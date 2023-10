Dragoste la Praga. Cum a început povestea de iubire a doi străini: „Nu mă gândeam la potențialele consecințe”

Dragostea nu ține cont de obstacole. Aceasta este și povestea incredibilă a unei tinere din Texas, Mandy Sanchez, care și-a găsit dragostea vieții ei, pe Mandy Sanchez, în Praga.

Mandy Sanchez era în dormitorul ei din Texas când a văzut anunțul. O cameră spațioasă într-o clădire Art Nouveau din cartierul Vinohrady, situat în apropiere de parcul Riegrovy Sady din oraș, conform CNN.

Totul a început din luna decembrie a anului 2019. Mandy Sanchez era o tânără de 22 de ani care urma să finalizeze cursurile din cadrul Texas A&M University. Ea intenționa să se mute la Praga pentru a preda limba engleză.

S-a înscris într-un grup de Facebook numit „Flatshare in Prague", în speranța că va găsi un apartament în care să locuiască. Astfel, a dat de un anunț pus de un utilizator al rețelei de socializare, numit Marcus Wecksten. În postarea cu pricina, tânărul, care este originar din Finlanda, anunțase că are o cameră disponibilă în apartamentul, situat în Vinohrady, în care locuiește cu colegul său de origine germană, Boris.

Cei doi erau studenți în Praga și căutau pe cineva care să se mute cât mai repede.

Mandy Sanchez s-a gândit că apartamentul arăta perfect, cartierul era minunat, iar prețul cerut pentru închirierea camerei se încadra în bugetul ei. Era prea frumos ca să fie adevărat. Fără a mai sta pe gânduri, Sanchez a trimis imediat un mesaj, exprimându-și interesul.

Marcus Wecksten studia în dormitorul său atunci când a primit mesajul tinerei.

„Sună grozav", a spus el. „Poți să vii săptămâna viitoare pentru a o vedea?”, a continuat Wecksten.

„Sunt în Texas", a explicat Mandy. „Mă mut în Praga în ianuarie", a mai adăugat tânăra.

Marcus s-a gândit la acest aspect. Nu ar fi putut să o cunoască pe Mandy înainte ca aceasta să semneze contractul de închiriere, ceea ce nu era deloc ideal. El i-a scris înapoi lui Mandy, cerându-i scuze și explicându-i că nu va putea să închirieze fără a se întâlni.

Dar tânăra era hotărâtă. „Am putea vorbi pe Skype?", a sugerat ea. „Chiar îmi doresc această cameră", a mai ținut Mandy să precizeze.

Marcus, care la acea vreme avea 25 de ani și studia medicina la Universitatea Charles din Praga, îl cunoscuse pe colegul său de cameră, Boris, la facultate. Cei doi locuiau în apartamentul din Vinohrady de câțiva ani.

„Era un apartament foarte frumos, într-unul dintre cele mai tari cartiere din Praga", a mărturisit Marcus pentru CNN Travel.

Cea de-a treia cameră a fost închiriată de-a lungul anilor de o grămadă de studenți.

„Căutam pe cineva sociabil, care să vrea să stea cu noi în spațiul comun, în sufragerie - acolo ne petreceam destul de mult timp", își amintește Marcus. „Nu știu care erau celelalte cerințe, dar probabil cele de bază - cineva care să fie ordonat...", a mai adăugat el.

În conversația de pe Skype, Mandy își amintește că Boris era deosebit de preocupat de curățenie.

„M-a întrebat de multe ori dacă vreau să ajut la curățenie", spune ea. „Dar eu eram cea care era mai îngrijorată: Oare vor fi ordonați?. Pentru că sunt doi băieți...".

După ce s-au pus de acord asupra curățeniei, Mandy, Marcus și Boris și-au petrecut o mare parte din convorbire vorbind despre cartierul Vinohrady și despre facilitățile din apropiere. Spre final, au vorbit despre ei înșiși.

„Mi s-a părut super interesant faptul că Mandy era din Texas", a declarat Marcus. „Nu întâlnisem niciodată în viața mea un texan. Îmi imaginam un texan cu o pălărie de cowboy, cizme și un pistol”, a mai spus el.

După ce a încheiat convorbirea, Mandy a rămas cu impresia că Marcus și Boris erau prietenoși și „normali”.

„Am închis și, practic, mi-am spus: Bine, nu mă vor ucide. Par a fi oameni de treabă. Probabil că aș putea locui în apartamentul lor și am fi în regulă”, a mai spus tânăra.

După un apel telefonic pentru a pune la punct detaliile, Marcus și Boris i-au oferit camera lui Mandy. Printr-o coincidență, mesajul a sosit în ziua în care Mandy a absolvit facultatea.

La jumătatea festivității de absolvire, Mandy și-a informat părinții și sora despre noua ei casă. I-a lăudat avantajele - locație uimitoare, clădire cu aspect grozav și a menționat în treacăt faptul că colocatarii erau doi băieți care erau studenți la medicină...

„Părinții mei au spus: Sperăm să nu te îndrăgostești de niciunul dintre ei, pentru că, dacă o faci, înseamnă că vei trăi în Europa pentru totdeauna", își amintește Mandy.

„M-am întrebat: De ce ar fi așa?. Iar ei mi-au răspuns: Ei bine, pentru că vor obține licența în Europa, iar dreptul de practic nu va putea fi obținut cu ușurință în SUA. Așa că, dacă te îndrăgostești de unul dintre ei, vei rămâne acolo pentru totdeauna”, și-a mai amintit ea.

Părinții ei glumeau, în cea mai mare parte. Însă, Mandy a dorit să lămurească lucrurile.

„Nu pentru asta mă duc în Europa", a mărturisit ea.

Și era adevărat.

„Nu mă mutam acolo ca să mă îndrăgostesc", a afirmat Mandy.

Însă, universul avea alte planuri.

Sosirea în Praga

Tânăra nu mai fusese niciodată în Praga. Văzuse fotografii pe internet și se minunase de frumusețea zonei. Primise sfaturi de la prieteni care vizitaseră orașul și se îndrăgostiseră de el. Începuse să-și imagineze cum avea să fie să locuiască în apartamentul din Vinohrady.

Însă nimic din tot ce își imaginase nu a putut să o pregătească pentru ziua cea mare.

Mandy își amintește că s-a urcat într-un Uber la aeroport și se uita pe geam. Era doar ora 17:30, însă afară era deja beznă. Pe măsură ce se apropia de oraș, turnurile Castelului Praga erau iluminate. O cuprinseseră emoțiile, dar oboseala și neîncrederea și făceau loc printre sentimentele de entuziasm.

Între timp, cei doi băieți își petrecuseră cea mai mare a acelei zile făcând curat în apartament.

„Am vrut să îi facem o impresie bună lui Mandy", a mărturisit Marcus.

Tânărul tocmai aruncase ultimul sac de gunoi atunci când Uber-ul lui Mandy a oprit în fața blocului.

„Ea a coborât, iar șoferul a ajutat-o cu bagajele", își amintește Marcus. „La prima vedere, mi s-a părut că este super drăguță și micuță”, a spus el.

Atunci când l-a zărit, Mandy a zâmbit și a spus : „Oh, tu trebuie să fii Marcus".

Cei doi au făcut cunoștință, apoi Marcus i-a luat bagajele și au pornit spre apartament.

„Am zis: Oh, e foarte drăguț că mi-a luat bagajele", își amintește Mandy.

În interiorul noului apartament, Mandy l-a întâlnit pe Boris și s-a oferit să cumpere de mâncare, iar Marcus a făcut o comandă de pizza cu ajutorul laptopului

„I-am înmânat stângaci cardul meu de credit", spune Mandy. „El introduce detaliile. Și apoi, Google Chrome îl întreabă dacă vrea să salveze cardul. Iar eu i-am spus: "Ar fi bine să nu salvezi informațiile cardului", și-a mai amintit ea.

Tânăra a glumit doar pe jumătate. „Este cam ciudat. Tocmai l-am cunoscut pe acest tip. Și îi dau datele cardului meu de credit”, s-a gândit ea la acel moment.

În următoarele două ore, Mandy, Marcus și Boris au stat la masă, mâncând pizza și discutând.

Mandy a apreciat cât de primitori au fost colegii ei de apartament. Și a crezut că Marcus era „drăguț": „Dar și eu eram obosită", spune ea. „Mă gândeam: Poate că am halucinații".

După cină, tânăra s-a retras în dormitorul ei și s-a pus la somn. Însă, dimineața următoare, s-a trezit întrebându-se dacă îl va considera în continuare atractiv pe Marcus. Întrebarea ei și-a găsit răspunsul imediat ce l-a văzut în bucătărie, zâmbindu-i.

În săptămâna următoare, cei doi au ajuns să se cunoască mai bine. Au luat cina în oraș în majoritatea serilor, doar ei doi. Boris era, de asemenea, și el invitat, însă deseori avea alte planuri.

