Marile orașe, ocolite de reforma păcănelelor

Mai bine de jumătate de an le-a luat aleșilor să adopte legea care prevede scoaterea pǎcǎnelelor în afara localitǎților. Un amendament depus pe ultima sutǎ de metri a limitat reforma, sǎlile de jocuri de noroc urmând a rǎmâne deschise atât în Capitală, cât și alte orașe mari.

În forma trecutǎ de Senat, legea prevedea scoaterea pǎcǎnelelor la marginea localitǎților, spațiul propus fiind situat „la cel mult 50 m de limita teritorială a oraşului/municipiului ori comunei, inclusiv a municipiului Bucureşti” şi la distanțǎ de 300 de metri de unitǎți de învǎțǎmânt, locuri de joacă, de culturǎ, religioase, artǎ sau sǎnǎtate. De altfel, anul trecut, chiar premierul Marcel Ciolacu era cel mai aprig critic al industriei și promitea mǎsuri drastice şi rapide.

„Sunt convins că autorităţile statului vor face lumină cu privire la modul în care aceşti intermediari vor să preseze politicieni pentru a lua decizii în favoarea acestei industrii, cum s-a întâmplat în trecut, regăsindu-se câteodată chiar consilieri ai prim-ministrului”, afirma Marcel Ciolacu în octombrie.

Dupǎ acest moment, lucrurile s-au mișcat lent, însǎ, marți, exact înainte ca legea sǎ fie adoptatǎ de forul decizional, social-democrații au venit cu un amendament care scoate sălile de jocuri de noroc în afara localităților cu până în 15.000 de locuitori.

„Spațiul propus, dacă are amplasate mijloace de joc de tip slot-machine astfel cum sunt acestea definite în art. 10 alin. (1) lit. e), trebuie să se afle într-o unitate administrativ-teritorială cu o populație mai mare de 15.000 de locuitori. Dovada numărului de locuitori se face prin adeverință eliberată de primăria în a cărei rază teritorială se află spațiul propus”, prevede amendamentul.

Modificarea a fost fǎcută după ce șeful interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a convocat patru comisii în paralel cu şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor, pentru dezbaterea proiectului în regim de urgență. Social-democratul a declarat în plen că este „un prim pas, o primă victorie împotriva industriei păcănelelor, care în următoarele zile va trebui să închidă în peste 90% din localităţile din România sălile de jocuri care sunt deschise”.

„Zilele bune ale celor care au profitat cu lăcomie vânzând iluzii oamenilor s-au încheiat. (…) Protejarea oamenilor trebuie să fie prioritatea, nu niște bani în plus aduși la buget obținuți pe suferința oamenilor. Am crescut taxele pentru jocurile de noroc, am reglementat mai bine domeniul, am interzis păcănelele în localitățile sub 15.000 de locuitori și vom continua să luăm măsuri până când lucrurile vor fi sub control. Nu mi-e frică de nimeni și voi merge până la capăt!”, a fost mesajul lui Marcel Ciolacu, dupǎ adoptarea legii.

În replicǎ, din rândul Opoziției, USR a acuzat cǎ social-democrații au cedat presiunilor celor din industria jocurilor de noroc.

Amendamentul produce schimbări majore în cazul proiectului de ordonanță în ultima Cameră a Parlamentului sesizată pentru dezbatere, fapt care i-ar putea atrage neconstituționalitatea în cazul în care va ajunge pe masa judecătorilor Curții Constituționale.

Publicitatea și înființarea unui registru public

O altă modificare a fost fǎcutǎ la propunerea liberalilor, fiind limitate dimensiunilor panourilor publicitare pentru jocuri de noroc.

„Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conțin informații cu privire la unul sau mai multe jocuri de noroc și reclama din exterior pentru jocuri de noroc, site-uri pe care sunt găzduite platforme pe care se desfășoară jocuri de noroc sau branding folosind una dintre mărcile pe care un operator de jocuri de noroc le folosește, care depășesc dimensiunea de 35 mp/panou/material publicitar sunt interzise”, aratǎ amendamentul.

Proiectul mai prevede înființarea de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc ((ONJN) a unui registru public, accesibil online şi actualizat cel puţin o dată la fiecare 24 de ore, care va cuprinde operatorii licenţiaţi/autorizaţi pentru a desfăşura activităţi în domeniul jocurilor de noroc.

Inițiativa a fost votată de majoritatea celor 249 de deputați prezenți, doar 6 neafiliați refuzând să își exprime o opțiune.

Rezultatele măsurii

Restrângerea mǎsurii permite astfel continuarea funcționǎrii sălilor de pǎcǎnele în marile oraşe, inclusiv în Capitalǎ, dar şi în unele localitǎți din jurul acestora.

În Ilfov, sălile de jocuri de noroc rămân în opt localitǎți care depășesc 15.000 de locuitori, potrivit datelor provizorii ale ultimului recensământ: Buftea, Bragadiru, Otopeni, Pantelimon, Popești Leordeni, Voluntari, Chiajna și Dobroești.