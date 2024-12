„Nu vă jucați viitorul la barbut”. Un specialist în economie vorbește de „risc masiv de faliment si austeritate”, dacă Georgescu câștigă alegerile

Planurile lui Georgescu, puse în practică, înseamnă risc mare ca România să piardă zeci de miliarde fonduri europene din PIB. Calculați câte joburi se pierd aici, de la constructori, șoferi, la personal tehnic din diverse domenii, avertizează un specialist român.

„Ok, deci votezi cu Georgescu. Îți iei țară înapoi. Bun. Hai să vedem ce este foarte probabil să se întâmple”, scrie Cornel Ban, profesor de Economie Politică Internațională, în cadrul Școlii de Business din Copenhaga.

„1. Planurile lui Georgescu, puse în practică, înseamnă risc mare să pierzi zeci de miliarde fonduri europene din PIB. Vreo 4 la sută din PIB. Calculați câte joburi se pierd aici, de la constructori, șoferi, la personal tehnic din diverse domenii. Calculați cu cât se vor mari taxele și câte posturi din sănătate și educație va trebui să tăi că să compensezi pierderea banilor europeni. Dacă ne uităm la motivarea suspendării acestor fonduri în Ungaria, va fi vorba de statul de drept (super ușor de demonstrate la ce e în mintea omului). Până la urmă Orban a făcut zeci de modificări în legislație să își scoată cămașa și să primească bani, dar au fost considerate neconvingătoare așa că Ungaria a pierdut acest motor de creștere. Urmăm noi. Numai bine, căci asta și vor suveraniștii din Germania și aiurea: să nu mai trimită bani în Est.

2. România are o economie dependentă nu doar de fonduri europene, ci mai ales de investiții străine în economia de export. Capitalul românesc este concentrat în economia de consum, nu de export, așa că cu ce îl înlocuim pentru a avea o moneda cât de cât stabilă, joburi industriale? Călin Georgescu va trebui să ia nu poziția ghiocelului, ci să se facă de-a dreptul preș, să mai convingă acest capital industrial să continue să vină pentru că tocmai a pus stegulețul de alertă cu risc de țară pe România. Ce înseamnă asta concret? Scăderi sau înghețări de salarii pe toată linia, să compensezi riscul de țară. Nu poți face Trumpism în periferii dependente. Așa că veți primi apă vie”, explică profesorul.

Potrivit specialistului, combinația între 1 și 2 „e risc masiv de faliment și austeritate când ai 8 la sută deficit și viteză mare de creștere a datoriei publice”.

„Poate asta e și ideea. Faliment și austeritate, cu alegeri anticipate câștigate de suveraniști. Care vor da vină evident pe globaliști, Soros, LGBT, partide, avioane, limba latină. Câștigători? Noua ciocoime națională, investitorii în bonduri suverane clasa junk. Repetă procesul de 3 ori și ghiciți ce opțiuni de viață vor fi disponibile. Poate nu crezi asta. Sau crezi că e mică probabilitatea. Ok, sigur, e democrație și experimentăm. Dar ai intrat în UE care are niște reguli clare. Încă. Și piață datoriilor suverane are niște criterii simple de evaluare. Așa că nu vă jucați viitorul la barbut”, concluzionează expertul.