Mandy susține că ea și Marcus „s-au înțeles din prima clipă”.

„A existat multă chimie între noi. Dar era o chimie cu care nu ești sigur ce ar trebui să faci", spune ea.

Ea era conștientă că tocmai se mutase și nu voia ca o posibilă relație să le afecteze condițiile de trai. Însă, Marcus nu s-a gândit la același lucru.

„Nu mă gândeam atât de mult la potențialele consecințe, ci mai degrabă îmi ziceam: Mă simt bine. Să încercăm", a mai spus el.

În ciuda ezitărilor lui Mandy, ea și Marcus au devenit din ce în ce mai apropiați. Mandy nu a putut nega ceea ce ea numește „atracția pe care o simțeam unul față de celălalt".

În scurt timp, au început să se întâlnească. Au ieșit împreună la cină, au explorat Praga și au petrecut ore întregi vorbind. Au vizitat fabrica de bere Pilsner Brewery, iar de Ziua Îndrăgostiților, la circa o lună de la mutarea ei, Marcus a intrat în bucătărie și a început să gătească pentru cea care îi furase inima.

Văzând cele ce se petreceau în bucătărie, Boris a bănuit imediat că între cei doi nu era doar o relație de colegialitate și amiciție.

„Cred că mă îndrăgostesc”

În timp ce Mandy și Marcus se apropiau tot mai mult, coronavirusul devenea din ce în ce mai greu de ignorat. Atunci când Mandy a ajuns în Europa, pandemia nu-și făcuse încă simțită prezența. Însă, până la începutul lunii martie, „furtuna” s-a dezlănțuit și în Europa.

Mandy s-a trezit într-o dimineață cu un e-mail de la părinții ei. Granița cu SUA se închidea. Îi cumpăraseră un bilet de avion spre casă.

„Ești adult, poți să iei singură decizii. Dar ne-ar plăcea foarte mult să te întorci acasă", se arăta în e-mail.

Mandy nu știa ce să facă. Dacă pleca, și-ar fi pierdut viza și nu i-ar fi fost ușor să se întoarcă. Pe de altă parte, relația cu Marcus s-ar fi terminat înainte de a începe.

„Cred că mă îndrăgostesc", s-a gândit Mandy. „Nu vreau ca acest lucru să se termine. Dar, de asemenea, nu știu dacă este o greșeală să nu mă întorc acasă", afirma ea.

Boris se întorsese deja în Germania, însă Marcus nu era sigur dacă se va întoarce în Finlanda. Părea că așteaptă să vadă ce decizia ia Mandy.

În următoarele 24 de ore, Mandy se gândea ce să facă, dacă să rămână sau să plece. În cele din urmă, ea și Marcus au vorbit despre opțiunile lor.

„Dacă tu rămâi, rămân și eu", au hotărât în cele din urmă Mandy și Marcus. „După ce am decis că vom rămâne amândoi, m-am simțit foarte emoționat", a mărturisit tânărul.

În următoarele câteva luni, Mandy și Marcus au stat împreună aproape 24 de ore din 24, 7 zile din 7. În acest timp, tânărul explora arta gătitului, iar Mandy stătea pe canapea, bea vin, îl încuraja și îi ținea companie.

„Ne-am apropiat mult mai mult și am nutrit sentimente mult mai puternice unul pentru celălalt", spune Marcus. „Am petrecut atât de mult timp împreună, doar noi doi, și am ajuns să ne destăinuim despre anumite lucruri".

Pentru Marcus, cel mai introvertit dintre cei doi, petrecere timpului acasă cu Mandy a fost modalitatea ideală de a o cunoaște mai bine.

„M-am simțit destul de confortabil și în siguranță în acel mediu", spune el.

În schimb, lui Mandy i-a fost ceva mai greu. Îi plăcea să petreacă timp cu Marcus, dar nu putea să nu se gândească la posibilele complicații legate de o relație cu o persoană dintr-o altă țară.

„Totul era încă în aer", își amintește ea. „Nu ne definisem relația, dar rămăsesem pentru acest bărbat, practic. Și abia mă mutasem în această țară și încă mai eram în proces de obținere a vizei, iar lumea „ardea”.. Așa că nu era neapărat ceva de genul: Oh, mă simt în siguranță și ca acasă cu tine", spune ea.

În ciuda acestor lucruri, Mandy și-a amintit că au petrecut mult timp în parc și distrându-se de minune.

