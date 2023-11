O femeie născută în România s-a mutat în SUA și a fost șocată și dezamăgită. Pe ce pun preț cel mai mult americanii

Oana Adamopoulos, un tehnician veterinar în vârstă de 36 de ani, și-a povestit experiența în SUA după ce a fondat compania Pet Lift. Ea locuiește în prezent în Sarasota, Florida.

Oana Adamopoulos s-a născut și a crescut în România. În 2006 s-a mutat în Italia, iar câțiva ani mai târziu și-a întâlnit soțul greco-american în Grecia. El aplica pentru locuri de muncă în toată Europa și nu numai, dar Grecia nu era o alegere bună pentru ei la acel moment din cauza crizei datoriilor de acolo.

I s-a oferit un loc de muncă în domeniul politicilor la Departamentul Muncii din Washington, DC, iar cuplul a decis să se mute în Statele Unite, potrivit Insider.

El s-a mutat înaintea ei și s-au căsătorit înainte de a pleca. A durat aproximativ nouă luni pentru a completa actele necesare pentru a obține cartea verde. În cele din urmă, Oana i s-a putut alătura soțului ei în aprilie 2012.

„Mutarea la Washington a fost un adevărat roller coaster”, povestește românca.

Șocul cultural pe care l-a experimentat în Washington a fost mai mare decât se aștepta. Mutarea din România în Italia a fost destul de ușoară, dar din Italia în SUA a fost foarte diferită.

„Oamenii pe care i-am întâlnit mi s-au părut distanți și nu foarte prietenoși. Am ajuns să realizez că acest lucru era mai degrabă un lucru specific Washingtonului decât o reflectare a americanilor în general, lucru pe care l-am aflat după ce am vizitat alte orașe din SUA”, povestește românca.

DC este un oraș cu o cerere foarte mare. Oamenii au tendința de a merge în DC pentru carieră pentru câțiva ani și apoi se întorc în locul de unde s-au mutat. Din păcate, acest lucru înseamnă că poate fi o provocare să îți faci prieteni.

„Acest aspect social a fost cel mai greu lucru pentru mine în ceea ce privește mutarea în America. Mi-am făcut câțiva prieteni apropiați în DC, cu care sunt prietenă și astăzi, dar majoritatea sunt de peste ocean”, spune Oana.

După aproximativ doi ani, a început să se simtă mai mult ca acasă. Acum îi place Washingtonul. „Apreciez cultura și muzeele și modul în care oamenii din jur sunt educați și eleganți”, explică românca.

A rămas însărcinată în 2016 și și-a luat o pauză de la muncă. „Când am aflat că sunt însărcinată, am decis să ne vindem afacerea cu mâncare pe care o începusem în DC, The Mediterranean Way”, spune Oana.

Americanii nu au concediu de maternitate acoperit decât pentru maxim două luni

A fost o mamă casnică timp de aproape patru ani. „Inițial plănuisem să îmi iau 2 ani și jumătate de concediu, dar COVID-19 m-a făcut să îmi iau mai mult timp”, explică românca.

După perioada petrecută acasă, a făcut tranziția profesională către medicina veterinară și a înființat anul trecut o nouă companie, Pet Lift. A fost șocată să afle că americanii nu au concediu de maternitate protejat.

„Nu avem posibilitatea ca proaspeți mămici să stăm cu bebelușii noștri, așa cum fac mamele din Europa.

Este atât de trist să vezi oameni care nasc un copil și apoi, șase sau opt săptămâni mai târziu, trebuie să se întoarcă la muncă. Nu cred că este corect - nu este firesc să lași un copil fără mama”, susține Oana.

În general, în toată Europa există o formă de concediu de maternitate plătit. În România, proaspetele mămici beneficiază de 18 săptămâni de concediu de maternitate plătit la 85% din venit, care nu este impozitat.

Costurile asistenței medicale sunt enorme

Costul asistenței medicale în America este, de asemenea, cu adevărat dezamăgitor, a constatat românca.

A fost foarte dificil să se descurce cu asigurările de sănătate în SUA și încă I se pare ciudat că nu poți beneficia de servicii medicale de bază gratuite sau contra unei taxe foarte modeste, așa cum se întâmplă în Europa.

Plătește o coplată destul de mare pentru că trebuie să se ducă la un specialist, iar costurile din spitale sunt încă foarte mari. „Dar suntem norocoși pentru că soțul meu lucrează pentru guvern, așa că avem un plan mult mai bun decât mulți alți americani”, spune ea.

Crede că SUA ar trebui să adopte un sistem de sănătate similar cu cel din țările din Europa. „Aici, chiar și o vizită la Urgențe pentru ceva minor se poate încheia cu o factură nebunească și nu este corect”, crede Oana.

Ea și soțul ei s-au mutat în Sarasota, Florida, în 2017, la scurt timp după ce s-a născut fiica lor, pentru a încerca să își îmbunătățească calitatea vieții. „Ca europeni, preferăm un stil de viață mai relaxat, iar DC nu ne oferea acest lucru”, explică românca.

Soțul ei a reușit să treacă la munca la distanță. Principalele motive pentru care au ales Florida au fost costul mai mic al vieții, vremea mai caldă și locuințele mai spațioase decât în DC.

„Vremea de aici înseamnă că te poți distra pe tot parcursul anului, iar oamenii pe care i-am întâlnit aici sunt mult mai prietenoși. Calitatea vieții în Europa este cu siguranță mai bună decât în America”, crede Oana.

În Europa, oamenii reușesc să echilibreze familia, munca și viața socială mai bine decât în SUA și au mai mult timp liber - de obicei, între patru și șase săptămâni - în fiecare an., a constatat românca.

În SUA, accentul este pus mai degrabă pe muncă și pe carieră decât pe valorizarea calității vieții, spune ea. Cu toate acestea, crede că a începe o afacere de la zero în SUA este mai ușor și vine cu o șansă mai mare de succes decât în Europa.

În calitate de mamă, alte câteva lucruri legate de viața în America o îngrijorează. Problema armelor de foc în SUA este una mai mare decât în Europa. O îngrijorează violența armată în școli și în locuri publice.

De asemenea, costul ridicat al educației universitare în SUA o face să spere că fiica ei va dori să se întoarcă în Europa pentru a studia dacă va merge la facultate.

„Este greu de spus acum care sunt planurile noastre pe termen lung, dar dacă fiica mea va decide într-o zi să aleagă să studieze în Europa pentru facultate, cu siguranță ne vom alătura ei”, conchide românca.