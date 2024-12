Stareța Mănăstirii Acoperământul Maicii Domnului din Elveția, apel la enoriași să doneze pentru continuarea lucrărilor mănăstire

Stareța Mănăstirii Acoperământul Maicii Domnului din Elveția face apel la enoriași să doneze fiecare cât poate pentru continuarea lucrărilor la acest așezământ, precizând că finanțarea nerambursabilă făcută de Guvernul României nu a acoperit toate cheltuielile.

„După cum știți, din februarie 2022, Mănăstirea noastră a cumpărat o casă mare și frumoasă, așezată în inima satului Les Sciernes d’Albeuve. Acest loc minunat, construit la începutul secolului XX, – care a cunoscut unele îmbunătățiri și extinderi ulterioare, însă nerenovat din 1980 – , acum a devenit noua noastră mănăstire. Clădirea spațioasă și primitoare, înconjurată de un hectar de teren și copaci seculari, ne va înlesni să continuăm viața de rugăciune în condiții mai prielnice rânduielii monahale și ne va permite să primim cum se cuvine numeroșii vizitatori și pelerini în căutare de pace, rugăciune și dragoste.

Acest lucru nu s-ar fi putut realiza fără sprijinul și donațiile dumneavoastră generoase. Până acum am văzut că un mic gest din partea multora face ca lucruri mărețe să se poată săvârși. Rugăm pe Dumnezeu să vă binecuvinteze din belșug pentru dărnicia dumneavoastră”, se arată în scrisoarea semnată de stareța Mănăstirii «Acoperământul Maicii Domnului» din Elveția.

Aceasta povestește că lucrările de renovare au fost demarate în vara anului trecut pentru a aduce clădirea la normele în vigoare și pentru a „ne putea muta acolo împreună cu obștea”. „În acest an am reușit amenajarea unui paraclis, am refăcut șarpanta și acoperișul și am schimbat țigla. De asemeni, am înlocuit sistemul de încălzire pe mazut cu o centrală ecologică pe peleți. Am început izolația pereților, compartimentarea chiliilor, și am demarat refacerea sistemului electric și a instalațiilor sanitare și de încălzire.

Pentru aceste lucrări am avut o finanțare (parțială) nerambursabilă din partea Guvernului României, prin Departa­mentul Pentru Românii de Pretutindeni. Cheltuielile acestui șantier sunt considerabile, lucrările – departe de a fi terminate – depășind cu mult puterile noastre. Noi ne străduim cu multă stăruință la strângerea acestor sume, vânzând produsele fabricate de noi și solicitând mici donații. Anul acesta am dezvoltat noi ateliere și produse, dar oricât de mare ar fi strădania și creativitatea noastră, nu reușim să facem față acestei provocări”, relatează stareța.

Aceasta solicită „ajutorul tuturor, asigurându-vă că orice gest din partea dumneavoastră, oricât de neînsemnat ar părea, va contribui la realizarea acestui proiect”. „Prezența unei noi mănăstiri în această lume, și mai cu seamă în Elveția, este și are să fie un mare izvor de bucurie și binecuvântare.

Împreună și datorită dumneavoastră, cu bunăvoirea lui Dumnezeu, vom putea continua această minunată lucrare în care cele cerești împreună petrec cu cele pământești”, scrie stareța indicând contul unde se pot face donații.

Titularul contului: Monastère Orthodoxe «Protection de la Mère-de-Dieu»

Route de la Gare 39 | 1669 Les Sciernes d’Albeuve

Adresa Băncii: Banque Cantonale de Fribourg | IBAN CHF: CH79 0076 8300 1472 7810 6

IBAN €: CH66 0076 8300 1612 9260 9 | SWIFT: BEFRCH22