Praga, care de obicei era ticsită de turiști, era pustie. Cei doi își amintesc că mergeau pe podul Charles și „nu era absolut nimeni acolo”.

A venit vara, iar restricțiile din Praga se mai relaxaseră puțin. Marcus era gata să se întoarcă în Finlanda pentru vacanța de vară. Urma să fie departe de Republica Cehă timp de trei luni.

„În noaptea dinaintea plecării lui, plângeam și îi spuneam: Doamne, pleci și sunt atât de tristă", își amintește Mandy.

Acela a fost momentul în care Mandy și Marcus au reușit, în sfârșit, să vorbească despre sentimentele lor.

Pe parcursul celor trei luni în care au stat departe unul de celălalt, Mandy și Marcus au devenit din ce în ce mai siguri de sentimentele lor. Atunci când a a revenit la apartmentul din Vinohrady, Marcus și-a făcut curaj și i-a spus lui Mandy că este îndrăgostit de ea.

„Slavă Domnului", a spus Mandy, râzând.

În ciuda stresului care definea anul 2020, Mandy era fericită că Marcus era iubitul ei. Îi plăcea să locuiască în Praga. Astfel, a decis să își prelungească șederea acolo, folosind pandemia ca scuză.

Ori de câte ori a fost întrebată, Mandy a fost evazivă cu privire la cât timp va mai rămâne.

„Întotdeauna era: Încă o vreme", spune Mandy.

De asemenea, Boris s-a întors la Praga și a rămas uimit de felul în care relația dintre Marcus și Mandy evoluase. Era fericit pentru ei.

Întâlnirea cu părinții

În vara următoare, în luna iulie a anului 2021, Mandy a mers cu Marcus în Finlanda pentru a petrece timp cu prietenii și familia lui.

„Întâlnirea cu familia lui și sosirea în Finlanda a fost ultima piesă a puzzle-ului pentru mine", spune Mandy.

De asemenea, când granițele SUA s-au redeschis în acel an, Marcus a plecat cu Mandy în Texas pentru a-i cunoaște pe cei dragi ai iubitei lui.

„Părinții și sora ei, toți au fost foarte primitori și am simțit cu adevărat că fac parte din familie încă de la început", a mărturisit Marcus.

După aceste prezentări importante, „am simțit că lucrurile devin mai serioase", a dezvăluit Mandy.

Totuși, viitorul lui Mandy și al lui Marcus părea să vină cu o mulțime de semne de întrebare. Dacă ar fi rămas împreună, unde ar fi locuit? Remarcile inițiale ale părinților lui Mandy despre căsătoria cu colegii de cameră erau încă valabile - Marcus nu ar putea practica medicina în SUA, așa că nu se punea problema să locuiască acolo.

În această perioadă, cei doi au hotărât să meargă la terapie de cuplu, gândindu-se că era important să vorbească despre aceste incertitudini.

În cele din urmă, ei au decis că este în regulă să „încerce să își dea seama pas cu pas".

Cererea în căsătorie

Ajungem în primăvara anului 2023. Au trecut trei ani de când Mandy s-a mutat la Praga și trei ani de când l-a cunoscut pe Marcus.

Cuplul începea să bănuiască că va trebui să părăsească orașul pe care amândoi îl iubeau. Marcus urma să termine facultatea și se părea că îi va fi mai ușor să se angajeze în Finlanda.

Pentru a sărbători trei ani de relație, Marcus a decis să o surprindă pe Mandy cu o ședință foto - s-a gândit că amândoi ar fi încântați să facă niște fotografii în unele dintre locurile lor preferate din Praga.

Cei doi tineri, însoțiți de un fotograf, s-au îndreptat spre un parc unde copacii erau înfloriți. În timp ce profesionistul îi făcea câteva fotografii lui Mandy, Marcus a profitat de moment. A îngenuncheat în spatele ei. Când Mandy s-a întors, a fost inițial confuză. Apoi și-a dat seama - el o cerea în căsătorie.

Ședința foto s-a încheiat pe podul Charles. Însă, ziua avea să continue, întrucât „el plănuise o noapte sau două la un hotel din Karlovy Vary”, a declarat Mandy.

În vara anului trecut, Marcus și Mandy au părăsit Praga și s-au mutat în Helsinki, Finlanda. Ei intenționează să rămână în Helsinki pentru următorii doi ani, însă se vor întoarce în Praga în primăvara anului viitor pentru nunta lor.