent de jocurile de noroc, care solicită bani, acumulează datorii și se confruntă cu stigmatizarea și rușinea legate de propria dependență. Normalizarea jocurilor de noroc în rândul tinerilor reprezintă o problemă serioasă și o preocupare majoră de sănătate publică“, explică Mihai Copăceanu.

Conform unui studiu realizat de Salvați Copiii, majoritatea copiilor cu vârste peste 10 ani au fost expuși la publicitatea pentru jocuri de noroc, iar 14% dintre aceștia au recunoscut că au jucat astfel de jocuri cu bani. Ba mai mult, unul din 7 minori cheltuie o sumă de bani în jocurile de noroc, iar un copil din 10 trăieşte în familii în care unul dintre părinţi are acest comportament. Organizația solicită acțiuni imediate pentru a combate dependența de jocuri de noroc la minori.

București, Las Vegasul Europei

„Românii sunt activi în jocurile de noroc, atât fizice, cât și online. Bucureștiul este numit Las Vegasul Europei. Cu siguranță, o parte din jucători vor migra online, însă pentru unii dintre ei aceasta nu reprezintă o opțiune, deoarece experimentează altă stări emoționale atunci când intră într-un loc unde se joacă, se creează prietenii, atașamente, ritualuri. Potrivit unei statistici europene privind cotele online ale diferitelor piețe naționale de jocuri de noroc din Europa în 2021, România s-a clasat pe locul patru, cu 65%, după Suedia, Letonia și Lituania, iar procentajul este similar cu cel al Marii Britanii“, menționează psihologul Mihai Copăceanu.

Jocurile de noroc au un mare potențial de a produce dependență, la fel ca și substanțele interzise.

„Pornind de la acest adevăr psihologic, putem înțelege că o persoană dependentă de jocurile de noroc suferă clinic, fiind condusă de impulsuri și lipsindu-i controlul asupra comportamentului său. Aceasta poate avea încercări repetate de a se opri, resimțind regrete și neputință, chiar și în fața consecințelor negative. Adesea, persoana își ascunde adevărul și are nevoie de intervenții și ajutor specializat. Similar măsurilor de prevenire a abuzului de substanțe, este crucial să implementăm și măsuri pentru prevenirea abuzului de jocuri de noroc. Impactul nu se limitează doar la aspectul financiar al persoanei, ci afectează și sănătatea mintală, cu riscul de depresie și, în cazuri extreme, de tentative de suicid. Întreaga familie este afectată, de la conflicte zilnice și agresivitate la stres ridicat, și chiar divorțuri“, ne lămurește specialistul.

Ce spune legea

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care conţine prevederi ce limitează activitatea sălilor de jocuri, aşa-numitele păcănele. Este vorba despre interdicţia ca acestea să poată funcţiona în localităţile cu mai puţin de 15.000 de locuitori, ceea ce înseamnă majoritatea localităţilor din ţară. Sunt zone în care doar municipiile-reşedinţă de judeţ îndeplinesc această cerinţă, dar există şi câteva comune în proximitatea unor mari oraşe care trec de 15.000 de locuitori, potrivit românia-actualități.ro.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și este sancționată cu amendă între 150.000 de lei și 200.000 de lei, plus confiscarea sumelor provenite din activitatea contravențională. Ba mai mult, contravențiile determină revocarea licenței clasa a II-a a operatorului economic. Documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial şi apoi va intra efectiv în vigoare după 10 zile.

Operatorii de jocuri de noroc au solicitat reexaminarea legii de către Parlament, argumentând că aceasta nu a urmat procedurile obișnuite.

Legi mai restrictive, blocate în Parlament

Deputatul PSD Alfred Simonis a declarat că legea este un prim pas în lupta împotriva fenomenului de dependență de jocuri de noroc.

„Am spus eu că este un prim pas, o primă lege împotriva industriei jocurilor de noroc, împotriva acestei mafii a jocurilor de noroc din România. Nu e ultimul pas. Avem o primă lege care are un termen de intrare în vigoare de 10 zile, nu şase luni cum a fost propus iniţial, nu un an, ci 10 zile de la publicarea Monitorul Oficial“, a declarat Simonis, care este și unul dintre inițiatorii legii.

Întrebat de ce s-a aplicat limita de 15.000 de locuitori, Alfred Simonis a arătat că „ne luptăm cu o industrie care are o cifră de afaceri însumată de 10-12 miliarde de euro, au cei mai buni avocaţi, au cei mai buni specialişti, în permanență ne-au transmis că legea este inaplicabilă, că nu o să putem să închidem nimic pentru că au licenţă, pentru că nu ştiu ce, pentru că au contracte de închiriere“.

Acesta susține că legea proaspăt promulgată va închide sălile de jocuri din „90% din localitățile din România“.

„Vedem cum reacţionează industria, apoi vom face legea prin care vom scoate complet în afara oraşelor aceste săli de joc“, a adăugat Simonis, după adoptarea proiectului legislativ.

În România activează peste 80.000 de aparate de păcănele, ceea ce ne plasează pe locul zece în lume. De altfel, în țara noastră erau 13.600 de săli de joc, în 2021, potrivit Ministerului de Finanțe.

Fără păcănele în vacanță

Potrivit deputatului PSD Alfred Simonis, noua lege va închide sălile de jocuri care au slot-machines în 90% din localitățile din România. Printre ele se numără și multe stațiuni turistice populare, cum ar fi: