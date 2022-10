Orfanul premiat pentru excelență. Lajos Kristof a crescut în casa de copii VIDEO

Lajos Kristof, un tânăr din Reghin, Mureș, a primit numeroase premii internaționale pentru inovație în educație. Cel mai recent a fost primit în aceste zile la Paris, pentru excelență în educație și mentorat.

Un tânăr român, orfan crescut în centrele Protecției Copilului, primește premiu după premiu la nivel internațional. Lajos Kristof tocmai s-a întors de la Paris, unde a primit un foarte important Premiul de Excelență în Educație și Mentorat la IG Award Ceremony.

Premiul a fost obținut pentru Amias Small School, un proiect prin care copiii speciali se bucură de educație.

„Amias Small School e dovada vie în România, recunoscută peste țări și oceane, aplaudată de specialiști internaționali, apreciată pentru sistemul de valori, precum: incluziune, compasiune, empatie și toleranță. Sistemul nostru inovator, plin de umanitate a înconjurat jumătate de glob, în tot Universul, oprindu-se la țara noastră frumoasă! Ne mândrim și suntem onorați să fim proiectul pilot în România”, a spus Lajos Kristof.

Tânărul spune că sistemul pe care îl aplică este unic, reprezentativ pentru sistemele reformatoare care au curajul să includă copii cu dublă excepționalitate, copii cu inteligență peste medie, copii proveniți din familii cu istoric de violență în familie, copii cu nevoi speciale în educație (dizabilități de învățare, ADHD, ADD, Autism).

La Paris, Lajos Kristof a fost însoțit de Vișinel Bălan, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

„Lajos Kristof este unul dintre copiii care au crescut cu măsura protecției speciale și care astăzi este recunoscut internațional pentru performanțele sale în domeniul educației. A obținut susținere și numeroase premii și nominalizări la Global for Learning and Education – 100 Top Lideri în Educație, Reimagine Education – Oscar of Education ( 2021), Cambridge University Press – Teacher Award (2020), Conferința Internațională Education 2.0 – Outstanding for Leadership in Education (2022), IG Group Germania - Premiul de Excelență pentru Educație și Mentorat (2022). El îmbrățișează rolurile de educator, profesor și mentor cu dăruire neobosită și devotată pentru copiii supradotați din România”, a subliniat Vișinel Bălan.

Gala Anuală a Premiilor de Excelență se organizează în fiecare an și are ca scop recunoașterea mai multor personalități pentru contribuția adusă la consolidarea relațiilor de afaceri franco-române și europene.